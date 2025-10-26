চূণচালি ষট পূজাত নিষিদ্ধ ডি জে আৰু ফটকা !
গুৱাহাটীৰ চূণচালিৰ কেইবাটাও ঘাটত ষট পূজাৰ আয়োজন কৰা হ'ব । ভক্তসকলৰ প্ৰতি বিশেষ আহ্বান জনাইছে ষট পূজা সমিতিয়ে ।
গুৱাহাটী : সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসম তথা গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ষট পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে । গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ কেইবাটাও স্থানত ২৭ আৰু ২৮ অক্টোবৰত ষট পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ষট পূজাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ অন্যতম ঘাটৰূপে চিহ্নিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীৰ পাৰৰ কাছমাৰী ঘাট, চূণচালিৰ তিনিটাকৈ ঘাটত তথা ভিন্ন প্ৰান্তত ষট পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
ইতিমধ্যে ষট পূজাৰ বাবে প্ৰতিটো ঘাটতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । অৱশ্যে এইবাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগে সকলোকে মৰ্মাহত কৰিছে । যাৰ বাবে পূৰ্বৰ দৰে ষট পূজাত জাকজমকতা নাথাকিব ! সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতা আৰু বৈদিক নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে ষট পূজা আয়োজনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ষট পূজা সমিতিসমূহে । কেৱল এয়াই নহয় চূণচালিৰ ষট পূজা সমিতিয়ে লোকসকললৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছে । ডি জে বজোৱা নিষেধ কৰিছে সমিতিয়ে । লগতে ফটকা ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈও সমিতিক ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে মহানগৰীৰ অন্যতম চূণচালি ঘাটত প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো ষট পূজাৰ আয়োজন কৰা হ'ব । পূব চূণচালি ষট পূজা ঘাট সেৱা সমিতি আৰু চূণচালি ষট পূজা সমিতিৰ উদ্যোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ কেইবাটাও ঘাটত পৃথকে পৃথকে আয়োজন কৰা হৈছে ষট পূজাৰ ।
পূব চূণচালি ষট পূজা সেৱা সমিতিৰ উপদেষ্টা কৃষ্ণ শ্বাহে কৈছে, "পূজাস্থলীত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিয়ম অনুযায়ী সাজু কৰা হৈছে ষট পূজাৰ ঘাট । ঘাটত সহস্ৰাধিক ভক্তৰ আগমনৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ঘাটত শতাধিক স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োজিত কৰা হ'ব । আনহাতে আৰক্ষীৰ লোকো নিয়োজিত হৈ থাকিব ।"
ইফালে চূণচালি ষট পূজা সেৱা সমিতিৰ উপদেষ্টা ৰবীন্দ্ৰ সাহানিয়ে কয়, "প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে এইবেলি জাকজমকতা অবিহনে ষট পূজা উদযাপন কৰা হ'ব । প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও অগণন ভক্তৰ আগমন হ'ব । সোমবাৰে সূৰ্যাস্তৰ সময়ত আৰু মঙলবাৰে সূৰ্যোদয়ৰ সময়ত ঘাটত পূজা সম্পন্ন কৰা হ'ব ।" তেওঁ লগতে কয়, "আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছো তেওঁলোকে যাতে ডি জে বজাই নাহে । লগতে কোনো লোকে যাতে ফটকা নুফুটাই তাৰ বাবেও আমি অনুৰোধ জনাইছো । অন্যথা আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ।"
