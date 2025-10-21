জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰি চাকি জ্বলাই পালন কৰিলে দীপাৱলী
মহানায়কলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই কাহানিও নেদেখা পৰিৱেশত সকলোৱে পালন কৰিলে পোহৰৰ উৎসৱ ।
যোৰহাট/ মাজুলী : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত প্ৰতি বছৰে ৰঙীন আলোকসজ্জাৰে আলোকিত হৈ থাকে যোৰহাট । যোৰহাটত আতচবাজীৰ বিকত শব্দৰে কাৰো মাত নুশুনা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়; কিন্তু এইবাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি দেখা পোৱা গ'ল চহৰখনত । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে কৈছিল, ‘এইখন মোৰ যোৰহাট, এইখন মোৰ টাউন’ । সেয়েহে জুবিন গাৰ্গবিহীন যোৰহাটত নাই পোহৰৰ উৎসৱৰ উচাহ ।
সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰি মাটিৰ চাকি জ্বলায়ে নিয়মমাফিক দীপাৱলী পালন কৰে । চহৰখনত নাই ৰঙীন লাইটৰ জিকমিক পৰিৱেশ । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগে কাৰণহে পালন কৰিলে দীপাৱলী । চাকি জ্বলাই সকলোৱে বিচাৰিছে মৰমৰ শিল্পী গৰাকীৰ ন্যায় । কাহানিও নেদেখা পৰিৱেশৰ মাজত কালি সকলোৱে পোহৰৰ উৎসৱ পালন কৰিলে ।
আনহাতে উচাহবিহীন দীপাৱলী সম্পৰ্কত মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ এজন লোকে কয়, "এইবাৰ আমি জুবিন দাৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰি মাটিৰ চাকিৰ পোহৰৰ মাজত দীপাৱলী পালন কৰিছো । পূৰ্বতে যোৰহাট নগৰৰ চাৰিওফালে ৰঙীন লাইটৰ পোহৰৰে আলোকিত হৈ থাকে । আবেলিৰ পৰাই আতচবাজীৰ শব্দৰে পৰিৱেশ উত্তাল হৈ থাকে; কিন্তু এইবাৰ এই পৰিৱেশ নাই যোৰহাটত । ফুটা নাই আতচবাজী, নাই পূৰ্বৰ দৰে উচাহ । জুবিন দাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জনাই এয়া কৰা হৈছে ।"
লগতে তেওঁ কয় যে পূৰ্বতে যোৰহাটৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখত কলগছৰ পুলি লগাই আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে দীপাৱলী পালন কৰা হয় আৰু ৰঙীন লাইটৰ পোহৰৰে আলোকিত হৈ থাকে ; কিন্তু সেই পৰিৱেশ এইবাৰ দীপাৱলীত নাই । বিক্ৰী নহ'ল কলপুলি । এইবাৰ দীপাৱলীৰ আতচবাজীৰ বিক্ৰী নগন্য বুলিও ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব বুলি তেওঁলোকে কয় ।
মাজুলীত পোহৰৰ উৎসৱ পালন :
অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো দীপাৱলী পালন কৰিলে মাজুলীবাসীয়ে । জুবিন গাৰ্গ অবিহনে যেন সকলো আধৰুৱা । ইয়াৰ মাজতে মাজুলীত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পালন কৰা হয় পোহৰৰ উৎসৱ । মাজুলীৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰত সত্ৰাধিকাৰ সহিতে সকলো বৈষ্ণৱে পালন কৰিলে দীপাৱলী ।
দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল দেৱগোস্বামীয়ে কয়,"পোহৰ জ্ঞানৰ প্ৰতীক । এই বন্তিৰ পোহৰে আমাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ অন্তৰত থকা হিংসা, অশান্তি এই অসততা দূৰ কৰি জ্ঞানৰ পোহৰে উদ্ভাসিত কৰক । আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি দীপাৱলী পালন কৰিছো যদিও এটা সেমেকাভাৱে প্ৰকাশ পাইছে । কিয়নো প্ৰাণৰ শিল্পী গৰাকীৰ অভাৱে অনুষ্ঠান এটা যেন সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই । এই শিল্পী গৰাকীৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীয়ে যাতে উচিত শাস্তি পাই তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো ।"