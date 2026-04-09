ভোট দিয়ক, গছপুলি উপহাৰ লওক

ভোট দিয়ক, গছপুলি উপহাৰ লওক
প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰক এজোপাকৈ গছপুলি উপহাৰ দি গঁড়বন্ধু সুহান মল্লিকে গ্ৰহণ কৰিছে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ।
Published : April 9, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : April 9, 2026 at 1:43 PM IST
গুৱাহাটী : বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যত এটা পৰ্যায়তে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ । পুৱা ৭ বজাৰ লগে লগে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুৱাতেই ৰাইজে ভোটদানৰ বাবে ওলাই আহিছে । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীও ।
গুৱাহাটী মহানগৰীতো ভোটকেন্দ্ৰবোৰত পুৱাৰে পৰা ভোটাৰ ৰাইজৰ ভিৰ দেখা গৈছে । আনহাতে, ভোটকেন্দ্ৰবোৰত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থাও । ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া যাতে সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হয় তাৰবাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা । ইয়াৰ উপৰি ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবেও বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছে নিৰ্বাচন আয়োগে ।
তাৰে মজতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত এক ব্যতিক্ৰম দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে । কেন্দ্ৰটোত প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰক এজোপাকৈ গছপুলি উপহাৰ দিয়া হৈছে । এগৰাকী দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তথা বন বিভাগৰ গঁড়বন্ধু, 'গ্ৰীণ হিৰো' সুহান মল্লিকে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
'এটা ভোট, এটা গছপুলি' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰে তেওঁ মহানগৰীৰ ৰাজধানী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰত প্ৰায় ১৫০০ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গছপুলি বিতৰণৰ লক্ষ্য লৈছে । মধুৰিআম, নাহৰ, মেহগনি, শিলিখা, জামু গছকে ধৰি বিভিন্ন ফুলৰ পুলি তেওঁ বিতৰণ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত সুহান মল্লিকে কয়, "যোৱা ৯ বছৰৰ পৰা মই এশিঙীয়া গঁড় সংৰক্ষণ আৰু গছপুলি ৰোপণৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে সজাগতা অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ । আজি মই প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰক গছপুলি বিতৰণ কৰিছোঁ । মই ২০১৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰায় ৫০০ গছপুলি বিতৰণ কৰিছিলোঁ । আজি ১৫০০ গছপুলি বিতৰণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছোঁ । এই কাৰ্যসূচীত মোক বন বিভাগ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ভোটাৰবিলাকে ইয়াত ভাল পাইছে । আনহাতে, ভোটাৰবিলাকো গছপুলি ল'বলৈ আগ্ৰহী হৈছে । ২০১৯ চনত ভাবিছিলোঁ যে ভোটদান কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব । ঠিক একেদৰে গছপুলি ৰোপণ কৰাটোও আমাৰ দায়িত্ব । সেয়েহে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে প্ৰতিটো উৎসৱত এটাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰক । "