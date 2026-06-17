কিমান নিষ্ঠুৰ হ'লে পিতৃ-মাতৃয়ে সন্তানৰ সৈতে এনে কৰিব পাৰে... !

কিমান নিষ্ঠুৰ হ'লে পিতৃ-মাতৃয়ে সন্তানৰ সৈতে এনে কৰিব পাৰে... !
পিতৃ-মাতৃৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ ফল ভুগিছে দুৰ্ভগীয়া সন্তানে । মঙলদৈৰ আদালত চৌহদৰ এক ঘটনাই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে ।
Published : June 17, 2026 at 8:49 PM IST
মঙলদৈ: দৰং জিলাৰ মঙলদৈস্থিত জিলা আদালত চৌহদত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । বুধবাৰে দিনৰ ভাগত আদালত চৌহদত এটি বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু উদ্ধাৰ হয় । বহু সময় ধৰি শিশুটো আদালতৰ মজিয়াতে পৰি আছিল । শিশুটোক কান্দি থকা দেখি একাংশ মহিলা অধিবক্তা আগবাঢ়ি আহিল আৰু কোলাত তুলি ল'লে । কিন্তু অচিনাকি লোকৰ কোলাত শিশুটো নাথাকে । চিঞৰি চিঞৰি কেৱল কান্দিছে । মহিলা অধিবক্তাকেইগৰাকীয়ে নিচুকাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । পানী খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । কিন্তু নাই নামানে । কান্দি কান্দি ভাগৰি গৈছে শিশুটো । এই দৃশ্যই আদালত চৌহদত থকা সকলোকে মৰ্মাহত কৰি তুলিলে ।
কিন্তু কোনে আদালত চৌহদত এৰি থৈ গ'ল শিশুটো ? আচৰিত যেন লাগিলেও পিছত গম পোৱা গ'ল যে পিতৃ-মাতৃয়ে আদালত চৌহদত এৰি থৈ গৈছিল বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুটোক । ইয়াৰ কাৰণ শুনিলে আপুনি আৰু আচৰিত হ'ব । আচলতে পিতৃ-মাতৃৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ ফল এনেদৰে ভুগিছে নিষ্পাপ শিশুটোৱে ! পিতৃয়ে পুত্ৰক স্বীকাৰ নকৰে । মাতৃয়েও ভৰণ-পোষণ দিব নোৱাৰে । যাৰ বাবে আদালত চৌহদতে এৰি গুছি গ'ল পাষাণ পিতৃ-মাতৃয়ে ।
জানিব পৰা মতে এই শিশুটোৰ পিতৃ-মাতৃ হৈছে খাৰুপেটীয়াৰ পুনিয়াৰ ছাইফুল ইছলাম আৰু খাতুন উপাধিৰ মহিলাগৰাকী । শিশুটোৰ জন্মৰ পিছতে ছাইফুল ইছলামে বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাবে আদালতৰ কাষ চাপিছিল । সন্তানটো মাতৃৰ সৈতে আছিল । অভিযোগ অনুসৰি কোনোদিনে স্বামী ছাইফুলে পত্নীক সন্তানৰ খৰচৰ নামত একো নিদিলে । সেয়েহে ভৰণ পোষণ দিব নোৱাৰি উপায়ন্তৰ হৈ আদালতৰ চৌহদতে মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীক পাই এৰি গৈছিল সন্তানটো । কিন্তু ছাইফুলে সন্তানক লগত লৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নটাৰী কাৰ্যালয়ৰ মজিয়াতে পেলাই থৈ যায় । অৱশ্যে শিশুটোক কেইগৰাকীমান মানৱ দৰদী মহিলা অধিবক্তাই উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে শিশুটোৰ মাতৃক মাতি আনে আৰু থানালৈ লৈ যায় ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলা অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, "মই কণমানি ল'ৰাটো দেখা পালোঁ, মজিয়াত পৰি আছে । বহাই দিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু বহিবও নোৱাৰে । সেয়ে কোলাত লৈ আছিলোঁ । মই দেখিছিলোঁ দেউতাকৰ দ্বিতীয়া পত্নীও আহিছিল । তেওঁ কৈ আছিল পেলাই দিয়ক । লগত লৈ গ'লে মাৰি পেলাম । এইটো এক অপৰাধ কৰিছে । নিজৰ সন্তানক পেলাই থৈ গৈছে । তেওঁ উচিত শাস্তি পাব লাগে । দ্বিতীয়া পত্নীগৰাকীয়েও মাৰি পেলাম বুলি কৈছে তাৰ বাবে তেওঁ শাস্তি পাব লাগে । ল'ৰাটো বিশেষভাৱে সক্ষম । পানী খুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ খাব পৰা নাই । প্ৰথম লওঁতে গাত জ্বৰ নাছিল কিন্তু পিছলৈ গাত জ্বৰ অনুভৱ কৰিছিলোঁ । ল'ৰাটোৱে মোৰ কোলাতে কান্দি আছিল ।"
লক্ষণীয়ভাৱে এই ঘটনাই মঙলদৈত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে । যি সময়ত বহু দম্পতীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি এটি সন্তানৰ বাবে হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে তেনে সময়ত নিজ সন্তানৰ সৈতে এনে কাম কৰা পিতৃ-মাতৃক একেমুখে ধিক্কাৰ জনাইছে সচেতন নাগৰিকে । কেৱল এয়াই নহয় তেওঁলোকক কঠোৰ শাস্তি দিবলৈও আৰক্ষীক দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
ইটিভি ভাৰতৰ ইতিবাচক বাতৰিৰ প্ৰভাৱ: 'ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ড'ত যমুনামুখৰ বিস্ময় বালক আৰহাম