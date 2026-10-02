চিআইটিৰ ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ বাবে জগৰীয়া সঞ্চালক আৰু পঞ্জীয়ক: হাগ্ৰামা মহিলাৰী

চিআইটিৰ ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ বাবে জগৰীয়া সঞ্চালক আৰু পঞ্জীয়ক: হাগ্ৰামা মহিলাৰী
চিআইটিৰ ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ বাবে সঞ্চালক, পঞ্জীয়ক জগৰীয়া বুলি দাবী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ৷ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনৰ এজাহাৰ দাখিল ৷
Published : October 2, 2026 at 10:51 PM IST
কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ চিআইটিৰ গাম্বাৰী ছিখলা ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনাত কোন জড়িত ? শিক্ষাৰ্থীসকলে বাৰে বাৰে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো চিআইটিৰ সংশ্লিষ্ট পক্ষই কোনো কাণসাৰ দিয়া নাছিল কিয় ? এনে প্ৰশ্ন চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য ৷
কোকৰাঝাৰৰ চিআইটিত খাদ্যত বিষক্ৰিয়াকে ধৰি মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ দায়িত্বত থকা সঞ্চালক অধ্যাপক দেৱেন্দ্ৰ জহিলাল আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত পঞ্জীয়ক অধ্যাপক হেমন্ত কলিতাই মূল জগৰীয়া বুলি দাবী কৰিছে বিটিচি প্ৰধান মহিলাৰীয়ে ৷
শুকুৰবাৰে কোকৰাঝাৰত চিআইটিক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিক সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিটিচি প্ৰধান মহিলাৰীয়ে কয়,“আমি যোৱা বছৰ দায়িত্ব লোৱাৰে পৰা চিআইটিৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত অভিযোগ পাই আছো ৷ বৰ্ড অৱ গভৰ্ণৰ অৰ্থাৎ বিঅজি’ৰ ডাইৰেক্টৰ জন বাহিৰত থাকে ৷ আজিলৈকে কোকৰাঝাৰলৈ অহা নাই ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে ৷"
মহিলাৰীয়ে লগত কয়,"পঞ্জীয়কজনৰ বিৰুদ্ধেও বহু অভিযোগ আছে ৷ এই দুজন ব্যক্তিৰ কাৰনে এইবিলাক সমস্যা হৈ আছে ৷ বিগত পাঁচ বছৰত আমি শাসনত নথকা কালৰে পৰাই চিআইটিৰ শোচনীয় অৱস্থা আৰম্ভ হৈছে ৷ বৰ্তমান এই সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি থকা হৈছে ৷ অতি সোনকালে বিঅ'জি আৰু পঞ্জীয়কগৰাকীক বদলি কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"এই দুজন ব্যক্তিক বদলি কৰিলেহে এই প্ৰতিষ্ঠানটো ভাল হ’ব ৷ অন্যথা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰিৱেশ বহু বেয়া ফালে গতি কৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত ভাৰত চৰকাৰৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ লগতো যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে আৰু অতি সোনকালে এই সন্দৰ্ভত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিঅ'জি আৰু পঞ্জীয়কৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিছো ৷"
উল্লেখ্য যে, চিআইটিৰ সঞ্চালক অধ্যাপক দেৱেন্দ্ৰ জাহিলাল গুৱাহাটীৰ আইআইটিৰো সঞ্চালকৰ দায়িত্বত আছে ৷ সেয়েহে তেওঁ আজিলৈকে কোকৰাঝাৰত ভৰি দিয়া নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আনহাতে পঞ্জীয়ক অধ্যাপক হেমন্ত কলিতাও কোকৰাঝাৰত নাথাকে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে ৷
লগতে পঢ়ক: ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া: চিআইটি কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ