প্ৰধানমন্ত্ৰী টাবগেৰ অসম ভ্ৰমণ: ভূটানৰ সৈতে শক্তিশালী হ'ব উন্নয়নমূলক সহযোগিতা
ৰাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দাশ্ব' শ্বেৰিং টাবগেৰ ।
Published : May 26, 2026 at 1:02 PM IST
তেজপুৰ: ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দাশ্ব' শ্বেৰিং টাবগেই দুদিনীয়া ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰে অসমত উপস্থিত হয় । ভাৰত-ভূটান সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত লোক ভৱনত অসমৰ ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনাত মিলিত হয় ।
ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা উক্ত বৈঠকত ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা, আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, পৰ্যটন, পৰিবেশ সংৰক্ষণ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাকে আদি কৰি কেইবাটাও বিষয়ত বিস্তৃত আলোচনা কৰে ।
ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, "এই ভ্ৰমণে অসম আৰু ভূটানৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আঞ্চলিক অংশীদাৰিত্ব অধিক শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰিব ।"
এই আলোচনাত অসম আৰু ভূটানৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া বন্ধুত্বপূর্ণ আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ কথাও উল্লেখ কৰা হয় । বাণিজ্য, শিক্ষা, জলবিদ্যুৎ, সীমান্ত আন্তঃগাঁথনি আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সহযোগিতাৰ সম্ভাৱনাসমূহো আলোচনা কৰা হয় । এই ভ্ৰমণে অসম আৰু ভূটানৰ মাজত কৌশলগত আৰু উন্নয়নমূলক সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে পূব হিমালয় অঞ্চলত আঞ্চলিক সম্প্ৰীতি আৰু অংশীদাৰিত্বৰ নতুন দিশ উন্মোচন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে সোমবাৰে অসমত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে নলবাৰীৰ কনভেনশ্ব'ন চেণ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰে ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী । কনভেনশ্ব'ন চেণ্টাৰত ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনাই জিলাখনৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক বিবেকানন্দ দাসে ।
