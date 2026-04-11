ETV Bharat / state

হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৮৮.২৩ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে শীৰ্ষত ডিমা হাচাও

শুকুৰবাৰে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব'ৰ্ডে ঘোষণা কৰা ফলাফলত ডিমা হাচাও জিলাই সাফল্য়ৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

৮৮.২৩ শতাংশ শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণৰে মেট্ৰিকৰ শীৰ্ষত ডিমা হাছাও (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 11, 2026 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যোৱা চাৰি বছৰ ধৰি শীৰ্ষ তিনিখন জিলাৰ ভিতৰত স্থান অব্য়াহত ৰখা ডিমা হাচাও জিলাই এইবাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । শুকুৰবাৰে ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি ৮৮.২৩ শতাংশ শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণৰৰ হাৰেৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হোৱা জিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ডিমা হাচাও ৷ আনহাতে ৮৪.০৮ শতাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তীৰ্ণৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে শিৱসাগৰ ৷

শুকুৰবাৰে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব’ৰ্ডে ঘোষণা কৰা ফলাফলত ডিমা হাচাও জিলাই সাফল্য়ৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । যোৱা চাৰি বছৰ ধৰি জিলাখনে ৰাজ্যখনৰ শীৰ্ষ তিনিৰ ভিতৰত স্থান লাভ ৰাখিছে । জিলাখনে ২০২৩ আৰু ২০২৪ চনত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছিল । আনহাতে ২০২৫ চনত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এইবাৰ শিৱসাগৰ জিলাই দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে ডিব্ৰুগড়ে তৃতীয় স্থান লাভ কৰে ।

এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ডিমা হাচাও জিলাৰ মুঠ ৩,৩৫৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ২,৯৬১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে । আনহাতে, ৩৯৫ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নহ’ল । এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত ১,৫৫৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগ, ১,২৮৮ গৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগ আৰু ১২০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় । ৰাজ্যজুৰি ২০২৬ চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সামগ্ৰিকভাৱে উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৬৫.৬২ শতাংশ । এই হাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰায় ২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।

জিলাৰ শীৰ্ষত হাফলং ছেইণ্ট এগনেছ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী স্বস্তিকা পাল (ETV Bharat Assam)

ইপিনে, ডিমা হাচাও জিলাৰ হাফলং ছেইণ্ট এগনেছ কনভেণ্ট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডনবস্ক' উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দিহাংগী হাইস্কুল আৰু দিয়ুংবৰা ৰাজা গোবিন্দ চন্দ্ৰ অৰ্চ গুৰুকুলম বিদ্যালয়ত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ১০০ শতাংশ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ডিমা হাচাও জিলাৰ শীৰ্ষত স্থান পোৱা তিনিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হৈছে হাফলং ছেইণ্ট এগনেছ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী স্বস্তিকা পাল । আনহাতে,ৰুচিতা চৌধুৰীয়ে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে ডনবস্ক' উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী খাগছাইন্দি নাইডিং ।

এই সন্দৰ্ভত ছেইণ্ট এগনেছ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী স্বস্তিকা পালে কয়, "এই সাফল্য়ৰ বাবে পিতৃ-মাতৃৰ লগতে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো । ভৱিষ্য়তে মই এগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব খোজো ।"

ৰেকৰ্ড গঢ়িলে ডিমা হাছাও জিলাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে, ৮৮.২৩ শতাংশ শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ

TAGGED:

হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা
ইটিভি ভাৰত অসম
ডিমা হাছাও
ডনবস্ক
হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.