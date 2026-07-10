উচ্চতা নহয়, ইচ্ছাশক্তিয়েহে গঢ়ে পৰিচয়: এগৰাকী কৃতী শিক্ষকৰ অনন্য কাহিনী

উচ্চতা নহয়, ইচ্ছাশক্তিয়েহে গঢ়ে পৰিচয়: এগৰাকী কৃতী শিক্ষকৰ অনন্য কাহিনী
শাৰীৰিক বাধা স্বত্বেও নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে সফলতা লাভ কৰিছে যোৰহাটৰ এগৰাকী শিক্ষকে ।
Published : July 10, 2026 at 7:26 PM IST
যোৰহাট: শাৰীৰিক বাধা কেতিয়াও সফলতাত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে । বিভিন্ন সময়ত বহুজনে এই কথা প্ৰমাণ কৰি আহিছে । তিতাবৰৰ এগৰাকী শিক্ষকে পুনৰ এবাৰ এই কথা প্ৰমাণ কৰিলে । তেওঁ হৈছে সঞ্জীৱ মজুমদাৰ । বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষকগৰাকীয়ে নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে বহুতৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি তিতাবৰৰ সঞ্জীৱ মজুমদাৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি অহাই নহয়, বিভিন্ন সামাজিক কাৰ্মত আগৰণুৱা হৈ ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে । আজি সকলোৰে মাজত তেওঁ সঞ্জু হিচাপে পৰিচিত । তেওঁ প্ৰচণ্ড মানসিক শক্তি আৰু সাধনাৰ গৰাকী । হাজাৰ ধুমুহাক প্ৰতিহত কৰি তেওঁ জিলিকি আছে ।
সঞ্জীৱ মজুমদাৰে নিজৰ শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ বাবে কেতিয়াও থমকি ৰোৱা নাই বা হতাশো হোৱা নাই । নিজস্ব শৈলীৰে জীৱনটো উদযাপন কৰিছে । বৰ্তমান তিতাবৰস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰ বিদ্যাপীঠৰ শিক্ষক সঞ্জীৱ মজুমদাৰে ২০২৫ বৰ্ষত যোৰহাট জিলাৰ কৃতী শিক্ষকৰ সন্মানো লাভ কৰিছিল ।
শাৰীৰিক বাধাৰ বাবে তেওঁ বেঞ্চত উঠি পাঠদান কৰে । এই সন্দৰ্ভত কৃতী শিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কওঁ যে মই তেনেকৈ উঠিম আৰু পঢ়ুৱাম । তোমালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে দেখি মোক ঠাট্টা নকৰা বা বিৰূপ মন্তব্য যাতে নিদিয়া । যদি দিয়া মোৰ মন বেয়া লাগিব ।" তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ উচ্চতাক লৈ কোনোৱাই আগতে কিবা ক'লে মনে মনে আছিলোঁ । আনকি ঘৰৰ পৰা ওলোৱা বন্ধ কৰি দিছিলোঁ । কিন্তু এতিয়া মই মনে মনে নাথাকো, প্ৰত্যুত্তৰ দিও ।" লক্ষণীয়ভাৱে তেওঁ কেৱল পাঠদান কৰাই নহয়, বিদ্যালয়ৰ স্বচ্ছতা, মধ্যাহ্ন ভোজন আদি বিভিন্ন দিশো চোৱাচিতা কৰে ।
ইফালে বিভিন্ন সামাজিক কামত জড়িত সঞ্জীৱ মজুমদাৰে নিজৰ ঘৰতো বহুখিনি কাম কৰি মাতৃক সহায় কৰে । ব্যক্তিগতভাৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষাদানো কৰে । তেওঁ বছৰি একাংশ কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উপহাৰো প্ৰদান কৰে । নিজৰ দক্ষতাৰে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হোৱা সঞ্জীৱ মজুমদাৰে কেতিয়াও শাৰীৰিক সীমাবদ্ধতাক লৈ চিন্তা কৰা নাই বা হতাশ হোৱা নাই ।
আনহাতে বিদ্যালয়ৰ সহকৰ্মীসকলেও সঞ্জীৱ মজুমদাৰৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠাক প্ৰশংসা কৰে । বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কাম-কাজত জড়িত হৈ থকা সঞ্জীৱ তেওঁলোকৰ বাবে এক অন্যতম সহায় বুলি জানিবলৈ দিয়ে । এই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী পূৰৱী বৰাই কয়, "আমি তেওঁক মৰমত সঞ্জু বুলি মাতো । প্ৰতিটো কাম নিয়াৰিকে আৰু দায়িত্বসহকাৰে পালন কৰে । আমাৰ বিদ্যাপীঠলৈ গৌৰৱো কঢ়িয়াই আনিছে । ২০২৫ চনত জিলা কৃতী শিক্ষকৰ বঁটা লাভ কৰিছে । তেওঁৰ প্ৰতিটো কামেই নিখুঁত আৰু বহুত আগ্ৰহেৰে অন্তৰ ঢালি কৰে । বিশেষভাৱে সক্ষম হৈও তেওঁ বিদ্যালয়ৰ কামবোৰ ইমান নিয়াৰিকে কৰে যে আমি এজন সক্ষম মানুহেও সেইখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ ।"
শিক্ষক সঞ্জীৱ মজুমদাৰৰ জীৱন কাহিনী বহুতৰে বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হ'ব পাৰে । কাৰণ শাৰীৰিক বাধাক নেওচি সঞ্জীৱ মজুমদাৰে জীৱনটো যাপন কৰা নাই তেওঁ জীৱনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়বোৰ উদযাপন কৰি আহিছে । সেয়ে ভৱিষ্যতে দেশৰ ভিতৰতে এগৰাকী কৃতী শিক্ষকৰ সন্মান লাভ কৰাৰ তেওঁৰ সপোন পূৰণ হোৱাৰ কামনা কৰিছে বিভিন্নজনে ।
লগতে পঢ়ক :
পুনৰ ৰূপালী পৰ্দালৈ জুবিন গাৰ্গ: নতুন কণ্ঠশিল্পীৰ সন্ধানত প্ৰযোজক গোষ্ঠী