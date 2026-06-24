ETV Bharat / state

মাত্ৰ ২৮০ মিলিগ্ৰাম ওজনৰ এশিঙীয়া গঁড়, ক'ত আছে ?

আটাইটকৈ ক্ষুদ্ৰ বিশ্ব বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড় । নগাঁৱৰ শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছে এশিঙীয়া গঁড় ।

Dipak Lal Kahar made a wooden one-horned rhinoceros weighing 280 milligrams
মাত্ৰ ২৮০ মিলিগ্ৰাম ওজনৰ এশিঙীয়া গঁড়, ক'ত আছে ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 5:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: অসমৰ গৌৰৱ তথা বিশ্বখ্যাত এশিঙীয়া গঁড়ক কাঠেৰে ক্ষুদ্ৰ আকৃতিত নিখুঁতভাৱে নিৰ্মাণ কৰি নগাঁৱৰ এগৰাকী স্থানীয় শিল্পীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। নিজৰ সৃজনশীলতা আৰু কাৰু-কাৰ্যৰ দক্ষতাৰে শিল্পীগৰাকীয়ে কাঠৰ টুকুৰাৰ পৰা এশিঙীয়া গঁড়ৰ এক মনোমোহা প্ৰতিকৃতি তৈয়াৰ কৰি সকলোকে মুগ্ধ কৰি তুলিছে ।

শিল্পীগৰাকীৰ এই ব্যতিক্ৰমী সৃষ্টিত গঁড়ৰ শৰীৰৰ গঠন, খৰ্গ আৰু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ অতি সূক্ষ্মভাৱে ফুটাই তুলিছে । হাতেৰে নিৰ্মিত এই শিল্পকৰ্মই অসমৰ ঐতিহ্য, বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাৰ্তা আৰু স্থানীয় শিল্পকলাৰ উৎকৰ্ষক একেলগে প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

মাত্ৰ ২৮০ মিলিগ্ৰাম ওজনৰ এশিঙীয়া গঁড়, ক'ত আছে ? (ETV Bharat Assam)

এনে ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা শিল্পীগৰাকীৰ নাম দীপক লাল কাহাৰ । ঘৰ নগাঁও চহৰৰ মিলনপুৰত । মাত্ৰ ২৮০ মিলিগ্ৰাম ওজনৰ এশিঙীয়া গঁড় প্ৰতীকী ৰূপত কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা নগঞা শিল্পী দীপকলাল কাহাৰে নিজৰ এই ব্যতিক্ৰমী সৃষ্টিশীলতা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্য়ক্ত কৰে।

Dipak Lal Kahar made a wooden one-horned rhinoceros weighing 280 milligrams
আটাইটকৈ ক্ষুদ্ৰ বিশ্ব বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড় (ETV Bharat Assam)

শিল্পীগৰাকীয়ে কয়,“মই কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা এশিঙীয়া গঁড়টোৱেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু গঁড় । আমাৰ অসমৰ এশিঙীয়া গঁড় বিশ্ব বিখ্যাত । সেয়ে মই আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ আকৃতিত যদি গঁড় নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, তেন্তে হয়তো এয়াও এক অভিলেখ হ’ব । এনে চিন্তা কৰিয়েই মই ক্ষুদ্ৰ আকৃতিৰ এশিঙীয়া গঁড় প্ৰতিকৃতি ৰূপত নিৰ্মাণ কৰিছোঁ।”

Dipak Lal Kahar made a wooden one-horned rhinoceros weighing 280 milligrams
২৮০ মিলিগ্ৰাম ওজনৰ এশিঙীয়া গঁড়ৰ সৈতে দীপক লাল কাহাৰ (ETV Bharat Assam)

কেৱল এয়াই নহয় নিজৰ সৃষ্টিশীলতা সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰি নগঞা শিল্পী দীপকলাল কাহাৰে কয়,“ইয়াৰ পূৰ্বেও মই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বৰদোৱাত ৯ বৰ্গফুট ২২৬ গ্ৰাম ওজনৰ সিংহাসন নিৰ্মাণ কৰি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰিবলৈয়ো সক্ষম হৈছে ।”

Dipak Lal Kahar made a wooden one-horned rhinoceros weighing 280 milligrams
২৮০ মিলিগ্ৰাম ওজনৰ এশিঙীয়া গঁড় (ETV Bharat Assam)

শৈশৱকালৰ পৰাই শিল্পকৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট দীপকলাল কাহাৰৰ হাতৰ পৰশত এই পৰ্যন্ত হয়বৰগাঁও থানাৰ সমীপৰ বৰদোৱা তোৰণকে আদি কৰি বিভিন্ন সৃষ্টিয়ে প্ৰাণ পাইছে । পৰৱৰ্তী সময়ত আসন, সিংহাসন আদি চিৰযুগমীয়া সম্পদ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে উদ্যোগ নিৰ্মাণৰ সপোন থকা বুলি উল্লেখ কৰে শিল্পী দীপক লাল কাহাৰে ।

স্থানীয় ৰাইজে শিল্পীগৰাকীৰ এই অভিনৱ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে এনে সৃষ্টিশীল কৰ্মই নতুন প্ৰজন্মক শিল্প-সংস্কৃতি আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী কৰি তুলিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, এশিঙীয়া গঁড় অসমৰ অন্যতম পৰিচয়েই নহয় অসমৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক । কাঠেৰে নিৰ্মিত এই ক্ষুদ্ৰ গঁড়ে শিল্পীৰ সৃষ্টিশীল মননশীলতা আৰু কাৰু-কাৰ্যৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হিচাপে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: লাভ জিহাদ, ধৰ্মান্তৰকৰণে গ্ৰাস কৰিছে হিন্দুক, কামাখ্যা ধামত ক’লে দেৱ পাগলীয়ে

জাগীৰোডত ১৩ টাকৈ অত্যাধুনিক হাই-মাষ্ট লাইটৰ উদ্বোধন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ

TAGGED:

২৮০ মিলিগ্ৰাম ওজনৰ গঁড়
শিল্পী
দীপকলাল কাহাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
DIPAK LAL KAHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.