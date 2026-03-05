ঐতিহাসিক বাঁহ ভঙা পৰম্পৰাৰে কালাগৰ সুঁৱেৰি উৎসৱ সম্পন্ন
নলবাৰীৰ কালাগ দৌল মহোৎসৱত বাঁহ ভঙা পৰ্ব চাবলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম। এই অঞ্চলত ছয়দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় ।
নলবাৰী : ঘুনুচা গৃহৰ পৰা প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই নিজগৃহলৈ আহোঁতে লক্ষ্মী আইৰ সমৰ্থকক বাঁহেৰে বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল । য'ত প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ সমৰ্থকে সেই বাধা ভাঙি অৰ্থাৎ বাঁহ ভাঙি স্বগৃহলৈ আহিছিল । সেই বাঁহ ভঙা পৰ্বৰে নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক বৰভাগৰ কালাগ দৌল উৎসৱত পালিত হৈ আহিছে সুঁৱেৰি উৎসৱ । ব্যতিক্ৰম নহয় এইবেলিও ।
ৰজাদিনীয় এটি শ্যামৰায় মন্দিৰ । প্ৰায় ৫০০ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি এই শ্যামৰায় মন্দিৰটো এতিয়া দেৱালয়লৈ পৰ্যৱসিত হৈছে । এই ৰজাদিনীয়া ঐতিহাসিক শ্যামৰায় মন্দিৰত অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱে নামনি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকক আকৰ্ষিত কৰি আহিছে । নলবাৰীৰ বৰভাগৰ কালাগত অৱস্থিত শ্যামৰায় মন্দিৰভাগ । এইবাৰ শ্যামৰায় মন্দিৰৰ দৌল মহোৎসৱে দ্বিশতবৰ্ষ দৌল মহোৎসৱ উদযাপন কৰিছে । ইয়াত আধ্যাত্মিকতাৰ ৰীতি-নীতি, পৰম্পৰাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে দৌল মহোৎসৱ ।
ছয়দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বৰভাগ কালাগ দৌল মহোৎসৱত সুঁৱেৰি উৎসৱ পালন কৰা হয় । এই সুঁৱেৰি উৎসৱ আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত কালাগ দৌল মহোৎসৱৰ বাঁহ ভঙা পৰ্ব চাবলৈ দূৰ-দূৰণিৰ পৰা প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হয় । এইবেলিও সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাগমেৰে এক উখল-মাখল পৰিৱেশৰ মাজত যাত্ৰা অনুষ্ঠিত হয় কালাগ দৌল উৎসৱত ।
শ্ৰীকৃষ্ণৰ গৃহযাত্ৰাত আতচবাজী প্ৰদৰ্শন, ভক্তৰ প্ৰাৰ্থনাৰে মুখৰিত হৈ পৰে সমগ্ৰ বৰভাগ । উল্লেখ্য যে ছয়দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱৰ বুধবাৰে চতুৰ্থটো দিন । চতুৰ্থটো দিনতেই অনুষ্ঠিত হয় সুঁৱেৰি উৎসৱ । আনহাতে, সুঁৱেৰি উৎসৱ সমাপ্তিৰ পিছতে আবেগিক হৈ পৰে আয়োজক সমিতি । কিয়নো সুঁৱেৰি উৎসৱ শেষ হ'লেই দৌল উৎসৱৰ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে । তাৰ পিছত মন্দিৰত গোঁসাই প্ৰতিষ্ঠা হয় ।
আবেগিক হৈ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতিয়ে কয়, "আমি ভাবিব পৰা নাই । আমি আজি আবেগিক হৈ পৰিছোঁ । আমি এনেকুৱা এটা উৎসৱ পাই আজি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ । যিটো পৰিৱেশত সমগ্ৰ নলবাৰী জিলাৰ লগতে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিৰ সঁহাৰি পাইছোঁ । বহু কষ্ট কৰিও আমি কাৰ্যকৰ্তাই ভাগৰি পৰা নাই । এই দৌল মহোৎসৱ এমাহ হ'লেও আমি ভাগৰি নপৰোঁ । কিন্তু আজিৰ পৰা আমাৰ মনবোৰ সেৰেঙা সেৰেঙা ভাব হ'ব ।"
সুঁৱেৰি উৎসৱৰ ঐতিহ্য প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "এই বাঁহ ভঙা অনুষ্ঠানটো এখন বিয়াৰ দৰে, য'ত দুটা পক্ষ থাকে । ইয়াৰে এটা পক্ষই গড় ধৰি অৰ্থাৎ বাঁহেৰে বাধা প্ৰদান কৰিব । আনটো পক্ষই সেই গড় ভাঙি অৰ্থাৎ বাঁহ ভাঙি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব । দৰা পক্ষক কইনা ঘৰত যোৱাত যেনেদৰে বাধা প্ৰদান কৰা হয়, সেই বাধা ভাঙি দৰা পক্ষই কইনা ঘৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰে । তেনেকৈ বাঁহ ভঙা পৰ্বৰে ঐতিহ্য অটুট ৰাখি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অহা হৈছে ।"
লগতে কয়, "অইনবেলিৰ দৰে এইবেলিও লোকাৰেণ্য হৈ পৰিছে এই বাঁহ ভঙা উৎসৱত । প্ৰায় ১৫-১৬ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হৈছে । এই কালাগৰ দৌল উৎসৱ ২৩৫ বছৰীয়া হৈছে । কিন্তু মন্দিৰভাগ পাঁচশতকৈ অধিক বছৰ পুৰণি ।"