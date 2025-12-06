ETV Bharat / state

মিউজিয়ামত সংৰক্ষণ হ'ব জুবিন ক্ষেত্ৰৰ চাকি; ২০১ টা পদুম ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

দৰং-ওদালগুৰিৰ দলংঘাট অঞ্চলৰ জেংৰাইজাৰত নিৰ্মাণ হ'ব প্ৰজেক্ট জুবিন লেণ্ড ।

Zubeen Gargs cremation site in Sonapur
সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত মহানায়কলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 6, 2025 at 9:10 PM IST

2 Min Read
সোণাপুৰ : সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত চাকিৰ পাহাৰ । সংগীতৰ ভগৱান জুবিন গাৰ্গৰ শেষ বিশ্ৰাম স্থানত দৈনিক অনুৰাগীয়ে জ্বলোৱা চাকিসমূহ বিগত দুমাহ ধৰি জমা হোৱাত এটা সৰু পাহাৰৰ টিলালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । এবাৰ জ্বলোৱাৰ পিছত অব্যৱহৃত হৈ পৰা এই চাকিসমূহক লৈ এক নতুন চিন্তাৰে আগবাঢ়িছে জুবিন গাৰ্গৰ এসময়ৰ বাদ্যযন্ত্ৰী চিৰঞ্জীৱ কাশ্যপ ।

তেওঁ এই চাকিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি এটা মিউজিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ সপোন দেখিছে । এই লক্ষ্যৰে তেওঁ প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে জমা হৈ থকা চাকিৰ কিছু অংশ দৰং-ওদালগুৰিৰ দলংঘাট অঞ্চলৰ জেংৰাইজাৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত মহানায়কলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কত তেওঁ আৱেগিকভাৱে কয়, "জুবিন ক্ষেত্ৰত যিসমূহ চাকি অব্যৱহৃত হৈ আছে, এইবোৰক লৈ এটা মিউজিয়াম বনাম । দৰং-ওদালগুৰিৰ জেংৰাইজাৰ ৰাইজৰ মিলিত প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি তুলিম এই মিউজিয়ামটো । এই মিউজিয়ামত থাকিব জুবিনদাই ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী, পুথিভঁৰাল, কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সংগীতৰ শিক্ষা, মিউজিক হিলিং চেণ্টাৰ ইত্যাদি । এটা প্ৰজেক্ট কৰিছো, নাম দিছো প্ৰজেক্ট জুবিন লেণ্ড । যিজন মানুহৰ হাতত ধৰি মানুহ হ'বলৈ শিকিলো । তেওঁৰ সৃষ্টি,অৱদান, সান্নিধ্য পায় যিখিনি শিকি ডাঙৰ হ'লো অনুভৱ হয় তেওঁৰ মই পুত্ৰ । কেতিয়াবা ভাই, কেতিয়াবা দাদা, কেতিয়াবা গুৰু হিচাপে পাইছো, এতিয়া ভগৱান হিচাপেও পালো ।"

Zubeen Gargs cremation site in Sonapur
সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত চাকিৰ পাহাৰ (ETV Bharat Assam)

২০১ টা পদুম ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি :

ইফালে, প্ৰাণৰ শিল্পী অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন চিনেমা 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰা অভিনেত্ৰী কস্তুৰী বৰবৰুৱাই শুকুৰবাৰে নিশা জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ঈশ্বৰ পুত্ৰৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলীত ২০১ টা পদুম ফুল আৰু বন্তিৰে স্মৃতিসৌধ সজাই তোলে ।

এই আৱেগিক পৰিৱেশত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে চকুলো টুকি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত কস্তুৰী বৰবৰুৱাৰ লগত চিৰঞ্জীৱ কাশ্যপো উপস্থিত আছিল । এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় মহিলাসকলেও সহযোগ কৰে ।

