পাঁচটাকৈ ব্লকৰ সখীৰ উপস্থিতিত জিলা পৰ্যায়ৰ সন্মিলন
গ্ৰামোন্নয়ন আৰু মহিলা সৱলীকৰণৰ দিশত বিশেষ খোজ । মৰিগাঁৱত আৰজিভিএন আৰু ক্ৰিছিল ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত জিলা পৰ্যায়ৰ সন্মিলন সম্পন্ন ।
Published : June 16, 2026 at 3:25 PM IST
মৰিগাঁও: গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ভেটি শক্তিশালী কৰা আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ত মহিলা সৱলীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াক অধিক গতিশীল কৰাৰ উদ্দেশ্যে মৰিগাঁও জিলাত অনুষ্ঠিত হয় এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ জিলা পৰ্যায়ৰ সন্মিলন । ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ বিকাশ নিধি আৰু ক্ৰিছিল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যৌথ উদ্যোগত আয়োজিত এই সন্মিলনখনত মূলতঃ জিলাখনৰ গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ মূল চালিকাশক্তিস্বৰূপ ‘সখী’সকলৰ সক্ৰিয় ভূমিকা আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কৰ্মপন্থাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় ।
পাঁচটাকৈ ব্লকৰ ‘সখী’সকলৰ অংশগ্ৰহণ :
মৰিগাঁও জিলাৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ লক্ষ্যৰে আয়োজিত এই বৃহৎ কনক্লেভত জিলাখনৰ অন্তৰ্গত ৫ টাকৈ প্ৰশাসনিক ব্লকৰ ‘সখী’সকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । মৰিগাঁৱৰ মায়ং, ভূৰবন্ধা, লাহৰীঘাট, কপিলী আৰু মৈৰাবাৰী ব্লকৰ পৰা অহা বিপুলসংখ্যক সখীৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটোক এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰে ।
উল্লেখ্য যে, গাঁওসমূহত চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিভিন্ন কল্যাণমুখী আঁচনিসমূহ সঠিকভাৱে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ‘সখী’সকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সেঁতু হিচাপে কাম কৰি আহিছে ।
বহু কেইটা বিভাগৰ প্ৰতিনিধিৰ সক্ৰিয় উপস্থিতি:
কেৱল সখীসকলৰ মাজতে আবদ্ধ নাথাকি এই জিলা পৰ্যায়ৰ সন্মিলনখনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী বিভাগ আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কৃষি বিভাগৰ প্ৰতিনিধিসকলো । যিয়ে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি আৰু গ্ৰাম্য কৃষকৰ বাবে থকা চৰকাৰী অনুদানৰ বিষয়ে বুজাই দিয়ে ।
ডাক বিভাগ আৰু বেংকিং খণ্ডৰ বিষয়াসকলে গ্ৰাম্য অঞ্চলত বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ আৰু ডিজিটেল বেংকিঙৰ প্ৰসাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । এলআইচি ৰ প্ৰতিনিধিসকলে পৰিয়ালসমূহৰ আৰ্থিক সুৰক্ষাৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ বীমা আঁচনিসমূহৰ উপকাৰিতাৰ সম্পৰ্কে অবগত কৰে ।
মূল উদ্দেশ্য: স্বাৱলম্বিতা বা আৰু গ্ৰাম্য বিকাশ:
এই সন্মিলনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ‘সখী’সকলক ভৱিষ্যতে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ নিজ নিজ গাঁওসমূহৰ উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াত অধিক সক্ৰিয় আৰু কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিব পৰা যায়, তাৰ এক ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা। ইয়াৰ উপৰিও, সখীসকলে সমাজসেৱাৰ সমান্তৰালভাৱে কেনেকৈ নিজে বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত হৈ আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী আৰু সবল হ’ব পাৰে, সেই সম্পৰ্কেও সমল ব্যক্তিসকলে বিতং পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
সমাপ্তিৰ পিছত উদ্যোক্তা সংস্থাদ্বয় অৰ্থাৎ আৰজিভিএন আৰু ক্ৰিছিল ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে এই সন্মিলনে কেৱল সখীসকলক নতুন জ্ঞান আৰু প্ৰেৰণাই যোগোৱা নাই, বৰঞ্চ সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাৰে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিব । সন্মিলনত উপস্থিত থকা সখীসকলেও এই আলোচনাৰ পৰা লাভ কৰা অভিজ্ঞতাই তেওঁলোকক ভৱিষ্যতে কাম কৰিবলৈ দুগুণ উৎসাহ যোগাব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মত প্ৰকাশ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠানটোৰ শান্তি দেৱনাথে কয়,"ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ বিকাশ নিধি আৰু ক্ৰিছিল ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত আমি জিলাভিত্তিক সন্মিলন এখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ । য'ত মৰিগাঁও জিলাৰ ৫ টা ব্লক, মায়ং, ভূৰবন্ধা, লাহৰীঘাট, কপিলী আৰু মৈৰাবাৰীৰ সখী বাইদেউসকল উপস্থিত আছিল ।"