ETV Bharat / state

মা কামাখ্যা ধামত হঠাৎ আবিৰ্ভাব 'ডলাৰ বাবা', বাবাই ভক্তক প্ৰসাদ হিচাপে দিয়ে ডলাৰ

অম্বুবাচী মহাযোগত দেখা গ'ল এজন বিশেষ বাবা, এই সন্দৰ্ভত কুলগীতা সাউদৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন

Dollar Baba at Maa Kamakhya
মা কামাখ্যা ধামত ডলাৰ বাবা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সাধু-সন্ত বা বাবাৰে ভৰিলে নীলাচলৰ বুকু ৷ মা কামাখ্যা ধামত অনুষ্ঠিত অম্বুবাচী মহাযোগত দেখা গ'ল এজন বিশেষ বাবা । সাধাৰণতে অম্বুবাচী মহাযোগত সাধু-সন্ত বা বাবাক ভক্তসকলে ধন বা বিভিন্ন সামগ্ৰী দান কৰা দেখা যায়। কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি এখন দেখুৱাই অম্বুবাচীৰ সময়ত এগৰাকী বিশেষ বাবা চৰ্চিত হৈ পৰিল ।

তেওঁ ভক্তৰ পৰা এক পইচাও দান নলয়, বৰঞ্চ তেওঁক দৰ্শন কৰিবলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী ভক্তক আশীৰ্বাদ হিচাপে আগবঢ়ায় এখনকৈ ১ ডলাৰৰ নোট । এই ডলাৰ কেৱল এটা মুদ্ৰা নহয়, এয়া বাবাৰ এক বিশেষ আশীৰ্বাদ যাৰ দ্বাৰা জীৱনলৈ সুখ-সমৃদ্ধি আহে বুলি ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে।

মা কামাখ্যা ধামত ডলাৰ বাবা (ETV Bharat Assam)

ডলাৰ বাবাৰ হোৱা আঁৰৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"মই তিনিবছৰমান বয়সতে সন্যাসী জীৱন গ্ৰহণ কৰিছিলো । সম্পূৰ্ণ জীৱন ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰি কটাইছো । মোৰ পিতৃ-মাতৃ চিকিৎসক আছিলে । বিহাৰৰ গয়াজীত মোৰ জন্ম । পিতৃ-মাতৃৰ বিবাহৰ ২০ বছৰ পিছলৈ সন্তান নাছিলে । দিব্য সাধুৰ আশীৰ্বাদত মোৰ জন্ম হৈছিল । তেতিয়া বাবাই ভৱিষ্যতদ্বাণী কৰিছিল যে পুত্ৰ সন্তানক সাধু হ'ব বুলি । সেইয়েহে বাল্য কালতে সন্যাসী জীৱন ধাৰণ কৰিছিলো ।"

তেওঁ লগতে কয়,"গুৰুজীয়ে দিয়া নাম হ'ল ৰজনীশ মুনী। কিন্তু সকলোৱে মোক ডলাৰ বাবা নামেৰে জানে । মোৰ ভক্তসকলে মোৰ আসনৰ তলত টকা ৰাখি গুচি যায় । এনেকৈ মোৰ আসনৰ তলত‌ ১০-২০ হাজাৰ ডলাৰ জমা হৈ গৈছিল । আসনৰ তলত জমা হোৱা এই ডলাৰবোৰ যেতিয়া বেংকত সলনি কৰিবলৈ গৈছিলো, তেতিয়া বেংক কৰ্তৃপক্ষই ইমান ডলাৰ ক’ৰ পৰা আহিল বুলি বিভিন্ন নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰে । পিছত মোৰ আসনৰ তলত ডলাৰ জমা হৈ থাকিল ।"

তেওঁ কয়,"১০-১২ বছৰ পূৰ্বে মোৰ ওচৰলৈ অহা ভক্তই মোৰ আসনৰ তলত থকা ডলাৰ দেখি আমি ডলাৰ দেখা নাই আমাক এখন দিয়ক বুলি বিচাৰিছিল । মই যেতিয়া ডলাৰ দিলো তেতিয়া তেওঁলোকৰ মুখ আনন্দৰে ভৰি পৰিছিল । এই আনন্দ দেখি মই সন্তুষ্টি লাভ কৰিছিলো । তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ কাষলৈ অহা ভক্তসকলক মাৰ প্ৰসাদ হিচাপে ডলাৰ আগবঢ়াই আহিছো ।"

সতানন ধৰ্মৰ সন্দৰ্ভত ডলাৰ বাবই কয়,"বৰ্তমান সনাতনী ধৰ্ম যোগ ৷ বিশ্বৰ খ্ৰাষ্টান প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰ আৰু ইছলাম ধৰ্ম প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰত অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈ আছে ৷ কিন্তু ভাৰতত শান্তিৰে ভাৰতীয় লোক আছে ৷ বিশ্বৰ আগশাৰী ৰাষ্ট্ৰসমূহত দুখীয়া লোক আছে ৷ কিন্তু ভাৰতত তেনে পৰিৱেশ নাই ৷ ভাৰতত বনুৱা পাবলৈ নাই ৷ তাৰ মানে কি, ভাৰতত দুখীয়া মানুহ কম ৷"

লগতে পঢ়ক: এখন দলঙৰ বাবে জনতা-জনপ্ৰতিনিধিৰ মাজত বিতৰ্ক

TAGGED:

অম্বুবাচী মেলা
মা কামাখ্যা ধাম
গুৱাহাটী
ডলাৰ বাবা
DOLLAR BABA AT MAA KAMAKHYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.