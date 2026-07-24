দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ বন্যাৰ্ত ৰাইজে, সহায়ৰ হাত জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ

দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ বন্যাৰ্ত ৰাইজে, সহায়ৰ হাত জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ
বানৰ কবলত পৰি যোৰহাট জিলাৰ ১৭৯ খনকৈ ৰাজহ গাঁও আৰু প্ৰায় ৫৫১০.৯৬ হেক্টৰ কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে ৷
Published : July 24, 2026 at 1:42 PM IST
যোৰহাট: শুকুৰবাৰেও যোৰহাটত অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে আছে বান পৰিস্থিতি ৷ ফলত এতিয়াও দুৰ্বিষহ জীৱন কটাব লগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে । নাগালেণ্ডত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে দেওবাৰে নিশা যোৰহাট জিলাখনৰ ভোগদৈ নদীৰ মথাউৰিৰ ৫ টা স্থানত ছিগি গৈছিল ৷ সেয়ে এক অভাৱনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে যোৰহাটৰ ভিন্ন স্থানত ৷
হঠাৎ অহা বানে উটুৱাই নিলে পশুধন, ঘৰবাৰী আৰু কৃষি পথাৰ । এতিয়াও বানত বুৰ গৈ আছে বহু অঞ্চল । বৃহত্তৰ উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ ৰাইজে প্ৰলংকৰী বানত ঘৰখন, কৃষিভূমি, পশুধন আদি কৰি সকলো হেৰুৱাই হাহাকাৰ কৰিব লগীয়া গৈছে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বান সাহাৰ্য, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত ভুগিছে বন্যাৰ্তই ৷
ইফালে দুৰ্ভগীয়া লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংস্থাৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠন ৷ শুকুৰবাৰে বানাক্ৰান্তৰ সহায় কৰিবলৈ দলে-বলে ওলাই আহিল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্ব । যুৱ-ছাত্র পৰিষদৰ এটা দলে উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ দুৰ্গম অঞ্চললৈ নাৱেৰে যাত্ৰা কৰি খাদ্য সামগ্ৰী লৈ গৈ বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰে ৷
দলটোৱে বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত বিশুদ্ধ খোৱাপানী, অত্যাৱশকীয় খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে । উল্লেখ্য যে, অতি দুৰ্গম এলেকাসমূহৰ বাবে এতিয়া যাতায়তৰ মূল সমল হৈ পৰিছে হাত নাও । কাৰণ ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে বহু পথ আৰু যি এতিয়াও বাকী আছে সেই পথেৰেও পানী বাগৰি আছে ৷
খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি যুৱ-ছাত্র পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি উপ-সভাপতি শিৱ কলিতাই কয়,"বানপানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে পুখুৰী খান্দি বান প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কথা কৈছিল মোদী চৰকাৰে ৷ কিন্তু পুখুৰী খান্দিবলৈ আৱণ্টন দিয়া পুঁজি বানাক্ৰান্তৰ বাবে খৰচ কৰক । বানাক্ৰান্তই যিদৰে প্ৰয়োজনী সা-সামগ্ৰীসমূহ পাব লাগে তাৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছে ৷ খোৱাপানীৰ সমস্যা হৈছে, তাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই চৰকাৰ-প্ৰশাসনে ৷"
উল্লেখ্য যে এইবাৰ বানৰ কবলত পৰি যোৰহাট জিলাৰ ১৭৯ খনকৈ ৰাজহ গাঁও আৰু প্ৰায় ৫৫১০.৯৬ হেক্টৰ কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: বন্যাৰ্তৰ কাষত ছাত্র সন্থা: বান প্ৰভাৱিত জিলাত বান সাহায্য কাৰ্যসূচী