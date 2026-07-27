অনাথ অৱস্থাৰ পৰা সফল ব্যৱসায়ীলৈ যাত্ৰা দিলীপ বৈষ্ণৱৰ

অনাথ অৱস্থাৰ পৰা সফল ব্যৱসায়ীলৈ যাত্ৰা দিলীপ বৈষ্ণৱৰ
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কিতাপ-পত্ৰ আৰু আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াই ভালপোৱা ব্য়ক্তিজনে নীৰৱে মাদকদ্ৰব্য বিৰোধী অভিযানো চলাইছে ।
Published : July 27, 2026 at 2:29 PM IST
সোণাপুৰ: I am the master of my fate, I am the captain of my soul ৷ বিখ্যাত কবি উলিয়াম আৰ্নেষ্ট হেনলিৰ 'ইনভিক্টাছ' কবিতাৰ এই সাৰগৰ্ভ বাক্যাংশকে সাৰোগত কৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ক্ষেত্ৰীৰ দিলীপ বৈষ্ণৱে জীৱনৰ কঠিন যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । আনহাতে, এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ 'মানুহে মানুহৰ বাবে' নীতিৰে পৰিচালিত হৈ জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজতে মানৱতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । একো নাম-যশৰ প্ৰচাৰ নিবিচাৰি নীৰৱেই সমাজখনক আগবঢ়াই নিয়াত আত্মনিয়োগ কৰা বৈষ্ণৱ আজি অনেকৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস ।
এক অনুপ্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী :
দিলীপ বৈষ্ণৱৰ এক অনুপ্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী । আজিৰ এই স্থান প্ৰাপ্তিৰ আঁৰত আছে এক দীৰ্ঘ আৰু সংগ্ৰামপূৰ্ণ অতীত । হাইস্কুলত পঢ়ি থকা অৱস্থাতে হঠাতে মূৰৰ ওপৰৰ পৰা পিতৃ-মাতৃৰ ছাঁ আঁতৰি গৈছিল । অত্যন্ত কম বয়সতে কান্ধত পৰে সমগ্ৰ ঘৰখনৰ গধূৰ দায়িত্ব । পিছে জীৱনৰ ওচৰত হাৰ নামানি নিজে হাল বায়, খেতি-বাতি কৰি পঢ়া-শুনা চলাই নিয়াৰ লগতে দুজনী ভগ্নীকো শিক্ষিত কৰি ডাঙৰ-দীঘল কৰে ।
কলেজীয়া দিনতে ঋণ লৈ এখন মেটাডোৰ ক্ৰয় কৰি ব্যৱসায়িক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা বৈষ্ণৱে পৰৱৰ্তী সময়ত ৪০৭ আৰু ছুপাৰ বাছ ক্ৰয় কৰে । নিজেই গাড়ী চলাই ভাগ্যোন্নতিৰ সংগ্ৰাম চলাই যোৱা বৈষ্ণৱে পিছলৈ মহানগৰীত গঢ়ি তোলে বাছৰ বডী নিৰ্মাণৰ বিখ্যাত কাৰখানা 'বৈষ্ণৱ কনষ্ট্ৰাকচন’। এক সময়ত ৰাজ্যৰ পথত চলাচল কৰা সৰহসংখ্যক বাছৰে বডী নিৰ্মাণ হৈছিল তেওঁৰ এই ফেক্টৰীত। শ্ৰমৰ মৰ্যাদা বুজি পোৱা এইগৰাকী কৰ্মযোগীয়ে কেৱল নিজকেই স্বাৱলম্বী কৰা নাছিল, বৰঞ্চ অসংখ্য নিবনুৱাক সংস্থাপনৰ পথো দেখুৱাইছিল ।
শিক্ষা, মাদকদ্ৰব্য বিৰোধী অভিযান :
তেওঁ বৰ্তমান তেওঁৰ দুই সু-শিক্ষিত সন্তানৰ হাতত ব্যৱসায়ৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে সমাজসেৱাত উৎসৰ্গা কৰিছে । বিশেষকৈ অঞ্চলটোৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কিতাপ-পত্ৰ আৰু আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে সমাজ ধ্বংসকাৰী মাদকদ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ নীৰৱে এক সজাগতামূলক আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে । অনেকক মৰমেৰে বুজনি দিয়াৰ উপৰি নিজাববীয়াকৈ দেৱাল লিখন আৰু সজাগতামূলক কাম-কাজেৰে সমাজখনক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে ।
কেৱল ব্যৱসায় বা সমাজসেৱাই নহয়, সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনতো তেওঁ সমানেই সক্ৰিয় । শৈশৱত সংগীতৰ প্ৰতি তীব্ৰ ধাউতি থকা সত্ত্বেও পৰিস্থিতিৰ বাবে যি সপোন আধৰুৱা হৈ ৰৈছিল, জীৱনৰ ৬৬টা বসন্ত পাৰ কৰিও নতুন উৎসাহেৰে পুনৰ সেই সংগীত সাধনা আৰম্ভ কৰি এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।
জীৱন সংগ্ৰাম :
শেহতীয়াকৈ ‘ইটিভি ভাৰত’ৰ সৈতে হোৱা এক আৱেগিক সাক্ষাৎকাৰত নিজৰ অতীত সোঁৱৰি সমাজকৰ্মী দিলীপ বৈষ্ণৱে কয়—"হাইস্কুলীয়া সময়তে মা-দেউতা ঢুকাইছিল । নিজে হাল বায় খেতি কৰিছিলো, তেনেকৈয়ে আজি এই অৱস্থা পাইছো । ভনী দুজনীক পঢ়ুৱালো, ব্যৱসায়-বাণিজ্যত লাগিলো... নিজে গাড়ী চলালো । পিছলৈ বাছৰ বডী নিৰ্মাণৰ কাৰখানা খুলিলো । কলেজীয়া আৰু ব্যৱসায়ী জীৱনত বহু গুণী ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য পালো । বৰ্তমান মোৰ সামৰ্থ অনুযায়ী বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰাৰ লগতে মাদকদ্ৰব্য বৰ্জনৰ বাবে সজাগতা অনাৰ চেষ্টা চলাই আছো ।"
যিসময়ত একাংশ লোকে কেৱল নাম আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে সমাজসেৱাৰ ভাও ধৰে ,তেনে সময়তে দিলীপ বৈষ্ণৱৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কোনো প্ৰচাৰ নিবিচাৰি আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দি সমাজলৈ এক নতুন আশাৰ পোহৰ কঢ়িয়াই আনিছে । অঞ্চলটোৰ অনেক ছাত্ৰ -ছাত্ৰীক তেওঁ সদায় প্ৰেৰণা আৰু উৎসাহ প্ৰদান কৰি যোগাইছে সাহস……শৈক্ষিক যাত্ৰাৰ…।
লগতে পঢ়ক:সকলো একগোট হ'লে অসমতো বিজেপি চৰকাৰৰ অহংকাৰ চূৰমাৰ কৰিব পাৰিম :গৌৰৱ গগৈ
অসমীয়া মানুহ মৰি শেষ হৈ গ’লেও বচাবলৈ কোনো নাহে !’ -আক্ষেপেৰে ক’লে ড৹ ৰুবুল মাউতে