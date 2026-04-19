ডিমৰীয়া সাংবাদিক সন্থাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ, ৰঙালী বিহু উপলক্ষে জ্যেষ্ঠজনৰ আৰ্শীবাদ গ্ৰহণ

ডিমৰীয়া সাংবাদিক সন্থাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ, ৰঙালী বিহু উপলক্ষে জ্যেষ্ঠজনৰ আৰ্শীবাদ গ্ৰহণ
অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ উপলক্ষে সমাজ কৰ্মী, জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে অভিনৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে ডিমৰীয়া সাংবাদিক সন্থাই ৷
Published : April 19, 2026 at 11:11 AM IST
ডিমৰীয়া: যান্ত্ৰিকতা আৰু ভোগবাদী সমাজ ব্যৱস্থাত মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ তথা জ্যেষ্ঠজনক শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ পৰম্পৰা ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৷ কিন্তু এক ব্যতিক্ৰমী নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ডিমৰীয়াৰ সাংবাদিকসকলে । বাতৰি সংগ্ৰহৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে আৱদ্ধ নাথাকি, নিজৰ শিপাক সুঁৱৰি ডিমৰীয়া সাংবাদিক সন্থাৰ সদস্যসকলে অসমীয়া বাপোটি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ পহিলা দিনটোৰ পৰা সাত বিহুৰ ভিতৰত অঞ্চলটোৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে ৷
অসমীয়া সাজ-পাৰ পৰিধান কৰি হাতত গুৱা-পাণৰ বঁটা আৰু ফুলাম গামোচা লৈ সাংবাদিকৰ দলটোৱে ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ মুঠ একুৰিৰো অধিক জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় । পৰম্পৰাগত ৰীতি অনুসৰি গুৱা-পাণৰ বঁটা আগবঢ়াই প্ৰতিগৰাকী জ্যেষ্ঠজনক একোখনকৈ ফুলাম বিহুৱানেৰে সন্মান জনোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি আঁঠু লৈ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে ।
এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত সাংবাদিকৰ দলটোৱে লোক-সংস্কৃতিৰ সাধক, সাহিত্যিক, লেখক মুৰুলীধৰ দাস, ডিমৰীয়া ৰজা হলিসিং ৰংহাং, তেতেলীয়াৰ ৰজা পানবৰ ৰংপীকে মুখ্যকৰি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক, আৰক্ষী বিষয়া তথা বিভিন্ন সমাজ সংগঠকৰ গৃহত উপস্থিত হয় । জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলেও সাংবাদিকসকলৰ এনে বিনম্ৰতাত অভিভূত হৈ হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক বিহুৱানেৰে আদৰণি জনায় ।
বিহুৰ পবিত্ৰ ক্ষণত আন্তৰিকতাৰে মতবিনময় কৰি অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন দিশত আলোচনা কৰে । সাংবাদিকসকলৰ এই পদক্ষেপে নতুন প্ৰজন্মক নিজৰ সংস্কৃতি আৰু জ্যেষ্ঠক সন্মান কৰাৰ শিক্ষা দিব বুলি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰে ।
ইফালে, সাংবাদিকৰ দলটোৱে অঞ্চলটোত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা পৰ্যটকৰ দলকো ফুলাম গামোচাৰ গুৱা-পাণৰ বঁটা আগবঢ়ায় আদৰণি জনায় আৰু পৰ্যটকৰ দলটো অসমৰ চহকী সংস্কৃতি দেখি অত্যন্ত আপ্লুত হৈ পৰে ।
উল্লেখ্য যে, ৩ ব’হাগৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কাৰ্যসূচীৰ ৪ ব’হাগ, শনিবাৰে সফলতাৰে সামৰণি মৰা হয় । "নতুন বছৰটো যাতে সমাজ আৰু দেশৰ বাবে মংগলময় হয়, তাৰ বাবে জ্যেষ্ঠসকলৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ বাবে পাথেয় "— বুলি সাংবাদিক সন্থাৰ সদস্যসকলে জানিবলৈ দিয়ে । সমাজৰ সজাগ প্ৰহৰী হিচাপে পৰিচিত সাংবাদিকসকলে সামাজিক দায়িত্ব পালনৰ সমান্তৰালভাৱে জাতীয় পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে, তাক সমগ্ৰ ডিমৰীয়াবাসীয়ে একমুখে শলাগ লৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত ডিমৰীয়াৰ অন্যতম সন্মানীয় ব্যক্তি লোকসংস্কৃতিৰ সংগ্ৰাহক, লেখক মুৰুলীধৰ দাসে সাংবাদিকসকলৰ এই প্ৰচেষ্টাক শলাগ লোৱাৰ লগতে সংস্কৃিয়ে জাতিৰ পৰিচয় বুলি উল্লেখ কৰি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে । লগতে সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ (স্বায়ত্বশাসিত) অধ্যক্ষ ড° বেদব্ৰত শইকীয়াই সাংবাদিক সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তা সকলক ধন্যবাদ জনায়।
