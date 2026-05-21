এ আইৰ দ্বাৰা জুবিন গাৰ্গৰ গীত বিকৃতিকৰণক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, তেজপুৰত এজাহাৰ দাখিল

কিছুদিন ধৰি একাংশ প্ৰতিষ্ঠিত গীতক এ আইৰ সহায়ত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ এক ধাৰা আৰম্ভ হৈছে । সচেতন মহলে এই ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

Distortion of Zubeen Garg's song, FIR filed at Tezpur Sadar Police Station
জুবিন গাৰ্গৰ গীত বিকৃতকৰণ (ETV Bharat Assam)
Published : May 21, 2026 at 8:00 AM IST

তেজপুৰ: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে বিকৃত কৰাৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । সংগীতপ্ৰেমী আৰু সাংস্কৃতিক সচেতন মহলে এই ঘটনাক অসমীয়া সংগীত জগতৰ ওপৰত এক গুৰুতৰ আঘাত বুলি অভিহিত কৰিছে । ইতিমধ্যে এনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ ।

তেজপুৰৰ নিবাসী সংগীত পৰিচালক হিমাংশু বৰাই সংগীত পৰিচালনা কৰা আৰু আৰ এফ আকাশৰ কথা-সুৰেৰে নিৰ্মিত বহুচৰ্চিত গীত 'মই নথকাৰ অনুভৱ', য’ত কণ্ঠদান কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে । কিন্তু এই গীতটি শেহতীয়াকৈ এ আই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি পুনৰ নিৰ্মাণ তথা বিকৃত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

জানিব পৰা মতে, যোৱা কিছুদিন ধৰি একাংশ প্ৰতিষ্ঠিত গীতক এ আইৰ সহায়ত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ এক ধাৰা আৰম্ভ হৈছে । ইয়াৰ ফলত মূল গীতসমূহৰ গৰিমা আৰু মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হোৱাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ সৃষ্টিশীল সংগীত চৰ্চাৰ ওপৰতো নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে সংগীত মহলে ।

এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বুধবাৰে সংগীত পৰিচালক হিমাংশু বৰাই তেজপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এখন এজাহাৰ । এজাহাৰত তেওঁ গীতটোৰ বিকৃতিকৰণৰ সৈতে জড়িত দোষী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ।

তেজপুৰ সদৰ থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰ (ETV Bharat Assam)

ঘটনা সন্দৰ্ভত হিমাংশু বৰাই কয়, "এ আই প্ৰযুক্তি সৃষ্টিশীল কামৰ সহায়ক হ’ব পাৰে, কিন্তু কোনো শিল্পীৰ কণ্ঠ, অনুভূতি আৰু সৃষ্টিক অনুমতি অবিহনে বিকৃত কৰা সাংস্কৃতিক চুৰি আৰু শিল্পৰ ওপৰত অন্যায়, আঘাত । এনে কাৰ্য বন্ধ হ’ব লাগিব ।"

ইফালে, সামাজিক মাধ্যমতো এই ঘটনাক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা । বহু সংগীতপ্ৰেমীয়ে অসমীয়া সংগীতৰ স্বকীয়তা আৰু শিল্পীৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক কটকটীয়া নীতি গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ।

