ETV Bharat / state

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনসাধাৰণক বহু বোজা একেলগে দিব বিচৰা নাই : দিলীপ শইকীয়া

চাৰিদিনীয়া উজনি অসম ভ্ৰমণত ওলাল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া । বোকাখাতত ল'লে পুৰি আৰু পেৰাৰ সোৱাদ ।

Dilip Saikia to participate in the four-day Upper Assam party program
চাৰিদিনীয়া উজনি অসম ভ্ৰমণত দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 14, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: চাৰিদিনীয়া উজনি অসমৰ দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাৰ পথত বোকাখাতত দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে পুৰি আৰু পেৰাৰ সোৱাদ ল'লে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই । উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউত দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব সভাপতিগৰাকীয়ে ।

পুৰিৰ সোৱাদ লৈ বোকাখাতত সাংবাদিকৰ আগত বিজেপি দলৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "উজনি অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছিলো, বোকাখাতত পুৰি আৰু পেৰাৰ সোৱাদ ললো । সদায় বোকাখাত আহিলে পুৰি আৰু পেৰাৰ ইয়াত ৰখাই দিয়ে । আজিও কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি পুৰি আৰু পেৰাৰ সোৱাদ ললো । উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ দলীয় কাৰ্যসূচী আছে ।"

চাৰিদিনীয়া উজনি অসম ভ্ৰমণত দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়া গ্ৰামাঞ্চললৈ পৰ্যবেশিত হৈছে । তাৰ প্ৰভাৱ সকলো অঞ্চলতে পৰিছে । ভাৰতবৰ্ষত ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে সফল হৈছে । আমাৰ কাষৰীয়া দেশ শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ, আমেৰিকা, ফ্ৰাঞ্চ, জাপান - সকলোতে তেলৰ মূল্য ৪০ ৰ পৰা ৬০ শতাংশ লৈকে বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু তাৰ তুলনাত আমাৰ ইয়াত ৫ ৰ পৰা ৭ টকা বৃদ্ধি পাইছে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনসাধাৰণক বহু বোজা একেলগে দিব বিচৰা নাই । তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন দেশৰ লগত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছে কিন্তু বিশ্বৰ তৈলজাত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা দেশসমূহত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ হ'লে সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰভাৱ পৰে । ৬ জুলাইৰ পৰা বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ আগতেই কিছু কাম কৰাই লয় । এতিয়া পূৰ্ণাংগ বাজেট উত্থাপন হ'ব ।"

Dilip Saikia to participate in the four-day Upper Assam party program
বোকাখাতত পুৰি আৰু পেৰাৰ সোৱাদ ল'লে দিলীপ শইকীয়াই (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "অসমত অসমত ১৪৫ টাকৈ অধিক জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে । গতিকে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক অধিকাৰ সদায় সংবেদনশীল গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিব । স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষত গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাত নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ৪৪০০ দিন অতিবাহিত কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনকাল আৰু যাতে বৃদ্ধি হয় আৰু ভাৰতবৰ্ষ এখন শ্ৰেষ্ঠ দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰক তাৰ কামনা কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক: শিশুসকলক গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ বাবে তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ

সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি হ'লে খোৱাটো কমিব: মন্ত্রী অতুল বৰা

TAGGED:

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি
দিলীপ শইকীয়া
বোকাখাত
ইটিভি ভাৰত অসম
DILIP SHAIKIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.