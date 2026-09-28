ভগৱানৰ প্ৰতিমা: পূজাৰ পিছত অৱহেলিত হৈ গুৱাহাটীৰ চূণচালি ঘাটত কদৰ্যময় পৰিৱেশ

ভগৱানৰ প্ৰতিমা: পূজাৰ পিছত অৱহেলিত হৈ গুৱাহাটীৰ চূণচালি ঘাটত কদৰ্যময় পৰিৱেশ
মৃণ্ময় মূৰ্তি আৰু পূজাৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে চূণচালি জাহাজ ঘাট । নুনমাটিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটত অৱহেলিত বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমা । নিৰ্বিকাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম ।
Published : September 28, 2026 at 6:13 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । তাৰ বিপৰীতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ একাংশ অসচেতন লোকৰ বাবে চৰকাৰৰ স্বচ্ছতা কাৰ্যসূচী সফল হ'ব পৰা নাই ।
মহানগৰীৰ বাট-পথ পৰিষ্কাৰ, জাবৰ-জোঁথৰ নিষ্কাশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰে । কিন্তু তাৰ পিছতো পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ অভাৱত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়াও কদৰ্যময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে । তাৰে এটা অন্যতম উদাহৰণ হৈছে নুনমাটিৰ চূণচালিৰ জাহাজ ঘাট ।
এই ঘাটটোত একাংশ লোকে জাবৰ-জোঁথৰ, পেলনীয়া সামগ্ৰী, কাপোৰ, পূজাৰ মূৰ্তি, পূজাৰ সামগ্ৰী পেলাই যোৱাৰ ফলত ঘাটটো কদৰ্যময় হৈ পৰিছে ।
বিশেষকৈ যোৱা ১৭ আৰু ১৮ ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়াকৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছিল । আনহাতে, বিগত মাহত মা মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছিল । এই পূজাৰ পিছত আয়োজকসকলে পূজা কৰা প্ৰতিমাসমূহ আৰু পূজাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ চূণচালি জাহাজ ঘাটত পেলাই থৈ যায় । গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত পূজাৰ প্ৰতিমাসমূহ ঘাটটোত পেলাই থৈ যোৱাৰ ফলত সম্প্ৰতি কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।
এনেদৰে প্ৰতিমা আৰু পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহ পেলাই যোৱাৰ কেইবাদিনো উকলি গ'ল যদিও গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ তৰফৰ পৰা ঘাটটো পৰিষ্কাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে । যাৰ বাবে স্থানীয় সচেতন ৰাইজে তীব্র অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ আগত এগৰাকী স্থানীয় লোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে কয়, "আমি পুৱাতেই ইয়ালৈ ফুৰিব আহোঁ । এই কদৰ্যময় পৰিৱেশ দেখা পালে দুখ লাগে । ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে এনেদৰেই হয় । বিশ্বকৰ্মা পূজা গ'ল, সেই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ মূৰ্তি এইদৰে পৰি আছে । জিএমচিৰ ফালৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই । ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি পূজাৰ পিছত এনেদৰে পেলাই থৈ যায়, খুব বেয়া লাগে । ভগৱানৰ এনে হ'লে বেয়া লাগে । যিসকলে পূজা কৰি থৈ যায় তেওঁলোকে নিজে বুজি চাব লাগে ।"
আনহাতে, আন এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "প্ৰত্যেক বছৰে পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হয় । খুব বেয়া লাগে । পূজা পাতি এনেদৰেই অ'ত-ত'ত পেলাই থৈ যায় । চকুৰ আগত সদায় দেখি থাকোঁ । গুৱাহাটীৰ বহু স্থানৰ পৰা প্ৰতিমাসমূহ লৈ আহি ইয়াত পেলাই থৈ যায় ।"
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ চূণচালিৰ জাহাজ ঘাটটোত পেলনীয়া মূৰ্তি, সামগ্ৰী, আৱৰ্জনা আদি পেলাই থৈ যোৱাৰ ফলত ঘাটটো ডাষ্টবিনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । যাৰ ফলত কুকুৰ, মেকুৰী, কাউৰীয়ে খুঁচৰি থকাৰ ফলত অধিক লেতেৰা আৰু কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।
এনে পৰিস্থিতিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত মুকলি বতাহ সেৱন কৰিবলৈ গৈ লেতেৰা দুৰ্গন্ধহে ল'বলগা হৈছে । সেয়ে ঘাটটো শীঘ্ৰে পৰিষ্কাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সচেতন ৰাইজৰ লগতে স্থানীয় সেউজ নগৰ উন্নয়ন সমিতিয়ে গুৱাহাটি পৌৰ নিগমক দাবী জনাইছে ।