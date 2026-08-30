চৰাইদেউত দেশমাতৃৰ সেৱাৰ সপোনেৰে খেলপথাৰত শ শ যুৱক-যুৱতী
ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ গঢ়া লক্ষ্যৰে চৰাইদেউ জিলাত যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ । ভাৰতীয় সেনা আৰু টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ বিশেষ উদ্যোগ ।
Published : August 30, 2026 at 7:22 PM IST
ডিব্ৰুগড় : বৰ্তমান সমাজত ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ অবাধ প্ৰচলন দেখা গৈছে । বহু যুৱক-যুৱতী ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হৈছে । এই সমস্যা দেশজুৰি বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ বাবে চৰকাৰেও দেশজুৰি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে । খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে মন কী বাত অনুষ্ঠানত সমাজৰ এই গুৰুতৰ সমস্যাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰতৰ স্বাৰ্থত সকলোকে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
অৱশ্যে সমাজৰ ব্যাধি স্বৰূপ হৈ পৰা যুৱ উশৃংখলতাৰ বিপৰীতে দেশমাতৃক সেৱা কৰিবলৈ একাংশ যুৱক-যুৱতী আগবাঢ়ি আহিছে । সেনা বাহিনীত যোগদান কৰাৰ মানসেৰে শাৰীৰিক অনুশীলনৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাত শ শ যুৱক-যুৱতী ব্যস্ত হৈ পৰিছে । এই দৃশ্য অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৱৰ্তী চৰাইদেউ জিলাত দেখা গৈছে ।
গ্ৰামাঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকল যাতে বিপথে পৰিচালিত নহয়, কোনো ধৰণৰ ড্ৰাগছৰ দৰে নিচাজাতীয় দ্ৰৱ্যত আসক্ত নহয় আৰু নতুন প্ৰজন্মই সঠিক প্ৰেৰণা শক্তি লাভ কৰে ৷ তাৰ বাবে চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সেনা বাহিনীত যোগদান কৰিব পৰাকৈ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে । নিচা আৰু উশৃংখলতাৰ পৰা আঁতৰি ভাৰতীয় সেনা আৰু চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰচেষ্টাক যুৱক-যুৱতীসকলে সহযোগ কৰিছে ।
দেওবাৰে চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টাত পাটসাঁকো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ভাৰতীয় সেনাৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয় । টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীয়ে অনুষ্ঠিত কৰা এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত দুই শতাধিক যুৱক-যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত সেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকি যুৱক-যুৱতীসকলক ভাৰতীয় সেনাত যোগদান কৰাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া, শাৰীৰিক আৰু লিখিত পৰীক্ষাত কেনেকৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰি সেই সম্পৰ্কে অৱগত কৰাৰ লগতে শাৰীৰিক অনুশীলনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ।
এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত উপস্থিত থাকি টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ বিষয়া জ্যোতি প্ৰকাশ বৰাই দেশমাতৃক সেৱা কৰিবলৈ নতুন প্ৰজন্মক আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনাই কয়, "টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীত যোগদান কৰিবলৈ সকলো আগবাঢ়ি আহিব লাগে । ভাৰতীয় সেনা আৰু টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ মাজত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাই । ইয়াত ভাৰতীয় সেনাৰ দৰে দৰমহাৰ পৰা আন সকলো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰি । ইয়াত নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলে শাৰীৰিক আৰু লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ নিৰ্বাচিত হ'ব লাগিব । দেশৰ নিৰাপত্তাত সেনাৰ দৰে টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈ আহিছে । দেশত যুদ্ধ পৰিস্থিতি হ'লে ভাৰতীয় সেনাৰ লগত টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীয়ে সমানেই অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে । দেশমাতৃক সেৱা কৰিবলৈ বিচৰা প্ৰতিজন যুৱক-যুৱতীকে ইয়াত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো, ইয়াত যোগদান কৰিলে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দায়িত্ব পালন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।"
ইফালে চৰাইদেউ জিলাখন অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমান্তত হোৱাৰ বাবে প্ৰায়ে ড্ৰাগছৰ দৰে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰি একাংশই সমাজত উশৃংখলতাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । তেনে পৰিস্থিতিত গ্ৰামাঞ্চলৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকল যাতে বিপথে পৰিচালিত নহয়, কোনো ধৰণৰ ড্ৰাগছ জাতীয় দ্ৰব্যত আসক্ত নহয় আৰু সঠিক প্ৰেৰণা শক্তি লাভ কৰে, তাৰ বাবে চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে সেনা বাহিনীৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে চৰাইদেউ জিলাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত পাপু গগৈয়ে ।
তেওঁ কয়, "চৰাইদেউ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম আৰক্ষীৰ লগতে ভাৰতীয় সেনা বাহিনীত যোগদান কৰিব পৰাকৈ শাৰীৰিক আৰু লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । নতুন প্ৰজন্মক সঠিক পথত আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনীত জড়িত কৰাৰ এই কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিয়া হৈছে ।’’
নিৰাপত্তা বাহিনীত যোগদান কৰিবলৈ শেহতীয়াকৈ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত আগ্ৰহ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । চৰকাৰ তথা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সময়ে সময়ে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ জৰিয়তে যুৱপ্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰি আহিছে ।
এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাই এজন স্থানীয় আটাছু নেতাই কয়, "অগ্নিবীৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ই শলাগ ল'বলগীয়া বিষয় । কাৰণ বৰ্তমান যুৱপ্ৰজন্ম বিশৃংখলতাৰ দিশে গতি কৰিছে । সেই সময়ত যুৱপ্ৰজন্মক সেনা বাহিনীত যোগদান কৰি কেনেদৰে তেওঁলোকৰ জীৱনটো শৃংখলাবদ্ধৰ ফালে নিব পাৰি, দেশমাতৃৰ সেৱাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব পাৰি । সেই উদ্দেশ্যে এই শিবিৰৰ আয়োজন কৰাৰ বাবে আমি ভাৰতীয় সেনা আৰু চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
আনহাতে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰে নিৰাপত্তা বাহিনীত যোগদানৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা বা যোগদানৰ আগ্ৰহী যুৱক-যুৱতীসকলক উপকৃত কৰিছে । শিবিৰত অংশ লৈ এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে কেইবাগৰাকী যুৱক-যুৱতীয়ে । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে সেনা বাহিনীত যোগদানৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : আৱৰ্জনাক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰি স্বাৱলম্বী স্থাপনা পাত্ৰ; দেখুৱাইছে মহিলা সবলীকৰণৰ পথ