প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি নীট-২০২৬ত সফলতা: জিলিকিল ডিমৰীয়াৰ ৰাহুল
প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি নীট-২০২৬ত সফলতা ৷ বিশেষভাৱে সক্ষম পিতৃ আৰু আৰ্থিক নাটনিক পৰাস্ত কৰি জিলিকিল ডিমৰীয়াৰ ৰাহুল ৷
Published : July 18, 2026 at 1:33 PM IST
সোণাপুৰ : ইচ্ছাশক্তি আৰু কঠোৰ অধ্যৱসায় থাকিলে যে কোনো বাধাই প্ৰাচীৰ হৈ থিয় দিব নোৱাৰে, তাকেই পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে ডিমৰীয়াৰ এজন মেধাৱী যুৱকে ৷ চৰম আৰ্থিক অনাটন আৰু ঘৰুৱা প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা নীট-২০২৬-ত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মালয়বাৰী শংকৰমন্দিৰ অঞ্চলৰ ৰাহুল কলিতাই সাফল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
সদ্যঘোষিত নীট-২০২৬ৰ ফলাফলত ৰাহুলে ৫৪৭ নম্বৰ (৯৭.৯৯ শতাংশ) লাভ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ৷
ৰাহুলৰ যাত্ৰা
মালয়বাৰীৰ বাসিন্দা প্ৰভাত কলিতা আৰু গংগা কলিতাৰ সুযোগ্য সন্তান ৰাহুলৰ এই যাত্ৰা সহজ নাছিল ৷ ৰাহুলৰ পিতৃ প্ৰভাত কলিতা এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি ৷ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাও অতি শোচনীয় ৷ কিন্তু এনে চৰম প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিকো নেওচি, সকলো বাধা-বিঘিনি ওফৰাই ৰাহুলে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হয় ৷
পৰিয়ালৰ ত্যাগ আৰু সংগ্ৰাম
ৰাহুলৰ এই ঐতিহাসিক সফলতাৰ আঁৰত পৰিয়ালটোৰ নীৰৱ ত্যাগ আৰু সংগ্ৰাম আছে ৷ পিতৃৰ শাৰীৰিক অসমৰ্থতা আৰু আৰ্থিক সংকটৰ মাজতো মাতৃ গংগা কলিতাই পুত্ৰক এগৰাকী চিকিৎসক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সপোন দেখিছিল ৷ কেৱল মাতৃয়েই নহয়, ৰাহুলৰ এই যাত্ৰাত ছাঁৰ দৰে থিয় দিছিল তেওঁৰ বিশেষভাৱে সক্ষম পেহীয়েকেও ৷ শাৰীৰিক আৰু আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি পৰিয়ালটোৱে কৰা ত্যাগ আৰু ৰাহুলৰ নিৰন্তৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফচলেই হৈছে আজিৰ এই ঈৰ্ষণীয় সফলতা ৷
অঞ্চলজুৰি আনন্দৰ লহৰ
মেধাৱী ছাত্ৰগৰাকীৰ এই অভাৱনীয় সফলতাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগেই সমগ্ৰ মালয়বাৰী অঞ্চলত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা স্থানীয় ৰাইজ ৰাহুলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ফুলাম গামোচাৰে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনায় আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰে ৷
গাঁওবাসীয়ে কয়, "ৰাহুলৰ এই সফলতাই প্ৰমাণ কৰিলে যে ইচ্ছাশক্তি আৰু একাগ্রতা থাকিলে যিকোনো কঠিন লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰি ৷ তেওঁ আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিজন শিক্ষার্থীৰ বাবে এক ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণা ৷"
চৰম আৰ্থিক অনাটন আৰু ঘৰুৱা সমস্যাৰ মাজতো ৰাহুলে দেখুৱাই যোৱা এই আদৰ্শই এতিয়া প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বন্তি শিখাস্বৰূপ হৈ পৰিছে ৷