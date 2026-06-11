খোজ দিবলৈ দহবাৰ ভাবিবলগীয়া এটা পথ, ধৰিবই নোৱাৰি বাট নে বননি

খোজ দিবলৈ দহবাৰ ভাবিবলগীয়া এটা পথ, ধৰিবই নোৱাৰি বাট নে বননি
বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নমুনা উদঙাই দিছে জোনাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা পথে ৷ বিধায়ক ভূৱন পেগুৰ যেন চকুত নপৰে সমষ্টিৰ ভিতৰত বিধ্বস্ত হৈ থকা বাট-পথ ৷
Published : June 11, 2026 at 4:46 PM IST
জোনাই: অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰে আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা বুলি দাবী কৰি অহা বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নমুনা উদঙাই দিছে জোনাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা পথে ৷ বিজেপি বিধায়ক ভূৱন পেগুৰ সমষ্টি জোনাই ৷ কিন্তু দুটাকৈ কাৰ্যকাল সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হৈ থকা ভূৱন পেগুৰ যেন চকুত নপৰে সমষ্টিৰ ভিতৰত বিধ্বস্ত হৈ থকা বাট-পথ ৷ তাৰেই উদাহৰণ এই পথটো ৷
সাধাৰণতে বাটৰুৱাৰ খোজত বাটৰ বন মৰে বুলি কোৱা হয় ৷ কিন্তু এই পথটোৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া সম্পূৰ্ণ ওলোটা ৷ বাটটোৰ যি অৱস্থা তাৰ বাবে মানুহে ইয়াৰে যাতায়ত কৰিবলৈ যেন বাদ দিলে ৷ ফলত এই বাটটো এতিয়া বননিলৈ পৰ্যবসিত হৈছে ৷ জোনাই চাৰিআলিৰ পৰা পবা বনাঞ্চলৰ তিনিমাইল বীটখণ্ডলৈ যোৱা প্ৰায় ৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই পথটো যাতায়তৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে ।
এই বাটটোৰে বহুকেইখন গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়ত কৰিব লাগে । কিন্তু বাটটোৰ অৱস্থা বিধ্বস্ত হৈ পৰাত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে । চিলে, ৰিগ'বি, শান্তিপুৰ, মালভোগ গাঁৱকে ধৰি প্ৰায় দহখনতকৈ অধিক গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ বাবে স্কুল-কলেজ, অফিচ, হাস্পতাল তথা হাট-বজাৰলৈ যোৱাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই পথটো । পূৰ্বে ৰাস্তাটো পকী আছিল যদিও এতিয়া শিলগুটি ওলাই যোৱাত এই পথেৰে এতিয়া বাইক বা চাইকেল চলোৱাতো দূৰৰে কথা খোজকাঢ়ি যাবলৈও এশবাৰ ভাবিব লাগে ৰাইজে ।
আনহাতে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এই পথেৰে পবা বনাঞ্চললৈ পৰ্যটক অহাও প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে পৰ্যটকক কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় লোকে চলায় অহা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়তো প্ৰভাৱ পৰিছে । পৰ্যটকৰ আগমন বন্ধ হোৱাৰ ফলত দোকান-পোহাৰত বিক্ৰী নোহোৱা হৈছে । বহুকেইজন বিক্ৰেতাই নিজৰ দোকান বন্ধ কৰিবলৈও বাধ্য হৈছে ।
এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘ৰাস্তাটোৰ বাবে বহু অসুবিধা হৈছে । মানুহ নাহে, ফলত দোকানবোৰ বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে । খোজকাঢ়িও যাব নোৱাৰি, চাইকেল চলাব নোৱাৰি । ল’ৰা-ছোৱালী স্কুললৈ যাবলৈও সমস্যা হয় ৷ বহুত অসুবিধা হৈছে এই ৰাস্তাটোৰ বাবে ৷ আগতে বহুতো মানুহ আহিছিল, ভাল বিক্ৰী হৈছিল ৷ কিন্তু এতিয়া মানুহেই নাহে ৷’’
আন এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘মানুহ নহাৰ বাবে ৰাস্তাত বন গজিল ৷ ল’ৰা-ছোৱালী স্কুল যাব নোৱাৰে ৷ দুবছৰ পূৰ্বে পকী আছিল ৰাস্তাটো, কিন্তু এতিয়া শিলবোৰ ওলাই আছে ৷ ফলত মানুহ অহা-যোৱা কৰিব নোৱাৰে ৷ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাস্তাটো বনাই দিবলৈ ৷’’
লগতে পঢ়ক: আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত নুঘূৰে ফেন: গৰমত হাহাকাৰ কণ কণ শিশুৰ