জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ ৰাজনীতি নকৰিব: আহ্বান খুৰাক মনোজ বৰঠাকুৰৰ
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু আৰু ন্যায়ৰ নামত ৰাজনীতি নকৰিবলৈ খুৰাক মনোজ বৰঠাকুৰৰ আহ্বান । বোকাখাতত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ ।
Published : October 23, 2025 at 3:07 PM IST
গোলাঘাট: বোকাখাতৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক, বোকাখাত নিৰ্মাণ গোটৰ সভাপতি জিতেন গগৈৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ।
অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ খুৰাক, বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ উপ-সভাপতি মনোজ বৰঠাকুৰ, বোকাখাতৰ বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী অতুল বৰা, জুবিনৰ সম্বন্ধীয় ভাতৃ সঞ্জীৱ বৰুৱা, খুৰীয়েক দীপা শৰ্মা, বৌৱেক জলী বৰুৱাকে ধৰি পৰিয়ালৰ সাতগৰাকী লোকে ।
বৈদিক প্ৰথা অনুসৰি বোকাখাতত এই আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰা হয় । আনহাতে, শ্ৰাদ্ধত বহে খুৰাক মনোজ বৰঠাকুৰ ।
উল্লেখ্য যে বোকাখাতৰ উদ্যমী ব্যক্তি, বোকাখাত নিৰ্মাণ গোটৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈৰ একক প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মীয়মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি অহা ১৮ নৱেম্বৰত মুকলি কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।
বৃহস্পতিবাৰে আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নাম আৰু ভাগৱত পাঠ কাৰ্যসূচীও সম্পন্ন হয় ।
অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ খুৰাক মনোজ বৰঠাকুৰে কয়, "আমাৰ পৰিয়ালে ইয়াত আহি অভিভূত হৈছোঁ । কাৰণ প্ৰচণ্ড ৰ'দ, তাৰ মাজতে ৰাইজে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ইয়ালৈ আহিছে । তেখেতৰ কৰ্মৰাজি সুঁৱৰিবলৈ আহিছে ।"
জুবিনৰ আদৰ্শৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গে যুৱক-যুৱতীৰ বাবে গোটেই জীৱন কাম কৰি গৈছিল । সেই আদৰ্শ জীয়াই ৰাখিবলৈ এই প্ৰতিমূৰ্তিটোৱে সহায় কৰিব । এই প্ৰতিমূৰ্তি চায়েই তেওঁলোকে জুবিনৰ অনুপস্থিতিত তেওঁৰ দৰেই এজন দেশৰ ভাল নাগৰিক হ'ব । নিৰ্ভীকভাৱে সমাজৰ বাবে কাম কৰিব পাৰিব ।"
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গক লৈ একাংশই ৰাজনীতি কৰা সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "এই কথা আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে জুবিনক লৈ কোনেও যাতে ৰাজনীতি নকৰে । জুবিন যেনেকৈ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি আছিল, মানুহৰ বাবে কাম কৰক জুবিনৰ দৰে । নিৰ্বাচন আহিলে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰক আমাৰ বাধা নাই । কিন্তু জুবিনক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই আহ্বান জনাওঁ যে জুবিনক লৈ যাতে কোনেও ৰাজনীতি নকৰে । সাধাৰণ ৰাইজৰ হৈ সেৱা আগবঢ়াই যাওক ।"