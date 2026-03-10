ETV Bharat / state

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতে আজি কলিয়াবৰত উদ্বোধন কৰিব জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহ

কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব কলিয়াবৰৰ জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহ সমৃদ্ধ বিজ্ঞান প্ৰকল্প ।

District Science Centre Kaliabor
আজি কলিয়াবৰত উদ্বোধন হ'ব জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 10, 2026 at 8:53 AM IST

কলিয়াবৰ : ২০২১ চনৰ শিল্পী দিৱসৰ দিনা কলিয়াবৰত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, কলিয়াবৰৰ মঙলবাৰে শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব । কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতে সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰত নিৰ্মাণাধীন উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ 'গুৱাহাটী ছায়েন্স চিটী' প্ৰকল্পটোৰ অগ্ৰগতি পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বিভিন্ন বিভাগৰ শুভ উদ্বোধন কৰে । আনহাতে, মঙলবাৰে কলিয়াবৰৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহটো ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে উদ্বোধন কৰিব ।

এই কথা প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যৰ তথ্য-প্ৰযুক্তি তথা বিজ্ঞান বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "অহা ১০ মাৰ্চ তাৰিখে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতে এই তাৰকাগৃহৰ শুভাৰম্ভ কৰিব । লগতে গুৱাহাটীৰ ছায়েন্স চিটী উদ্বোধন কৰিব ।"

আজি কলিয়াবৰত উদ্বোধন হ'ব জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহ (ETV Bharat Assam)

আলোকময় অনাদি-অনন্ত প্ৰসাৰি থকা বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডক এক শৈল্পিক ৰূপত উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহ । ৰূপান্তৰৰ শিল্পী ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতি দিৱসৰ দিনাই কলিয়াবৰক বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ অন‍্যতম কেন্দ্ৰৰূপে ৰূপান্তৰ কৰাৰ যি প্ৰয়াস আৰম্ভ হৈছিল, সেই প্ৰয়াস সম্পূৰ্ণ হোৱা এটা স্তৰ জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, কলিয়াবৰৰ শুভাৰম্ভণিক লৈ উৎফুল্লিত কলিয়াবৰবাসী ।

কলিয়াবৰৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এক অতি প্ৰয়োজনীয় সম্পদ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাই কলিয়াবৰৰ সমাজকৰ্মী পৰেশ নাথ ভূঞাই কয়, "আমাৰ বাবে এটা অতি শুভদিন । ভূপেনদাই গীতেৰে কৈ গৈছিল– বিজ্ঞানে আনিব জোৱাৰ । কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ নিকটতে নগাঁও জিলাৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আমালৈ অসম চৰকাৰে আগবঢ়াব । ২০২১ চনৰ ১৭ জানুৱাৰী তাৰিখে আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পাছত ভাবিছিলোঁ এই কেন্দ্ৰটো মুকলি হোৱালৈ দিন লাগিব । কিন্তু পাঁচ বছৰৰ ভিতৰতে এই কেন্দ্ৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ কলিয়াবৰৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে অতি সুখৰ বিষয় যে কলিয়াবৰত এটা তাৰকাগৃহ স্থাপন কৰা হৈছে । আমাৰ মাত্ৰ গুৱাহাটীতহে এনে কেন্দ্ৰ থকা পাইছিলোঁ । এতিয়া অসমৰ মধ্যস্থল কলিয়াবৰতো এনে বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ স্থাপন হোৱাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক-শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ মহৎ উপকাৰ সাধন কৰিব । ২০ কোটি ৩০ লাখ টকা ব‍্যয়সাপেক্ষ জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহ সম্বৃদ্ধ অত‍্যাধুনিক মানবিশিষ্ট বিজ্ঞান প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি তথা তথ‍্য-প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ।

বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি, তথ‍্য-প্ৰযুক্তি বিভাগৰ তৎপৰতাত ৰাজ‍্যত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি আৰু তথ‍্য প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে বিজ্ঞান মনস্কতাক সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰাৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনা, কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । বিশেষকৈ ছাত্ৰ-শিশুসকলৰ মাজত বিজ্ঞানক অধিক আকৰ্ষণীয় ৰূপত দাঙি ধৰি জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ স্বাৰ্থত ৰাজ‍্য চৰকাৰে লোৱা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ ভিতৰত ৰাজ‍্যৰ বিভিন্ন স্থানত তাৰকা গৃহ, বিজ্ঞান যাদুঘৰ, উদ‍্যান আদি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ।

প্ৰস্তাৱিত বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকা গৃহত থাকিবলগীয়া বিশেষ সুবিধাসমূহ হ'ল– ডিজিটেল তাৰকা গৃহ, বিষয় ভিত্তিক বিজ্ঞান বীথিকা, ধেমালিৰ চলেৰে বিজ্ঞান বীথিকা, উদ্ভাৱন কেন্দ্ৰ, প্ৰেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান উদ‍্যান, অতিথি গৃহ আৰু কৰ্মচাৰী আৱাস আৰু কেফেটেৰীয়া ।

বিজ্ঞানক জনপ্ৰিয় কৰাৰ এই অভিলাষী আঁচনিৰ অন্তৰ্গত তাৰকা গৃহ, বিজ্ঞান যাদুঘৰ, বিজ্ঞান উদ‍্যান প্ৰতিষ্ঠাৰ এক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি, তথ‍্য প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই । কলিয়াবৰৰ হাটবৰৰ শ্ৰীশ্ৰীশ্ৰৱণী সত্ৰৰ কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰিত্যক্ত ভূমিত ১৭ জানুৱাৰী দেওবাৰে শিল্পী দিৱসৰ দিনাই বিজ্ঞান প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ।

