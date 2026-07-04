ETV Bharat / state

বিনামূলীয়া চাউলত ওলাল মৃত চৰাই-এন্দুৰ, ৰাইজ নামিল প্ৰতিবাদত

সুলভ মূল্যৰ দোকানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ।

Distribution of rotten rice to beneficiaries at fair price shop in Kalgachia
বিনামূলীয়া চাউলত ওলাল মৃত চৰাই, এন্দুৰ, ৰাইজ নামিল প্ৰতিবাদত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলগাছিয়া: সুলভ মূল্যৰ দোকানত ৰাইজে বিনামূলীয়া চাউল ল'বলৈ আহি সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ । চৰকাৰে যোগান ধৰা দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ বিনামূলীয়া চাউলৰ বস্তাত মৃত চৰাই, এন্দুৰ, নিগনি ওলোৱাৰ লগতে জাবৰ-জোথৰেৰে ভৰা অখাদ্য হৈ পৰা চাউল বিতৰণ কৰিবলৈ লোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে ৰাইজ । খোৱাৰ অনুপযোগী পচা চাউল নলয় গ্ৰাহকে ।

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত তথা বালাগাঁৱৰ তিতাপানী সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত বাংকাভাঙা গাঁৱৰ নজৰুল ইছলাম নামৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানীজনৰ দোকানত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ।

সুলভ মূল্যৰ দোকানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ভাৰত চৰকাৰে ২০১৩ চনৰ ১০ চেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনখন বলবৎ কৰে । সেই অনুসৰি আঁচনিখন সমাজৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ সুবিধাৰ বাবে অসমতো বলবৎ কৰিছে । এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যখনত প্ৰায় ৫৫ লাখ পৰিয়ালক সামৰি লোৱা হয় । অসমত এই আঁচনিখন ২০১৫ বৰ্ষৰ ২৪ জানুৱাৰী তাৰিখত শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।

আঁচনিখনৰ ৰূপায়ণৰ বাবে, 'অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত' আৰু 'অন্ত্যোদয়া অন্ন যোজনা' নামেৰে দুই প্ৰকাৰৰ পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে । প্ৰতিমাহে 'অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত' পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰ থকা পৰিয়ালসমূহক পৰিয়ালৰ সদস্যই প্ৰতি ৫ কেজিকৈ আৰু 'অন্ত্যোদয়া অন্ন যোজনা' পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰ থকা পৰিয়ালসমূহক পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰই প্ৰতি ৩৫ কেজিকৈ ৩ টকা দৰত চাউল যোগান ধৰা হয় ।

কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ অধীনত দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত এই পচা চাউল বিতৰণ কৰা হৈছে । লক্ষ্যণীয় বিষয় হৈছে যে কিছু পৰিয়ালে সুলভ মূল্যৰ চাউলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । কিন্তু বিনামূলীয়া চাউলত মৃত চৰাই, এন্দুৰ আৰু জাবৰ-জোথৰ ওলোৱাত বিপাঙত পৰিছে একাংশ দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীয়ে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষাৰ নামত অখাদ্য বিতৰণক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া । ফলত ৰাইজে পচা চাউল বিতৰণ বন্ধ কৰি ভাল চাউলৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদকাৰী সকলে 'পচা চাউল যোগান ধৰা বন্ধ কৰক, ভাল চাউল যোগান ধৰক আদি শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।

লগতে পঢ়ক: নাট্যপ্ৰেমীৰ বাবে সুখবৰ ! ৫ জুলাইৰ পৰা মৰিগাঁৱত ১০ দিনীয়া আৱাসিক নাট কৰ্মশালা

বান গ'ল, কিন্তু এৰি গ'ল পলসৰ অভিশাপ: সংকটত জোনাইৰ কৃষক

TAGGED:

সুলভ মূল্যৰ দোকান
পচা চাউল
ইটিভি ভাৰত অসম
AIR PRICE SHOP IN KALGACHIA
DISTRIBUTION OF ROTTEN RICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.