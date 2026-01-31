পুনৰ দুৱাৰ মুকলিৰ লগে লগে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত আৰম্ভ যজ্ঞ

পুনৰ দুৱাৰ মুকলিৰ লগে লগে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত আৰম্ভ যজ্ঞ
১৬ জানুৱাৰীৰ পৰা বন্ধ আছিল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ দুৱাৰ ।
Published : January 31, 2026 at 2:03 PM IST
নগাঁও : প্ৰায় এপষেকৰ অন্তত পুনৰ খোল খালে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ মন্দিৰ হিচাপে পৰিচিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ দুৱাৰ । নতুন বছৰৰ ১৬ জানুৱাৰীৰ পৰাই মন্দিৰভাগৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ বাবে ভক্তৰ লগতে পৰ্যটকৰ বাবেও দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ পাছত শনিবাৰে পুনৰ মুকলি কৰা হয় দুৱাৰ । বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ মন্দিৰ হিচাপে পৰিচিত নগাঁৱৰ শ্ৰীশ্ৰী মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ দুৱাৰ পুনৰ মুকলি কৰাৰ পাছতেই পুৱাৰে পৰাই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰিছে ।
মন্দিৰটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কামৰ বাবে যোৱা ১৬ জানুৱাৰীৰ পৰা ভক্তৰ বাবে মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি কিছু অংশৰ পুনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । নিৰ্ধাৰিত কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত শনিবাৰৰ পৰা পুনৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে মন্দিৰটো মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
উল্লেখ্য় যে, মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুকলি হোৱাৰ লগে লগে আজিৰে পৰা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ প্ৰাংগণত আৰম্ভ হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ । শনিবাৰে পুৱা যজ্ঞৰ শুভাৰম্ভ কৰে মহামৃতুঞ্জয় মন্দিৰৰ ন্যাসৰক্ষী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও বহু ভক্তই এই পৱিত্ৰ যজ্ঞ আৰু দৰ্শনৰ বাবে উপস্থিত হৈছে । মন্দিৰ প্ৰশাসনে ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ্থে পূৰ্বৰ দৰেই শৃংখল ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে ।
নগাঁও চহৰৰ পৰা প্ৰায় ১৪ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ মন্দিৰ হিচাপে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে । প্ৰায় ১২৬ ফুট উচ্চতাৰ এই বিশাল শিৱলিংগাকাৰ মন্দিৰটো আধুনিক স্থাপত্য কলা আৰু আধ্যাত্মিক চেতনৰ অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ । এই মন্দিৰটো কেৱল এক ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী নহয়, বৰং ই নগাঁও জিলাৰ এক অন্যতম ধৰ্মীয় পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপেও পৰিচিত হৈছে ।
শিৱভক্তৰ লগতে পৰ্যটকসকলৰ বাবে এই মন্দিৰে বিশেষ আকৰ্ষণ সৃষ্টি কৰি আহিছে । মহাশিৱৰাত্ৰি, শ্ৰাৱণ মাহ আৰু বিশেষ যজ্ঞ-অনুষ্ঠানৰ সময়ত ইয়াত লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাগম হয় । এই সন্দৰ্ভত মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ প্ৰতিনিধিয়ে কয়, "আজিৰ পৰা ইয়াত যজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে । মহামৃতুঞ্জয় মন্দিৰৰ ট্ৰাষ্টি ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই শুভাৰম্ভ কৰে । মন্দিৰৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কামৰ ফলত মন্দিৰটো অধিক সুন্দৰ, সুৰক্ষিত আৰু ভক্ত-বান্ধৱ ৰূপে গঢ় লৈ উঠিছে ।" দুৱাৰ মুকলি হোৱাৰ লগে লগে ভক্তসকলৰ মাজত আনন্দ-উৎসাহ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।