কামপুৰত চাৰি বছৰে মেৰামতি নহ’ল বানে ছিঙা পথ, পথ বন্ধৰ ফলকতেই চৰকাৰী দায়িত্ব শেষ!

কামপুৰত চাৰি বছৰে মেৰামতি নহ’ল বানে ছিঙা পথ, পথ বন্ধৰ ফলকতেই চৰকাৰী দায়িত্ব শেষ!
২০২২ চনত কপিলী আৰু নিশাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে পথটো তিনিটা স্থান খহাই নিয়ে ৷ আজিকোপতি মেৰামতি পথটো নোহোৱাত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ ।
Published : August 4, 2026 at 6:54 PM IST
বঢ়মপুৰ: এটা ভগ্নপ্ৰায় পথে কামপুৰৰ এক বৃহৎ অঞ্চলৰ লোকক যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত জলাকলা খুৱাইছে ৷ কঠীয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত তেঁতেলীসৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ কামপুৰ-কঠীয়াতলী পথৰ পৰা তেলীয়াআটি গাঁৱৰ মাজৰে নৈ পামক সংযোগ কৰা পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ৰাইজে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে ।
২০২২ চনত কপিলী আৰু নিশাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে পথটো তিনিটা স্থান খহাই নিয়ে ৷ কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা আজিকোপতি মেৰামতি পথটো নোহোৱাৰ বাবে ৰাইজে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । প্ৰতিবছৰে নিশাৰী নৈৰ পানী বাঢ়িলেই পথচোৱাৰে পানী বাগৰিবলৈ ধৰে ৷ ফলত এই পথেৰে যাতায়ত কৰা শ শ লোক বিপদত পৰে ।
এইবেলিও যোৱা ২০ জুনত পথটোৰ ভগ্ন অংশৰে নিশাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানী বাগৰি ৰাইজক ব্যাপক সমস্যাত পেলায় । বৰ্তমানেও পথটোৰ এটা স্থানেৰে পানী বাগৰি থকাত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে । এই সম্পৰ্কত স্থানীয় ৰাইজে উচ্চ মহলত বহুবাৰ আবেদন-নিবেদন কৰিছে যদিও পথটোৰ প্ৰতি সংশ্লিষ্ট বিভাগে কাণসাৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে ৷
স্থানীয় ৰাইজে পথটোত দুখনকৈ দলং নিৰ্মাণ কৰিলেহে এই সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি মতপোষণ কৰিছে । এই সম্পৰ্কত বাবুল বৰা নামৰ এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘এই ৰাস্তাটো ২০২২ চনতে ছিগিছিল ৷ সেই ছিগা ডোখৰ মেৰামতি নোহোৱাৰ কাৰণে পানী উঠে । এই ৰস্তাটো বাৰে বাৰে তেওঁলোকে জুখি-মাখি থৈ যায় । কাম কৰিব কৰিব বুলি কয়, কিন্তু যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়াহে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ আহে । তাৰপিছত কয় বানপানী আহিল এতিয়া কাম কেনেকৈ কৰিম ।’’
‘‘আমাৰ তেলীয়াআটি, বেঙেনাআটি আদি অঞ্চলৰ গোটেই মানুহখিনিৰ অহা-যোৱা একেবাৰে বন্ধ হৈ যায় । সদ্যহতে আগষ্ট মাহৰ পৰা স্কুল বহিছে, কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী স্কুল যাব পৰা নাই । দুঠাইত ৰাস্তা ছিগি আছে । ফটাঝাৰত বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । সদ্যহতে আমাক দুখন দলং লাগে । তেতিয়াহে আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল হৈ থাকিব ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
আনহাতে গোপাল বৰা নামৰ আন এজন লোক কয়, ‘‘আগতে যেতিয়া ৰাস্তা বনাইছিল, সেই ঠাইখিনিত কাম সম্পূৰ্ণ নকৰিলে । এতিয়া ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা হৈছে । সেই ছিগা ঠাইৰ কাৰণে ৰাইজৰ অহা-যোৱা কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে । বেমাৰী, স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অহা যোৱা বন্ধ হৈ পৰিছে ।’’
ইফালে শাওণত অহা নিশাৰী নৈৰ বানে কামপুৰ আৰু নগাঁও ৰাজহচক্ৰৰ বৃহৎ এলেকাৰ খেতিপথাৰৰ ক্ষতিসাধন কৰে । বিশেষকৈ শালিধানৰ কঠীয়া আৰু ৰোৱা নষ্ট কৰাত কৃষকে মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে । সেয়ে কৃষি বিভাগক সময়োপযোগী কঠীয়া যোগান ধৰাৰ দাবী জনাইছে কৃষকসকলে । এই সম্পৰ্কত কৃষক বাবুল বৰাই কয়, ‘‘কৃষকে মাটি ৰুইছিল, বানে ৰোৱা মৰিলে । কঠীয়াৰ কাৰণে কৃষকে মাটি ৰুব পৰা নাই । যদি চৰকাৰে আগৰ বছৰৰ নিচিনাকৈ কঠীয়া কেইডালমানৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তেতিয়াহলে আমাৰ এইকেইখন গাঁও উপকৃত হ'ব ।’’
লগতে পঢ়ক: ৰজাঘৰীয়ালৈ বাট নাচাই জীয়াঢলৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে হাতে-কামে লাগিছে স্থানীয় ৰাইজ