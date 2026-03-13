১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এটা জৰাজীৰ্ণ পথে উদঙাইছে দেৰগাঁৱৰ বিধায়কৰ কামৰ নমুনা

১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এটা জৰাজীৰ্ণ পথে উদঙাইছে দেৰগাঁৱৰ বিধায়কৰ কামৰ নমুনা
যোৰহাট নগৰৰ সমীপৱৰ্তী এটা পথৰ দুৰৱস্থা দেখিলে মূৰে-কপালে হাত দিব আপুনি ৷ দেৰগাঁৱৰ বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীয়ে যোৱা ৫ বছৰে মেৰামতি নকৰালে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো ।
Published : March 13, 2026 at 3:06 PM IST
যোৰহাট: সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ ৷ ইতিমধ্যেই নিৰ্বাচনী ৰণৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰাৰ্থীসকল ৷ বিগত সময়ছোৱাত কোন সমষ্টিত কোন বিধায়কে কিমান উন্নয়ন সাধন কৰিলে, তাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে ৰাইজে ৷ বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ শাসনকালত ৰাজ্যত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হোৱা বুলি দাবী কৰিছে শাসক পক্ষই ৷ কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত সকলো অঞ্চলতে উন্নয়ন সাধন হৈছেনে ? শাসক গোষ্ঠীৰ অন্যতম মিত্ৰদল অগপৰ বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীৰ দেৰগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা পথৰ অৱস্থাই চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰবল দাবীক ভেঙুচালি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
পূৰ্বৰ দেৰগাঁও সমষ্টিৰ অধীনৰ আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত টীয়ক সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা এটা পথৰ দুৰৱস্থা দেখিলে মূৰে-কপালে হাত দিব আপুনি ৷ যোৰহাট নগৰৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই পথটো ৷ যোৰহাটৰ মালৌ আলি সংযোগী এই পথটোৰ দৈৰ্ঘ মাত্ৰ ১ কিলোমিটাৰ ৷ কিন্তু বিগত পাঁচ বছৰে বিধায়ক ভৰালীৰ দৃষ্টি নপৰিল এই পথছোৱাত ৷ এটা সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকাল বিধায়ক হৈ থাকিও তেওঁ মেৰামতি বা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাব নোৱাৰিলে এই ১ কিলোমিটাৰ পথৰ৷ যাৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নিতৌ জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷
যোৱা পাঁচ বছৰত এই পথটোত প্ৰায় ৩০ শতাংশ কামহে হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বৃহত্তৰ উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ ৰাইজৰ বাবে যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথ এইটো ৷ কিন্তু বিধায়ক ভৰালীৰ কৃপাত আজিকোপতি এই জৰাজীৰ্ণ পথেৰে যাতায়াত কৰি জলাকলা খাবলগীয়া হৈছে ৰাইজে ৷ বিধায়ক ভৰালীৰ এনে অৱহেলা তথা অকৰ্মণ্যতাক একেমুখে গৰিহণা দিছে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ লোকসকলে ৷
ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ আগত এগৰাকী স্থানীয় যুৱকে বিধায়ক ভৰালীক চূড়ান্ত অকৰ্মণ্য বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁৰ সমষ্টি উন্নয়নৰ নমুনা এই পথটোৱেই প্ৰতিফলিত কৰে বুলি কয় ৷ বিভাগীয় বিষয়া-ঠিকাদাৰৰ সৈতে মিতিৰালি কৰি বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীয়ে এই পথছোৱা নিৰ্মাণ নকৰিলে বুলিও অভিযোগ কৰে যুৱকজনে ৷ এই পথছোৱা অতিশীঘ্ৰেই নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে অনাগত দিনত পথৰ অৱস্থাৰ উন্নয়ন নহ’লে এই পথটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে ৷
উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোৰহাট ভ্ৰমণকালত একাংশ সাংবাদিক আৰু স্থানীয় লোকে এই পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়ে তেওঁক অৱগত কৰিছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিল যদিও সেয়া হৈ নুঠিল ৷ যাৰ বাবে আজিও ৰাইজে সামান্য এজাক বৰষুণ দিলেই বোকা-পানীৰ মাজেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় এই পথেৰে ৷ তদুপৰি পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে যোৱা সময়ছোৱাত কেবাটাও সৰু-বৰ দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছে ৷ নিৰ্বাচন যিহেতু সমাগত, সেই হেতুকে চৰকাৰে অতিশীঘ্ৰেই ৰাইজক এই যান্ত্ৰণাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক:
পৃথ্বীৰাজ ৰাভাক কোনোপধ্য়েই মানি নলয় : উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত তেজপুৰ সমষ্টি লাগে বিজেপিক
বিৰোধীৰ অস্তিত্বই নাই, এনডিএৰ আসনৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি পাব :অজন্তা নেওগ
পৱন খেড়াই অসমৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলঃ মুখ্য়মন্ত্ৰী শৰ্মা