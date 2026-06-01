পটল সেউজীয়া হোৱাৰ দৃশ্য় দেখিলে আপুনিও শিয়ৰি উঠিব

পটল সেউজীয়া হোৱাৰ দৃশ্য় দেখিলে আপুনিও শিয়ৰি উঠিব
জনস্বাস্থ্যলৈ চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বিষাক্ত ৰং মিহলি শাক-পাচলিত ।
Published : June 1, 2026 at 6:50 PM IST
বৰপেটা: বজাৰৰ পৰা শাক-পাচলি ক্ৰয় কৰোতে সাৱধান হওক । কাৰণ আপুনি বিক্ৰেতাৰ পৰা ক্ৰয় কৰা সতেজ সেউজীয়া শাক-পাচলি হ'ব পাৰে বিপদৰ কাৰণ । শাক-পাচলিৰ নামত এতিয়া একাংশ অসাধু চক্ৰই বজাৰত বিক্ৰী কৰি আছে বৰবিহ । হয়তো আমি সকলোৱে নিজৰ অজ্ঞাতে এনে বৰবিহকেই খাদ্য় হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আছো ।
বৰপেটাৰোডত খাদ্যৰ নামত বৰবিহ বিক্ৰী কৰি থকাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই এই ভয়ংকৰ ছবিখন ফুটি উঠিছে । একাংশ অসাধু বেপাৰীয়ে পটলত মিহলাইছে বিষাক্ত ৰাসায়নিক । সেয়েহে বজাৰৰ পৰা পাচলি ক্ৰয় কৰি খোৱাৰ আগত এশবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে ।
এয়া নামনি অসমৰ প্ৰধান বাণিজ্যিক চহৰ বৰপেটাৰোড পাইকাৰী পাচলি বজাৰৰ দৃশ্য । আপুনি খাই ভালপোৱা পটলত এনেদৰে মিলোৱা হৈছে বিষাক্ত ৰাসায়নিক ৰং । জনস্বাস্থ্যলৈ চৰম ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে এই বিষাক্ত ৰাসায়নিক ৰং । কেবল টকাৰ লোভত বৰপেটাৰোডৰ পাইকাৰী পাচলি বজাৰত একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ দৃশ্য বন্দী কেমেৰাত বন্দী হৈছে ।
শ্ৰমিকে কি কয় ?
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজ তথা কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলে অভিযোগ কৰা মতে, হাইদৰ আলী নামৰ এজন অসাধু পাচলি ব্যৱসায়ীৰ নেতৃত্বত চলিছে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড । তদুপৰি স্থানীয় লোকে জনোৱা অনুসৰি অকল হাইদৰ আলী বুলিয়ে নহয়, এনেকুৱা আৰু বহু অসাধু ব্যৱসায়ীৰ নেতৃত্বত চলিছে এই কাণ্ড । এইক্ষেত্ৰত নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ।
অৱেশ্য়ে সংবাদ মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে জব্দ কৰে বিষাক্ত ৰাসায়নিক ৰং মিহলোৱা পটল । বৰপেটা খাদ্য সুৰক্ষা পৰিদৰ্শক নাজমীন আহমেদ আৰু বৰপেটাৰোড আৰক্ষী থানাৰ এটি আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ উপৰি ৰং মিহলি কৰা পটলখিনি জব্দ কৰে । অৱেশ্য়ে ঘটনাৰ উমান পাই পলায়ন কৰে অভিযুক্ত হাইদৰ আলী ।
পাচলিত কোনো ধৰণৰ ৰং মিহলাব নোৱাৰে: খাদ্য সুৰক্ষা পৰিদৰ্শক
ঘটনা সন্দৰ্ভত খাদ্য সুৰক্ষা পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে কয়, "পাচলিত কোনো ধৰণৰ ৰং মিহলাব নোৱাৰে, সেয়া অনৈতিক । কিছুমান ৰং আছে যিবোৰ এফএছএছএআই অনুমোদিত যদিও সেয়া পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় । পাচলিত কোনো ধৰণৰ ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ।" খাদ্য সুৰক্ষা পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে লগতে কয় যে আজি এই বিষয়ে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল য'ত ভিডিঅ'ত স্পষ্টভাৱে পটলত ৰং মিহলি থকাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ হৈছে । আনহাতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা জব্দ কৰা পটলখিনিতো ৰঙৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে । গতিকে বৰ্তমান সংগ্ৰহ কৰা নমুনা পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কৰা হ'ব ।
বিষয়াগৰাকীয়ে ফল বিক্ৰেতা তথা ব্যৱসায়ীসকলক সতৰ্ক কৰি কয়, "যিহেতু বৰ্তমান আমৰ বতৰ, গতিকে কোনেও যাতে আম আৰু কলত কাৰ্বাইড ব্যৱহাৰ নকৰে ।"
দল-সংগঠনৰ ক্ষোভ :
বৰপেটা জিলাৰ বৰপেটাৰোডৰ পাচলি বজাৰত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে সেউজীয়া পাচলিত ৰং সানি সতেজ ৰূপ দিব বিচৰা কাণ্ডৰ পাছতো খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ তৎপৰতাহীনতাক লৈ ৰাইজ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । আজি বৰপেটাৰোডৰ পাচলি বজাৰত উপস্থিত হোৱা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰপেটা জিলাৰ সভাপতি অৰ্ণৱজ্যোতি শৰ্মা, হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক সুব্ৰত সিনহা আদিয়ে বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁলোকে কয় যে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে পাচলিত কিদৰে ৰং সানি সতেজ ৰূপ দি আহিছে তাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ পাছতো খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ দল কেইবাঘণ্টাৰ মূৰত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নমুনা সংগ্ৰহ কৰে ।
তেওঁলোকে পুনৰ কয় যে খাদ্যৰ নামত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মানুহক বিহ খুৱাই থকাৰ কথা খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগেহে পোহৰলৈ আনিব লাগিছিল; কিন্তু তেওঁলোক ইয়াত ব্যৰ্থ হোৱাত ৰাইজে যেতিয়া ঘটনাবোৰ পোহৰলৈ আনে তেতিয়াও সক্ৰিয়তা দেখা নোপোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । ৰাইজৰ জীৱনৰ বাবে অতিশয় ভয়াবহ ।
