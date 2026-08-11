ETV Bharat / state

নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি মতেই বৰমাত নামঘৰ-শিৱ মন্দিৰ-বাথৌ চনথালীক ভূমিপট্টা বিতৰণ

যোৱা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত বিটিচি চুক্তি দিৱসত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ভূমিহীন পৰিয়ালক প্ৰদান কৰিছিল পট্টা ।

Distribution of land patta for Namghar-Shiv Temple-Bathou Chnathali in Barana Baska
বৰমাত নামঘৰ-শিৱ মন্দিৰ-বাথৌ চনথালীক ভূমিপট্টা বিতৰণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা : বিগত বিটিচি নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিপিএফে ক্ষমতালৈ আহিলে ভূমিপট্টা বিতৰণ কৰিব বুলি দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিটিচিৰ ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকাক ভিত্তি কৰি মুছলমান, বাঙালী, ৰাজবংশীকে ধৰি সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীকে ভূমিপট্টা দিয়া হ’ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।

সেই অনুসৰিয়ে বিটিচি চৰকাৰৰে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰে অংশ ৰূপে বাক্সা জিলাৰ অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান,মন্দিৰৰ নামত ভূমি বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ।

বৰমাত নামঘৰ-শিৱ মন্দিৰ-বাথৌ চনথালীক ভূমিপট্টা বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

মঙলবাৰে বৰমা পৌৰসভাৰ কাৰ্যালত ৪২ নং বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ উপস্থিতিত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই সভাত বৰমা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান, ৰাজহুৱা নামঘৰ, শিৱ মন্দিৰ, বাথৌ চনথালী আদিত মাটি বিচাৰি আবেদন কৰা সকলক আনুষ্ঠানিকভাৱে ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰে ৷

এই ভূমিপট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই কয়, "আগৰে পৰা বিটিচিত থকা অনুষ্ঠান- প্ৰতিষ্ঠান, নামঘৰ, শিৱ মন্দিৰ, বাথৌ চানথালীৰ বাবে যিসকলে ভূমি বিচাৰি আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি এই সমস্যা সমাধান হোৱাৰ দিশে আগুৱাইছে ৷"

ইপিনে, বাক্সা জিলা ভূমি উপদেষ্টা কমিটীৰ অধ্যক্ষ মুন সিং ব্ৰহ্মই কয়,"বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ, বৰমা, বাগানপাৰা, বৰমা আৰু জালাহ ৰাজহ চক্ৰত ইতিমধ্যে বিটিচিৰ মুখ্যকাৰ্যবাহী সদস্য় হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰী মাটি আবন্টিত কৰা হৈছে ৷ যোৱা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত বিটিচি চুক্তি দিৱসত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ চৰকাৰে বিটিচিত ৫০ টা ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিছে । যিসকল লোকে অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান, শিৱ মন্দিৰ, নামঘৰ, বাথৌ চানথালী আদিৰ কাৰণে মাটি বিচাৰি আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকক পৰ্যায় ক্ৰমে মাটি বিতৰণ কৰিব ৷ বিশেষকৈ বিজিয়াৰ, ভিজিয়াৰ, খাজলেণ্ড মাটি বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷"

Distribution of land patta for Namghar-Shiv Temple-Bathou Chnathali in Barana Baska
বৰমাত নামঘৰ-শিৱ মন্দিৰ-বাথৌ চনথালীক ভূমিপট্টা বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

বাক্সাত প্ৰায় ৮০ খন ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰা বুলি মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই উল্লেখ কৰে ।

আনহাতে, শ্ৰীশ্ৰী হয়গ্ৰীৱ মাধৱ দেৱালয় মন্দিৰৰ প্ৰতিনিধি এগৰাকীয়ে ভূমিপট্টা লাভ কৰিলেও সন্তুষ্ট নহয় বুলি মন্তব্য় কৰে।

তেওঁ কয়, "শ্ৰীশ্ৰী হয়গ্ৰীৱ মাধৱ দেৱালয় মন্দিৰৰ ১২ বিঘা ভূমিত বিগত ১০০ বছৰ ধৰি বেদখল হৈ আছে । এইখিনি ভূমিৰ বাবে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন কৰিছিলো । অৱেশ্য়ে আমাক আজি মাত্ৰ এবিঘা মাটিহে আৱণ্টন দিছে । আমি আৰু ১১ বিঘা ১০ লোচা মাটি পাবই আছো ।"

তেওঁ এই ভূমি লাভ নকৰা পৰ্যন্ত আবেদন কৰিয়েই থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে

লগতে পঢ়ক :অসমৰ বানৰ শেহতীয়া তথ্য় : ১০১ জনৰ মৃত্যু, ১.২৬ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত

অলখ পাণ্ডেৰ সহায়, বানবিধ্বস্ত যোৰহাটৰ জানমণিৰ সপোনে পালে নতুন ডেউকা

TAGGED:

ভূমিপট্টা বিতৰণ
ইটিভি ভাৰত অসম
নামঘৰ
BTC ACCORD DAY
LAND PATTA DISTRIBUTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.