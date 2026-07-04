বিনামূলীয়া চাউলত ওলাল মৃত চৰাই-এন্দুৰ, ৰাইজ নামিল প্ৰতিবাদত
সুলভ মূল্যৰ দোকানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ।
Published : July 4, 2026 at 2:39 PM IST
কলগাছিয়া: সুলভ মূল্যৰ দোকানত ৰাইজে বিনামূলীয়া চাউল ল'বলৈ আহি সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ । চৰকাৰে যোগান ধৰা দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ বিনামূলীয়া চাউলৰ বস্তাত মৃত চৰাই, এন্দুৰ, নিগনি ওলোৱাৰ লগতে জাবৰ-জোথৰেৰে ভৰা অখাদ্য হৈ পৰা চাউল বিতৰণ কৰিবলৈ লোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে ৰাইজ । খোৱাৰ অনুপযোগী পচা চাউল নলয় গ্ৰাহকে ।
বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত তথা বালাগাঁৱৰ তিতাপানী সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত বাংকাভাঙা গাঁৱৰ নজৰুল ইছলাম নামৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানীজনৰ দোকানত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ।
উল্লেখ্য যে ভাৰত চৰকাৰে ২০১৩ চনৰ ১০ চেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনখন বলবৎ কৰে । সেই অনুসৰি আঁচনিখন সমাজৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ সুবিধাৰ বাবে অসমতো বলবৎ কৰিছে । এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যখনত প্ৰায় ৫৫ লাখ পৰিয়ালক সামৰি লোৱা হয় । অসমত এই আঁচনিখন ২০১৫ বৰ্ষৰ ২৪ জানুৱাৰী তাৰিখত শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।
আঁচনিখনৰ ৰূপায়ণৰ বাবে, 'অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত' আৰু 'অন্ত্যোদয়া অন্ন যোজনা' নামেৰে দুই প্ৰকাৰৰ পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে । প্ৰতিমাহে 'অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত' পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰ থকা পৰিয়ালসমূহক পৰিয়ালৰ সদস্যই প্ৰতি ৫ কেজিকৈ আৰু 'অন্ত্যোদয়া অন্ন যোজনা' পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰ থকা পৰিয়ালসমূহক পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰই প্ৰতি ৩৫ কেজিকৈ ৩ টকা দৰত চাউল যোগান ধৰা হয় ।
কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ অধীনত দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত এই পচা চাউল বিতৰণ কৰা হৈছে । লক্ষ্যণীয় বিষয় হৈছে যে কিছু পৰিয়ালে সুলভ মূল্যৰ চাউলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । কিন্তু বিনামূলীয়া চাউলত মৃত চৰাই, এন্দুৰ আৰু জাবৰ-জোথৰ ওলোৱাত বিপাঙত পৰিছে একাংশ দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীয়ে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষাৰ নামত অখাদ্য বিতৰণক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া । ফলত ৰাইজে পচা চাউল বিতৰণ বন্ধ কৰি ভাল চাউলৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদকাৰী সকলে 'পচা চাউল যোগান ধৰা বন্ধ কৰক, ভাল চাউল যোগান ধৰক আদি শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।