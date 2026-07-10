ETV Bharat / state

পৰ্যটন উদ্যোগৰ প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে হাফলঙত জনজাতীয় উৎসৱ আৰম্ভ

উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত হাফলঙত শুকুৰবাৰৰ পৰা চাৰিটা পৰ্যায়ত আৰম্ভ হৈছে ডিমা হাছাও জনজাতীয় উৎসৱ ।

Dima Hasao Ethnic Fest 2026
পৰ্যটন উদ্যোগৰ প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে হাফলঙত জনজাতীয় উৎসৱ আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 9:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: অসমৰ অন্যতম পৰ্যটন কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ডিমা হাছাও জিলাই । অসমৰ এই অন্যতম পাহাৰীয়া জিলাখনৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ বাবে এতিয়া ডিমা হাছাও জিলাত পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে । কিয়নো পৰ্যটকসকলৰ সৈতে ডিমা হাছাও জিলাৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু লোক-সংস্কৃতিক পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ বাবে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে জনজাতীয় উৎসৱ । যাৰ বাবে অসমৰ বাহিৰেও ভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰাও বৰ্তমান পৰ্যটকসকল আহি হাফলঙত উপস্থিত হৈছে ।

শুকুৰবাৰে বিয়লি এই উৎসৱৰ আনুষ্ঠানকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰে উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই । এই উৎসৱৰ বাবে এতিয়া হাফলং চহৰস্থিত হোটেল, হোমষ্টে আদি পৰ্যটকৰে ভৰি পৰিছে । বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকল বিশেষকৈ ত্ৰিপুৰা, কলকাতা আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা পৰ্যটকে এতিয়া ডিমা হাছাও জিলা ভ্ৰমণ কৰি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভেগ কৰি আছে ।

পৰ্যটন উদ্যোগৰ প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে হাফলঙত জনজাতীয় উৎসৱ আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)

যাৰ ফলত ডিমা হাছাও জিলাত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, অসমৰ এই পাহাৰীয়া জিলাখনত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে অৰ্থনৈতিক দিশত লাভান্বিত হৈছে ।

শুকুৰবাৰ বিয়লি এই জনজাতীয় উৎসৱৰ উদ্বোধন কৰি উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, "আজিৰে পৰা আমি জনজাতীয় উৎসৱৰ আয়োজন কৰিছোঁ । বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যটক আৰু স্থানীয় মানুহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । এই জনজাতীয় উৎসৱত বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকলে জনজাতিসকলৰ থলুৱা খাদ্যবস্তুৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰি জনজাতীয় লোকসকলৰ হস্ততাঁত শিল্প যেনে জনজাতীয় সাজপাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । জিলাখনৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী পৰ্যটকসকলে ক্ৰয় কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ ভিতৰতে ডিমা হাছাৱে আকৰ্ষণীয় পৰ্যটন কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে পৰিচিতি লাভ কৰিছে । এই পাহাৰীয়া জিলাখনৰ পৰিৱেশ-বতাহ সকলোৰে বাবে অনুকূল । আমি ইয়াত ছেভেন ষ্টাৰৰ সুবিধা পৰ্যটকসকলক দিব পৰা নাই যদিও এই পাহাৰীয়া জিলাখনৰ মনোমোহা দৃশ্যই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে । অসমৰ এই অন্যতম পাহাৰীয়া জিলাখনৰ মনোমোহা দৃশ্য আৰু জনজাতীয়সকলৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু লোক-সংস্কৃতিৰ লগত পৰিচিত হোৱাৰ বাবে পৰ্যটকসকলক ডিমা হাছাও জিলালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"

আগন্তুক দিনত পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বিভিন্ন জনজাতিৰ থুলৱা খাদ্য আৰু হস্ততাঁত শিল্পক লৈ এনে উৎসৱ আয়োজন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ডিমা হাছাও জিলাক এক অতি আকৰ্ষণীয় পৰ্যটন কেন্দ্ৰ স্থল হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে কাম কৰি আছে ।

উল্লেখ্য যে, ১০ আৰু ১১ জুলাইত হাফলং হ্ৰদত এই ফেষ্টিভেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ১৭ আৰু ১৮ জুলাই জাতিংগা বৰ হাফলং আই লাভ ডিমা হাছাওত এই ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ উপৰি ২৪ আৰু ২৫ জুলাই উমৰাংছ' শংখ গল্ফ খেলপথাৰত আৰু ৩১ জুলাই আৰু ১ আগষ্টত মিনি পহলগাম হিচাপে পৰিচিতি লাভ কৰা জাতিংগা পৰ্যটন কেন্দ্ৰত ডিমা হাছাও জনজাতীয় উৎসৱ, ২০২৬ অনুষ্ঠিত হ'ব ।

এই জনজাতীয় উৎসৱত পৰ্যটকসকলৰ বাবে থাকিব বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ থলুৱা খাদ্যৰ বিপণি, বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ আৰু কাপোৰৰ বিপণি, আত্মসহায়ক গোটৰ বিপণি আৰু বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত লোক-সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শনী আদিকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ।

লগতে পঢ়ক :মাজুলীত মাকৈ খেতিৰ বিপ্লৱ: বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানিৰ পথত নদীদ্বীপৰ সোণালী মাকৈ
লগতে পঢ়ক :উদুলি-মুদুলি জোনাইৰ মূৰ্কংচেলেক কৃষ্টি ভৱন প্ৰাংগণ, টিএমপিকেৰ সাধাৰণ অধিৱেশন আৰম্ভ

TAGGED:

ডিমা হাছাও জনজাতীয় উৎসৱ
উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ
দেৱলাল গাৰ্লোচা
ইটিভি ভাৰত অসম
DIMA HASAO ETHNIC FEST 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.