ককা-আইতাক এসাঁজ খুৱাই বৃদ্ধাশ্ৰমত ওপজা দিন উদযাপন জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ

ককা-আইতাক এসাঁজ খুৱাই বৃদ্ধাশ্ৰমত ওপজা দিন উদযাপন জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ
ককা-আইতাৰ লগত অন্তৰংগ আলাপ । বৃদ্ধাশ্ৰমত ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে জন্মদিন উদযাপন ।
Published : July 10, 2026 at 3:46 PM IST
বঢ়মপুৰ: শুকুৰবাৰে নগাঁও জিলাৰ ৰাঙলু গ্ৰাম বিকাশ পৰিষদৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত ব্যতিক্ৰমীভাৱে নিজৰ ৫৯ সংখ্যক ওপজা দিন উদযাপন কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই । নগাঁও জিলাৰ কৰ্মদক্ষ, নিষ্ঠাৱান, সমাজপ্ৰিয়, সাংস্কৃতিকপ্ৰেমী, মানৱ দৰদী আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ ৫৯ সংখ্যক ওপজা দিন উপলক্ষে ৰাঙলু গ্ৰাম বিকাশ পৰিষদৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ককা-আইতাসকলৰ লগত অন্তৰংগ আলাপৰ মাধ্যমেৰে তেওঁৰ ওপজা দিনটো উদযাপন কৰে ।
অতি সৰল কথন শৈলীৰ জৰিয়তে তেওঁ ককা-আইতাসকলৰ মনৰ ভাব বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে । কোন কেনে পৰিস্থিতিত বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আবাসী হ'বলগা হৈছে তেওঁ তাৰো বুজ লয় । লগতে সকলোকে সান্ত্বনাৰ বাণীৰে জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা যোগায় ।
তেওঁ কয়, "১৯৯১ চনত ছিৰাজউদ্দিন আহমেদৰ মানৱ সেৱাৰ ফচল হিচাপে জন্মলাভ কৰা বৃদ্ধাশ্ৰমে পুত্ৰ, বোৱাৰী আৰু পৰিয়ালৰ পৰা অৱহেলিত আমাৰ ককা-আইতাসকলক ইমান সুন্দৰকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ ।"
আয়ুক্তগৰাকীয়ে ৰাঙলু গ্ৰাম বিকাশ পৰিষদৰ প্ৰাকৃতিক মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰি গ্ৰাম বিকাশ পৰিয়ালক প্ৰশংসা কৰে । আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ ৫৯ সংখ্যক ওপজা দিনত কঠীয়াতলীৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, সমাজকৰ্মী ঘনকান্ত বৰাই নিজে লিখা পাঁচখন গ্ৰন্থ উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰে । বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আইতাসকলৰ পৰাও এখন ফুলাম গামোচাৰে ওপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । আনহাতে, গ্ৰাম বিকাশ পৰিষদৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও আয়ুক্ত গৰাকীক ফুলাম গামোচাৰে ওপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
বৃদ্ধাশ্ৰমখনৰ মুখ্য সঞ্চালক ছিৰাজউদ্দিন আহমেদে আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ ওপজা দিন উপলক্ষে তেওঁৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু সু-প্ৰশাসনক আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈ নিজৰ নীতিৰ ওপৰত জিলাখনৰ উন্নতিৰ হকে সেৱা আগবঢ়াই যোৱাৰ বাবে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ।
আনহাতে, নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "মই জয় জয়তে ৰাঙলু গ্ৰাম বিকাশ পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তা ছিৰাজউদ্দিন ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি তেওঁৰ দলটিক তথা প্ৰতিজন ককা, আইতা, দেউতা সকলোকে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, আজি আমাক সুযোগ দিয়াৰ বাবে । আমিনো কৰিবলৈ কোন, সাধাৰণ নিমিত্ৰ; কৰে ওপৰত থকাজনে । এইকণ কৰি মোৰ এই জন্মদিনটোত অত্যন্ত শান্তি লাভ কৰিছোঁ । মই ওপৰত থকাজনৰ ওচৰত তেওঁলোক সকলোৰে উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ । এই অনুষ্ঠানটোৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ । আমাৰ ছিৰাজউদ্দিন ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ দলটিক শক্তি দিয়ক । আজিৰ এই সুযোগকণ পোৱাৰ তেওঁলোক সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"