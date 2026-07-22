মৰণফান্দত পৰিণত এখন কাঠৰ দলং, চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ দাবী ৰাইজৰ
মেৰামতিৰ অভাৱত ক্ৰমাৎ জহিখহি গৈছে জনীয়াৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কাঠৰ দলং । বিপদসংকুলভাৱে নিতৌ যাত্ৰা ৰাইজৰ ।
Published : July 22, 2026 at 4:34 PM IST
জনীয়া: বৰপেটা জিলাৰ মৰা চাউলখোৱা নদীৰ ওপৰত থকা ছাপৰা-জাহোৰপাম সংযোগী কাঠৰ দলংখন এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ বাবে মৰণফান্দত পৰিণত হৈছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলত জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে দলংখন ।
স্থানীয় ৰাইজে কোনোমতে বাঁহেৰে দলংখন মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ উপযোগী কৰি তুলিছে । কিন্তু এই অস্থায়ী ব্যৱস্থাৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
কিয়নো প্ৰতিদিনে এই দলঙৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰোগী, কৃষক আৰু অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় । কাৰণ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বাবে মছজিদ, কবৰস্থান আৰু বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ বিকল্প পথ নাই । কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ একমাত্ৰ ভৰসা এই দলংখন । সেয়ে দলংখন শীঘ্ৰে মেৰামতি বা নতুন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।
স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰা মতে বহু বছৰৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা এই কাঠৰ দলংখন এতিয়া জহিখহি গৈছে । দলংখনৰ বহু অংশ ভাঙি যোৱাৰ পিছত স্থানীয় লোকে নিজৰ উদ্যোগত বাঁহেৰে মেৰামতি কৰি কোনোমতে যাতায়াতৰ উপযোগী কৰি ৰাখিছে ।
ৰাইজে জনোৱা মতে প্ৰাক্তন সাংসদ ছিৰাজুদ্দিন আজমলৰ কাৰ্যকালত নিৰ্মাণ কৰা এই দলংখন দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো ধৰণৰ মেৰামতি কৰা হোৱা নাই । বৰ্তমান দলংখনৰ কাঠ নষ্ট হৈ গৈছে ।
প্ৰতিদিনে দলঙেৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, বৃদ্ধ, মহিলা, ৰোগীকে ধৰি হাজাৰ হাজাৰ লোকে যাতায়াত কৰে । বিশেষকৈ বৰষুণৰ বতৰত দলংখন অধিক বিপজ্জনক হৈ পৰে । সামান্য অসাৱধানতা বা ভাৰসাম্য হেৰুৱালেই নৈত পৰাৰ আশংকা থাকে বুলি স্থানীয় লোকসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় এজন লোকে কয়, "দলংখনৰ অৱস্থা ইমানে জৰাজীৰ্ণ যে মানুহে মৰণক শৰণ দি অহা যোৱা কৰিব লাগে । এখন এম্বুলেঞ্চ যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই, ওচৰতে বিদ্যালয় আছে ।" আন এজনে কয়, "আমি স্থানীয় বিধায়কৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছোঁ শীঘ্ৰে যাতে দলংখন মেৰামতি কৰি দিয়ে ।"
ভৱিষ্যতে যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে ৰাইজে দলংখন মেৰামতিৰ লগতে স্থায়ী সমাধান হিচাপে পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
যোৰহাটত বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ, বানৰ সমান্তৰালকৈ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ