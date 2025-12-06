মিউজিয়ামত সংৰক্ষণ হ'ব জুবিন ক্ষেত্ৰৰ চাকি; ২০১ টা পদুম ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

মিউজিয়ামত সংৰক্ষণ হ'ব জুবিন ক্ষেত্ৰৰ চাকি; ২০১ টা পদুম ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
দৰং-ওদালগুৰিৰ দলংঘাট অঞ্চলৰ জেংৰাইজাৰত নিৰ্মাণ হ'ব প্ৰজেক্ট জুবিন লেণ্ড ।
সোণাপুৰ : সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত চাকিৰ পাহাৰ । সংগীতৰ ভগৱান জুবিন গাৰ্গৰ শেষ বিশ্ৰাম স্থানত দৈনিক অনুৰাগীয়ে জ্বলোৱা চাকিসমূহ বিগত দুমাহ ধৰি জমা হোৱাত এটা সৰু পাহাৰৰ টিলালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । এবাৰ জ্বলোৱাৰ পিছত অব্যৱহৃত হৈ পৰা এই চাকিসমূহক লৈ এক নতুন চিন্তাৰে আগবাঢ়িছে জুবিন গাৰ্গৰ এসময়ৰ বাদ্যযন্ত্ৰী চিৰঞ্জীৱ কাশ্যপ ।
তেওঁ এই চাকিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি এটা মিউজিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ সপোন দেখিছে । এই লক্ষ্যৰে তেওঁ প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে জমা হৈ থকা চাকিৰ কিছু অংশ দৰং-ওদালগুৰিৰ দলংঘাট অঞ্চলৰ জেংৰাইজাৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
এই সম্পৰ্কত তেওঁ আৱেগিকভাৱে কয়, "জুবিন ক্ষেত্ৰত যিসমূহ চাকি অব্যৱহৃত হৈ আছে, এইবোৰক লৈ এটা মিউজিয়াম বনাম । দৰং-ওদালগুৰিৰ জেংৰাইজাৰ ৰাইজৰ মিলিত প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি তুলিম এই মিউজিয়ামটো । এই মিউজিয়ামত থাকিব জুবিনদাই ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী, পুথিভঁৰাল, কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সংগীতৰ শিক্ষা, মিউজিক হিলিং চেণ্টাৰ ইত্যাদি । এটা প্ৰজেক্ট কৰিছো, নাম দিছো প্ৰজেক্ট জুবিন লেণ্ড । যিজন মানুহৰ হাতত ধৰি মানুহ হ'বলৈ শিকিলো । তেওঁৰ সৃষ্টি,অৱদান, সান্নিধ্য পায় যিখিনি শিকি ডাঙৰ হ'লো অনুভৱ হয় তেওঁৰ মই পুত্ৰ । কেতিয়াবা ভাই, কেতিয়াবা দাদা, কেতিয়াবা গুৰু হিচাপে পাইছো, এতিয়া ভগৱান হিচাপেও পালো ।"
২০১ টা পদুম ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি :
ইফালে, প্ৰাণৰ শিল্পী অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন চিনেমা 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰা অভিনেত্ৰী কস্তুৰী বৰবৰুৱাই শুকুৰবাৰে নিশা জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ঈশ্বৰ পুত্ৰৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলীত ২০১ টা পদুম ফুল আৰু বন্তিৰে স্মৃতিসৌধ সজাই তোলে ।
এই আৱেগিক পৰিৱেশত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে চকুলো টুকি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত কস্তুৰী বৰবৰুৱাৰ লগত চিৰঞ্জীৱ কাশ্যপো উপস্থিত আছিল । এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় মহিলাসকলেও সহযোগ কৰে ।