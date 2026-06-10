১৮ বছৰে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত ধেমাজিৰ পৰ্যটন বিভাগৰ ৩০ লাখটকীয়া ভৱন

১৮ বছৰে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত ধেমাজিৰ পৰ্যটন বিভাগৰ ৩০ লাখটকীয়া ভৱন
পৰ্যটন ভৱনতেই চলিছে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ । জহি-খহি গৈছে আটকধুনীয়া গৃহ ।
Published : June 10, 2026 at 11:18 AM IST
জোনাই: অসম-অৰুণাচল সীমান্তত ১৮ বছৰেই পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে পৰ্যটন বিভাগৰ এটি ৩০ লাখ টকীয়া ভৱন । গোহালি সদৃশ হৈ পৰিছে এই পৰ্যটন ভৱনটো । সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকাৰ পিচতো এই গৃহটো এইদৰে ভূতবাংলাত পৰিণত হোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ।
অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ জোনাই সমজিলাত ৩০ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে পৰ্যটন ভৱন নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও বিশাল গৃহটো উপযুক্ত পৰিচালনা আৰু তত্বাৱধানৰ অভাৱত ধ্বংসৰ গৰাহলৈ গতি কৰিছে । ২০০৮ চনতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা এই পৰ্যটন ভৱনৰ বেছিভাগ অংশই নষ্ট হৈছে । ফলত জোনাইৰ সচেতন লোকসকল স্তম্ভিত হৈ পৰিছে ।
হাবি-জংঘলেৰে আৱৰি ধৰিছে জোনাইৰ পৰ্যটন ভৱনটো । এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰী ধন অপচয়ক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ জোনাইৰ সচেতন মহলে । সচেতন ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে প্ৰশাসন আৰু বিভাগীয় কৰ্মচাৰীৰ হেমাহিত ভূতবাংলালৈ পৰিণত হৈছে জোনাইৰ পৰ্যটক ভৱনটো । বিভাগীয় বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ হেমাহিৰ কাৰণে এনেদৰে মুকলি কৰাৰ কিছু বছৰ পিছতে এফালৰ পৰা ভৱনটো জহি-খহি যোৱাত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই কয়, "অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এখন ঠাই হৈছে জোনাই সমজিলা । পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে জোনাই যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী । কাষেৰে বৈ গৈছে চিয়াং, দিবাং আৰু লোহিত নৈ । এই তিনিওখন নৈ ইয়াত সংলগ্ন হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাম লৈ বৈ গৈছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "২০০৮ চনতে অসম চৰকাৰে পৰ্যটন নিৱাস বুলি এটা ভৱন স্থাপন কৰিছিল । ইয়াত থকা-মেলাৰ যথেষ্ট সুবিধা আছিল । এই ভৱনটো আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । কোনো কাৰণত এই ভৱনটো অব্য়ৱহৃত হৈ থকাত জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লৈছে । সেয়েহে পৰ্যটক ইয়ালৈ আহিলে যথেষ্ট সমস্য়া হয় । আনকি পৰ্যটকে থকাৰ বাবে ইয়াত উপয়ুক্ত হোটেল আদিৰ ব্য়ৱস্থাও নাই । কম খৰচত থাকিব পৰা এই পৰ্যটন নিৱাসটো আছিল । চৰকাৰৰ অমনোযোগিতা আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ অৱহেলাৰ বাবে এই ভৱনটো ভাঙি-ছিঙি গৈছে ।"
তেওঁ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ জোনাইত এটা পৰ্যটন ভৱনৰ খুবেই প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰি ইয়াক সম্পদ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে জোনাই সমজিলা প্ৰশাসন আৰু বিভাগটোৱে কেৱল চৰকাৰৰ ধন অপচয় কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
ইফালে, ভৱনটোৰ ভিতৰৰ বিভিন্ন অংশ জহি-খহি যোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে বাহিৰে-ভিতৰে ঘন জংঘলে আৱৰি ধৰাত একাংশ অসাধু লোকৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ স্থলীলৈ পৰ্যবসিত হৈছে । সেয়েহে সময় থাকোতেই জোনাই সমজিলা প্ৰশাসন, বিধায়ক ভূৱন পেগুৰ লগতে বিভাগটোৱে অতি শীঘ্ৰে ভৱনটো মেৰামতি কৰি পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক: ভূত বাংলাত পৰিণত ৩৬ বছৰীয়া কয়দীবিহীন কাৰাগাৰ
হাবি-জংঘলে আৱৰি ধৰিছে জোনাইৰ দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী কাৰ্যালয়