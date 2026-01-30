ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত নিয়োজিত কৰাৰ উদ্দেশ্য়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনাৰ নিযুক্তি মেলা

ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত নিয়োজিত কৰাৰ উদ্দেশ্য়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনাৰ নিযুক্তি মেলা
ভাৰতীয় সেনাৰ চাকৰি মেলাত ৪৫তকৈ অধিক কৰ্প'ৰেট গোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ ।
Published : January 30, 2026 at 5:36 PM IST
গুৱাহাটী: অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় সেনাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে চাকৰি মেলা । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাক্তন সেনা বাহিনীৰ লোকসকলক বিভিন্ন খণ্ডৰ কৰ্প'ৰেট সংস্থাসমূহৰ সৈতে সংযোগ কৰি সংস্থাপনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যেই আয়োজন কৰা হয় এই চাকৰি মেলা ।
শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ নাৰেংগীস্থিত সেনা ছাউনীত অনুষ্ঠিত হয় ভাৰতীয় সেনাৰ চাকৰি মেলা ২০২৬ । ডাইৰেক্টৰেট জেনেৰেল ৰিছেটেলমেণ্ট চমুকৈ ডি জি আৰৰ উদ্যোগত অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী কল্য়াণ বিভাগ আৰু ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ সহযোগত অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনাসকলৰ বাবে পুনৰ নতুনকৈ নিযুক্তিৰ বাবে এই চাকৰি মেলাৰ আয়োজন কৰা হয় ।
ইপিনে, এই অনুষ্ঠানত আৰম্ভণিতে মুকলি সভাত ভাৰতীয় সেনাৰ পুনৰ সংস্থাপন আৰু প্ৰবীণ সৈনিকসকলৰ কল্যাণৰ প্ৰতি অবিৰত দায়বদ্ধতা সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰা হয় । এই চাকৰি মেলাত সেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু প্ৰায় ৪৫ তকৈ অধিক কৰ্প'ৰেট গোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থকা এছ এম ডি জি আৰ(দিল্লী)ৰ মেজৰ জেনেৰেল এছ ভি কে সিঙে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমাৰ নাৰেংগী সেনা শিবিৰত চাকৰি মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । আমাৰ সেনাবাহিনীত প্ৰতিবছৰে ৭০-৮০ হাজাৰ লোকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । সেইসকল অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনাক এটা দ্বিতীয় সুযোগ দিয়া হয় । সেই অনুসৰি ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়, ডি জি আৰ আৰু এক্স ছাৰ্ভিছমেন ৱেলফেয়াৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতি বছৰে বিশটা চাকৰি মেলা অনুষ্ঠিত কৰে ।’’
মেজৰ জেনেৰেল এছ ভি কে সিঙে পুনৰ কয়, "এই চাকৰি মেলাৰ জৰিয়তে কৰ্প'ৰেট গোষ্ঠীৰ আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনাসকলক সাধাৰণ মঞ্চ দিয়া হয় । কৰ্প'ৰেট গোষ্ঠীসকলে নিযুক্তি আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনাসকলে নিজৰ দক্ষতা লৈ আহে । ইয়াৰ পিছতেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হয় যাতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনাসকলে নিযুক্তি পোৱাৰ লগতে দেশে যেন সুনাগৰিক লাভ কৰে । দেশৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ মতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনাসকলে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত কামত নিয়োজিত হ'ব লাগিব । সেইবাবেই কৰ্প'ৰেট গোষ্ঠীৰ জৰিয়তে অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনাসকলক দেশ নিৰ্মাণত নিয়োজিত কৰাৰ বাবে প্ৰতি মাহতে দুবাৰকৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্যত চাকৰি মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।"
"আজি নাৰেংগী সেনা শিবিৰত চাকৰি মেলা হৈ আছে । ইয়াত ৪৫ টা কৰ্প'ৰেট গোষ্ঠীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ৫০০-৫৫০ পদ খালি আছে । আমাৰ সেনাৰ ৬০০ত কৈ অধিক অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা আহিছে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ" - তেওঁ লগতে কয় ৷
উল্লেখ্য় যে, এই অনুষ্ঠানতে মুখ্য অতিথিৰূপে লেফটেনেন্ট জেনেৰেল মোহিত ৱাদহা প্ৰমুখ্যে বহু কেইগৰাকী সেনা বিষয়া আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা আৰু পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত থাকে ।