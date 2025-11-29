গৰু-ম'হক লৈ বিধানসভাত ভীষণ চৰ্চা: ছিণ্ডিকেটৰ কাণ্ডাৰী কোন ? প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লাগে বিৰোধীক
চাৰি বছৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৪৮২৭ সৰবৰাহকাৰীক ৷ বিধানসভাত জনালে চৰকাৰে ৷
Published : November 29, 2025 at 5:41 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যখনত অব্যাহত আছে পশুধনৰ বিশাল ছিণ্ডিকেট । ৰাজ্যৰ বহু স্থানত আৰক্ষী প্ৰশাসনক মেনেজ কৰি নিশা হ’লেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বা অতি ভিতৰুৱা গাঁৱৰ মাজেৰে সৰু-বৰ ট্ৰাক আদিৰে গৰু সৰবৰাহ কৰা হয়। আনকি এই চোৰাং গৰু সৰবৰাহত শাসকীয় পক্ষৰ নেতাও জড়িত হৈ আছে । এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি শনিবাৰে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত সৰৱ হৈ পৰে বিৰোধী । আনহাতে সৰবৰাহ কৰা গৰু-ম'হ আদি আৰক্ষী প্ৰশাসনে জব্দ কৰাৰ পিছত সুৰক্ষা নিদিয়া বা ভালদৰে ৰখাৰ ব্যৱস্থা নকৰাত বহু সময়ত অধিকাংশ গো-ধনৰেই কৰুণ মৃত্যু হোৱা বুলিও অভিযোগ কৰে বিৰোধীয়ে ।
জব্দ কৰা গৰু ৰখাৰ বাবে থকা গোশালাসমূহতো গৰু ৰখাৰ কোনো সুব্যৱস্থা নথকাত শুকাই-ক্ষীণাই গোধনৰ অকাল মৃত্যু হোৱা বুলি শনিবাৰে বিৰোধীয়ে সদন উত্তাল কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে । অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনৰ শনিবাৰে অন্তিম দিনা প্ৰশ্নোত্তৰ কালত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে পশুধনৰ চোৰাং সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত এক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰশ্নৰ আঁত ধৰি বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম, ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰকে ধৰি কেবাগৰাকীও বিধায়কে পৰিপূৰক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
প্ৰতিগৰাকী বিৰোধী বিধায়কে ৰাজ্যত এতিয়াও গোধনৰ চোৰাং সৰবৰাহ আৰু ছিণ্ডিকেট চলি থকা বুলি অভিযোগ কৰে ৷ আনকি বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে অভিযোগ কৰি কয়, "চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা গৰু-ম'হ আদি প্ৰায়ে আৰক্ষীয়ে ওপৰৰ কাৰোবাৰ নিৰ্দেশত এৰি দিয়ে ৷ অৱশ্যে যিসমূহ ধৰা হয়, সেয়াও গোশালাত পিছত নোহোৱা হৈ পৰে বা থাকিলেও ইয়াৰ পৰিমাণ কমি যায় । অধিকাংশ গোশালাত আচলতে গৰু ৰখাৰ কোনো সুব্যৱস্থা নাই । ফলত বেমাৰ বা খাদ্য আদিৰ অভাৱত মৃত্যু মুখত পৰে ।" ইফালে বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ কৰি কয়, "৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথকে ধৰি অধিকাংশ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে নিশা ১২ বজাৰ পিছত ট্ৰাকে ট্ৰাকে গো-ধন সৰবৰাহ হৈ থাকে ৷ বহু ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পথেৰেও দৈনিক এনেদৰে বিভিন্ন বাহন আদিৰে গো-ধন সৰবৰাহ হৈ থাকে ৷ প্ৰতিখন জিলাতে এতিয়া গো সুৰক্ষা আইনৰ দোহাই দি অতি কৌশলীভাৱে একাংশই এই গো-ধনৰ ছিণ্ডিকেট চলাই গৈছে ৷ কিন্তু সকলো দেখিও নিৰ্বিকাৰ অসম আৰক্ষী ।"
সদনত বিৰোধীৰ এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰি গৃহ বিভাগৰ হৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে উত্তৰ দি কয়, "ৰাজ্যৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখন চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী বা সকলো ধৰণৰ ছিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ ৷ ইয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই আৰক্ষীৰ লগত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি আৰক্ষীক অবৈধ গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কঠোৰ স্থিতিৰ বাবেই বহু স্থানত আৰক্ষীয়ে সৰবৰাহকাৰীক গুলীচালনা পৰ্যন্ত কৰিছে ।" মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে লগতে কোনো ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাত গো-ধনৰ ছিণ্ডিকেট নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দি গোশালাসমূহ মাজে মাজে পশু চিকিৎসা বিভাগৰ লগতে আন আন বিভাগে পৰিদৰ্শন কৰা বুলি সদৰী কৰে ।
সকলো গোশালা সুন্দৰকৈ সু-ব্যৱস্থাৰে পৰিচালিত হোৱা বুলিও তেওঁ দাবী কৰে। ইফালে সদনৰ মজিয়াত বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি গৃহ বিভাগৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "বিগত ২০২১ চনত নতুন চৰকাৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এতিয়ালৈকে বিদেশলৈ চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ বিচৰা ১৬,০৫৬ টা গৰু আৰু ২২৫ টা ম'হ জব্দ কৰা হৈছে । মুঠ জব্দ কৰা গৰু আৰু ম'হৰ সংখ্যা ১৬,২৮১ টা । এই জব্দ কৰা ১৬,০৫৬ টা গৰুৰ ভিতৰত ১৫,১৭৮ টা গৰু গোশালাত ৰখা হৈছে আৰু ৮৭৮ টা গৰু গৰুৰ মালিকৰ জিম্মাত দিয়া হৈছে । আনহাতে জব্দ কৰা ২২৫ টা ম'হ গোশালাত ৰখা হৈছে । গৰু আৰু ম'হসমূহ সুস্থ অৱস্থাত আছে ।" সদনত দিয়া তথ্য অনুসৰি অসমত বর্তমানে ২৩ খন বেচৰকাৰী গোশালা আছে । এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যত মুঠ ৪৮২৭ জন চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত কয় ।
