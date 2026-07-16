ETV Bharat / state

প্ৰত্যক্ষ নগদ ধন হস্তান্তৰ আঁচনিয়ে অসমৰ দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনৰ ৰাজহৰ উৎস বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ঔদ্যোগীকৰণ, কৃষি আৰু তেনেধৰণৰ আন আন খণ্ডৰ দৰে বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

Himanta Biswa Sarma
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 12:00 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যত দৰিদ্ৰতা হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পোনপটীয়াকৈ নগদ ধন হস্তান্তৰ কৰিব পৰা আঁচনিসমূহে সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । চৰকাৰৰ লক্ষ্য হৈছে বহুমাত্ৰিক দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ এক সংখ্যাৰ পৰিসংখ্যালৈ হ্ৰাস কৰা । বুধবাৰে এই দাবী কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনৰ ৰাজহৰ উৎস বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ঔদ্যোগীকৰণ, কৃষি আৰু তেনেধৰণৰ আন আন খণ্ডৰ দৰে বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । আনহাতে, কেন্দ্ৰৰ পৰা অধিক সহায় লাভ কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ গাঁথনিত প্ৰতিযোগিতামূলক পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

ৰাজ্যৰ বাজেট সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ সময়ত বিধানসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, ‘‘আমাৰ ৰাজ্যত দৰিদ্ৰতা হ্ৰাস কৰাত প্ৰত্যক্ষ নগদ ধন হস্তান্তৰ আঁচনিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু আমি দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ একক সংখ্যালৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ ঠিৰাং কৰিছো ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে উল্লেখ কৰে যে অৰুণোদয়, নিযুত মইনা আৰু বিনামূলীয়া খাদ্য শস্য বিতৰণৰ দৰে ৰাজ্যত প্ৰচলিত কল্যাণকামী আঁচনিসমূহে অসমৰ দৰিদ্ৰতা হ্ৰাস কৰাত সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে অসমত বহুমাত্ৰিক দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ ২০১৫ চনত থকা ৩২.৬৭ শতাংশৰ পৰা বৰ্তমান ১৪.৪৭ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে ।

কেন্দ্ৰৰ পৰা অধিক পৰিমাণে সহায় লাভ কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ ফেডাৰেল নীতিক ভিত্তি কৰি প্ৰতিযোগিতামূলক পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ তেওঁ কয় যে ঔদ্যোগীকৰণ, কৃষি আৰু সংশ্লিষ্ট খণ্ডসমূহক উন্নীত কৰি ৰাজ্যখনৰ ৰাজহৰ উৎসসমূহ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পৰা যাব ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘ডিবিটি হৈছে দৰিদ্ৰতাক পোনপটীয়াকৈ মাধমাৰ শোধোৱাৰ এক উপায় । উন্নয়ন, কৃষি আৰু এমএছএমইৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল কৰিব পাৰি ৷ কিন্তু তাৰ বাবে কেইবাবছৰৰো প্ৰয়োজন হ’ব ৷’’

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৰিদ্ৰতা হ্ৰাস কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও কংগ্ৰেছ চৰকাৰক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘অধিকাংশ মানুহৰে বেংক একাউণ্ট বা আধাৰ নাছিল ৷ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে স্বীকাৰ কৰিছিল যে কল্যাণমূলক আঁচনিৰ সুবিধাৰ অতি কম অংশহে প্ৰকৃততে সঠিক হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰে ৷’’

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৰাজ্যৰ কেইবাটাও বৃহৎ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰা সাহায্যৰ বাবে উচ্চ প্ৰশংসা কৰে । এই সহায়ৰ বাবেই শৰ্মা চৰকাৰে কাজিৰঙাৰ উচ্চ কৰিড’ৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে ভূগৰ্ভস্থ সুৰংগৰ দৰে পৰিৱৰ্তনশীল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে ।

‘‘এই বাজেটত ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক আমি এক । বাজেটৰ আকাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমাক বিকাশৰ প্ৰয়োজন ৷ ইয়াৰ বাবে ঔদ্যোগীকৰণ আৰু কৃষিৰ দৰে খণ্ডৰ উন্নয়ন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ’’ - বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সদৰী কৰে ৷

কেন্দ্ৰৰ পৰা অধিক পৰিমাণে সাহায্য লাভ কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ ফেডাৰেল কাঠামোৰ ভিতৰত প্ৰতিযোগিতামূলক পন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে জিএছডিপিৰ ক্ষেত্ৰত সৰু ৰাজ্য হোৱাৰ পাছতো অসমে বিগত ১০ বছৰত উন্নয়নৰ পৰিমাপত যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷ সেয়া মাতৃৰ মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাই হওক অথবা কন্যা শিশুৰ শিক্ষা প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক । তেওঁ কয়, ‘‘পূৰ্বতে এনে খণ্ডত আমাৰ ৰেংকিং বা প্ৰদৰ্শন ৰাষ্ট্ৰীয় গড়তকৈ যথেষ্ট তলত আছিল । কিন্তু এতিয়া, আমাৰ পৰিসংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে সৰ্বভাৰতীয় গড়ৰ ওচৰ চাপিছে ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বিশ্ব অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজতো ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ কৰ্মচাৰীসকলক ৬০ শতাংশ ডিএ প্ৰদান কৰিছিল ৷ যিটো ব্যৱস্থা ভাৰতৰ মাত্ৰ কেইখনমান ৰাজ্যইহে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

বাওঁপন্থী মতাদৰ্শৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত ব্যক্তিসকলে উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এনে কাৰ্যত বাধা প্ৰদান কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সকীয়নি দিয়ে ।

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসম যদিও সৰ্বাধিক উন্নত ৰাজ্য, অৰুণাচল প্ৰদেশে অনাগত বছৰবোৰত অসমক অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কিয়নো ৰাজ্যখনত ৩০০০ মেগাৱাট শক্তি উৎপাদন প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘তাত চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণে এই প্ৰকল্পসমূহত একেলগে কাম কৰে ৷ আনহাতে, ইয়াত এখন সৰু উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো দুবছৰলৈকে বিতৰ্ক চলি থাকে ।’’

এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ওড়িশা আৰু গুজৰাটৰ দৰে ৰাজ্যৰ উদাহৰণো দাঙি ধৰে ৷ য’ত চৰকাৰে ‘স্থানীয় এলেকাৰ পৰিকল্পনা’ ৰূপায়ণ কৰে । এই ব্যৱস্থাৰ অধীনত প্ৰশাসনে সেইবোৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলসমূহৰ দখল লয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত চৰ্তত সেইবোৰ আংশিকভাৱে মূল গৰাকীক ঘূৰাই দিয়ে । অসমতো যদি এনেধৰণৰ কাম কৰিব পৰা যায়, তেন্তে বহু অঞ্চলৰ কৃত্ৰিম বানৰ দৰে সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা যাব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

বাজেটখন বিগত বছৰৰ ‘কপি-পেষ্ট’ বুলি বিৰোধীয়ে কৰা সমালোচনাক নস্যাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ বাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ সামঞ্জস্যপূৰ্ণ দৃষ্টিভংগী প্ৰতিফলিত হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘মানুহে ধাৰাবাহিকতাৰ বাবে ভোট দিছে ৷ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে একেবোৰ আঁচনি চলি থকাটো বিচাৰিছে ৷ আমি ঠিক সেইটোৱেই কৰি আছো ।’’

আত্মনিৰ্ভৰশীল ৰাজ্য গঢ়াৰ বাবে সমৰ্থন বিচাৰি শৰ্মাই বিধায়কসকলক নিজৰ সমষ্টিত উদ্যোগীকৰণৰ পোষকতা কৰিবলৈ, চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণত সহযোগিতা কৰিবলৈ, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত যুৱক-যুৱতীসকলক সফল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পথ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক: মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য ! হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু গোচৰৰ শুনানি

TAGGED:

মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
দৰিদ্ৰতা
নগদ ধন হস্তান্তৰৰ সুবিধা
ইটিভি ভাৰত অসম
DIRECT CASH TRANSFER SCHEMES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.