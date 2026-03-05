দীনেশ গোস্বামী উৰণ সেতু মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ; অভিলেখ সময়ত নিৰ্মাণ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ

দীনেশ গোস্বামী উৰণ সেতু মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ; অভিলেখ সময়ত নিৰ্মাণ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ
অভিলেখসংখ্যক ১৫ মাহত নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ল ভৰলুমুখৰ দীনেশ গোস্বামী উৰণ সেতুখন ।
Published : March 5, 2026 at 8:05 AM IST
গুৱাহাটী : হোলীৰ দিনাই গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে সুখবৰ । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মহানগৰবাসীক দিলে আন এক উপহাৰ । বুধবাৰৰ পৰা ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ল ভৰলুমুখৰ নৱনিৰ্মিত উৰণসেতু । দীনেশ গোস্বামীৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা উৰণ সেতুখন বুধবাৰে সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰে । উল্লেখ্য যে অভিলেখসংখ্যক ১৫ মাহৰ ভিতৰত এই দলংখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে লোকনিৰ্মাণ বিভাগে ।
উৰণসেতুখন মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ভৰলুমুখ আৰু শান্তিপুৰৰ মাজত নিৰ্মীয়মাণ উৰণ সেতুখন আজি শুভ উদ্বোধন হ'ল । শান্তিপুৰ আৰু ভৰলুমুখৰ মাজত থকা ৰে'ল ক্ৰছিঙৰ বাবে শিক্ষাৰ্থী আৰু এম্বুলেন্স আদি সময়মতে পাৰ হ'ব নোৱাৰিছিল । ৰাজ্য চৰকাৰে ৯৯ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে এই উৰণসেতুখনৰ নিৰ্মাণ সম্পন্ন কৰে ।"
উৰণ সেতুখনৰ নামকৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "উৰণ সেতুখন প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা অসমৰ সাংসদ দীনেশ গোস্বামীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছোঁ । ২৪ মাহৰ ভিতৰত উৰণসেতুখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছিল যদিও লোকনিৰ্মাণ বিভাগে ১৫ মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয়, "নুনমাটিৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংক সংযোগী উৰণ সেতুখন ১০ মাৰ্চত ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ব । আনহাতে, চাইকেল ফেক্টৰীত নিৰ্মাণকাৰ্য চলি থকা উৰণসেতুখনখন বিহুৰ সময়ত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব । যদি নিৰ্বাচন চলি থাকে মিটিং নকৰাকৈ ৰাইজৰ বাবে খুলি দিম, যাতে ৰাইজে বিহুৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।