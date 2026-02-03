ETV Bharat / state

ভূটানৰ কনিষ্ঠতম ৰাজমাতা দৰজী ৱাংমো ৱাংচুকক 'উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্ম মানৱতাৰ সৈনিক বঁটা' প্ৰদান

২০০৪ চনৰে পৰা প্ৰতিবছৰে ইউ এন বি টি ন্যাসে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা আগবঢ়োৱা লোকলৈ আগবঢ়াই আহিছে উক্ত বঁটা ।

বড়োভূমিত ভূটানৰ কনিষ্ঠতম ৰাজমাতা দৰজী ৱাংমো ৱাংচুক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 3, 2026 at 7:19 PM IST

কোকৰাঝাৰ: কোকৰাঝাৰৰ বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৌহৌলাউ নীলেশ্বৰ ব্ৰহ্ম প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত ভূটানৰ কনিষ্ঠতম ৰাজমাতা দৰ্জী ৱাংমো ৱাংচুকক আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হয় ২২ সংখ্যক উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্ম মানৱতাৰ সৈনিক বঁটা ৷ উক্ত অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি তথা অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ৰাজমাতাগৰাকীক এই বঁটা প্ৰদান কৰে । এই বঁটাৰ সৈতে আছে নগদ দুই লাখ টকা, এখন মানপত্ৰ, বডোফাৰ স্মাৰক, দখনা, ফুলৰ থোপা, ফুলাম আৰ’ণাই আৰু স্মাৰক ৷

মানৱ সমাজৰ কল্যাণ, স্বাস্থ্য-আৰ্থ সামাজিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে ভূটানৰ ৰাজমাতালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ২২ সংখ্যক উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্ম মানৱতাৰ সৈনিক বঁটা । ৰাণী গ্যালয়ূম আশ্বী দৰ্জী ৱাংমু ৱাংচুক মানৱ কল্যাণমূলক বিভিন্ন সেৱাৰে জড়িত কৰ্মৰ লগতে সমাজৰ জনহিতৰ বাবে আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে আন্তঃৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰতো সমাদৃত ।

দৰজী ৱাংমো ৱাংচুকক বঁটা প্ৰদান (ETV Bharat Assam)

'তাৰায়ানা ফাউণ্ডেচন'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভানেত্ৰী ৱাংচুকে ভূটানৰ অতি দুৰ্গম অঞ্চলসমূহৰ দাৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণ, মহিলা সৱলীকৰণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণৰ দৰে সামগ্ৰিক গ্ৰাম্য উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছে । এগৰাকী বিশিষ্ট লেখিকা আৰু কলা-সংস্কৃতিৰ পৃষ্ঠপোষক হিচাপেও ৱাংমু ৱাংচুকে ভূটানৰ সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গঢ়ি তোলাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ৷ ২০০৪ চনৰে পৰা প্ৰতিবছৰে ইউ এন বি টি ন্যাসে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা আগবঢ়োৱা লোকলৈ আগবঢ়াই আহিছে উক্ত বঁটা ।

২২ সংখ্যক উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্ম মানৱতাৰ সৈনিক বঁটা প্ৰদান (ETV Bharat Assam)
হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সৈতে দৰজী ৱাংমো ৱাংচুক (ETV Bharat Assam)

ইপিনে ২২ সংখ্যক উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্ম মানৱতাৰ সৈনিক বঁটা লাভ কৰি ভূটানৰ কনিষ্ঠতম ৰাজমাতা দৰ্জী ৱাংমো ৱাংচুকে কয়,"এই সন্মান অকল মোৰ বাবে নহয়, এই সন্মান ভূটানৰ সকলো জনতাৰ বাবে । এই সন্মানে ভাৰত-ভূটানৰ সম্পৰ্কক অধিক কটকটীয়া কৰি তুলিব । বড়ো আৰু বড়োলেণ্ডৰ সতে মোৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছে ।"

ৰাজমাতাক বড়োসকলৰ লোকবাদ্য প্ৰদান (ETV Bharat Assam)
মঞ্চত হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু দ্বীপেন বড়োৰ কৰমৰ্দন (ETV Bharat Assam)
বিশেষ অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰা একাংশ (ETV Bharat Assam)

ইপিনে এবছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োৱে কয়, "আজি আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ দিন । এই বঁটাই ভাৰত-ভূটানৰ শান্তি-সম্প্ৰীতি, সমন্বয়ৰ বাৰ্তা বহন কৰিব ।" উল্লেখ্য যে এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী হাগ্ৰামা মহিলাৰী, বি টি চিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো, মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মকে আদি কৰি ভালেসংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি ।

বড়োসকলৰ লোকবাদ্য বজালে ভূটানৰ ৰাজমাতা, ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালে (ETV Bharat Assam)
ভূটানৰ ৰাজমাতাই বুজ ল'লে বয়ন শিল্পৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজমাতা দৰ্জী বাংমো ৱাংচুকে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সামৰিক অভিবাদন গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ৰাজমাতাক বড়ো জনগোষ্ঠীয় নৃত্য-গীতেৰে উষ্ম সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ৷ কাৰ্যসূচীত ভাৰত আৰু ভূটানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয় ৷

