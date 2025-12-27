ETV Bharat / state

এসময়ত গীতে-মাতে-নাটে জীপাল হৈ থকা এটা ভৱনত এতিয়া মৰিশালী সদৃশ নীৰৱতা !

অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি চৰ্চাৰ অন্যতম এটি প্ৰতিষ্ঠানৰ এতিয়া জৰাজীৰ্ণ ৰূপ । য'ত নাট মঞ্চস্থ কৰিছিল বিষ্ণু ৰাভায়ো ।

Assam Sangha Bhawan in Dhubri
এসময়ত জীপাল হৈ থকা অসম সংঘ ভৱন আজি নিস্প্ৰাণ (ETV Bharat Assam)
Published : December 27, 2025 at 1:30 PM IST

ধুবুৰী: ধুবুৰী এখন প্ৰাচীন চহৰ । ১৮৮৩ চনত স্থাপিত হোৱা ধুবুৰী পৌৰসভাই চহৰখনৰ বহু পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্ন, সমলৰ সাক্ষ্য বহন কৰি আহিছে যদিও আজিও অসম চৰকাৰ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ অনীহা আৰু অৱহেলাৰ ফলত ক্ৰমে চহৰখনৰ ঐতিহাসিক স্থান, কীৰ্তিচিহ্নসমূহ ধ্বংসৰ দিশলৈ গতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

নামনি অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল ধুবুৰী চহৰ তথা চহৰখনৰ ওচৰে-পাজৰে থকা অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ চৰ্চা প্ৰায় বিলুপ্ত হৈ যোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন সাধন কৰাৰ বাবে ধুবুৰী জিলাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকক সদস্য হিচাপে লৈ ধুবুৰী চহৰৰ ১ নং ৱাৰ্ডত ১৯৪৮ চনত অসম সংঘ নামেৰে এটা মঞ্চ গঠন কৰি অসম সংঘ ভৱনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।

১৯৪৮ চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অসম সংঘৰ ভৱন আজি নিস্প্ৰাণ (ETV Bharat Assam)

এটা সময়ত কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাকে ধৰি অসমৰ কেইবাগৰাকীও বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে অসম সংঘ ভৱনলৈ আহিছিল আৰু এই অসম সংঘ ভৱনতে কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাই চিৰাজ নাটকখন মঞ্চস্থ কৰিছিল ।

আজি সেই অতি প্ৰাচীন আৰু ইতিহাস সমৃদ্ধ অসম সংঘ ভৱনটো উপযুক্ত তত্বাৱধানৰ অভাৱত জহি-খহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ বহু স্মৃতি বহন কৰি অহা অসম সংঘ ভৱনটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত বৰ্তমানে স্থানীয় সচেতন ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰা দেখা গৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত অসম সংঘ ভৱনৰ সাধাৰণ সম্পাদক উদয়ন চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়,"অসম সংঘ ভৱনটো ধুবুৰীৰ একমাত্ৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আছিল য'ত চৰকাৰী, বেচৰকাৰী আৰু অন্যান্য সাংস্কৃতিক দলে এই ভৱনটোতে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল । এটা সময়ত এজন সংস্কৃতিৱান পুৰুষ ধুবুৰীলৈ আহিছিল জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বায়িত্বলৈ । তেওঁ আছিল তদানীন্তন অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ উপায়ুক্ত প্রয়াত খনীন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা ।"

Assam Sangha Bhawan in Dhubri
গীতে-মাতে-নাটে জীপাল হৈ থকা অসম সংঘ ভৱনত মৰিশালী সদৃশ পৰিস্থিতি ! (ETV Bharat Assam)

চক্ৰৱৰ্তীয়ে আৰু কয়, "সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ আলোচনাপ্রিয়, খেলা-ধূলা, শৰীৰচৰ্চাত অভ্যস্ত মানুহজন ধুবুৰীত তেনে কোনো সুযোগ বা ব্যৱস্থা নেদেখি দুখ অনুভৱ কৰি স্থানীয় দুই-চাৰিগৰাকী উদ্যমী নাগৰিক, কেইগৰাকীমান উৎসাহী চৰকাৰী বিষয়াৰ লগত আলোচনা কৰি স্কুলীয়া ল'ৰা-ছোৱালীকে ধৰি যুৱচামৰ প্ৰতিভা বিকাশ, অঞ্চলটোৰ বিকাশৰ হকে লগতে সভা সমিতি, আলোচনা চক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে এটা ৰাজহুৱা ভৱন নিৰ্মাণৰ কথা স্থিৰ কৰিছিল ।"

অসম সংঘ ভৱনৰ সাধাৰণ সম্পাদকে ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা তথা যাত্ৰা সন্দৰ্ভত ক'লে এইদৰে, "ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গদাধৰ নদীৰ সংগমস্থলত ধুবুৰী চহৰৰ ১নং ৱাৰ্ড আৰু পৌৰসভাৰ জাবৰ পেলোৱা অঞ্চলটো চিনাক্ত কৰি, সেই ঠাইডোখৰতে এটা ৰাজহুৱা সভাগৃহ নিৰ্মাণৰ আঁচনি লোৱা হৈছিল । সেই আঁচনিয়ে তেতিয়াৰ উপায়ুক্ত প্রয়াত খনীন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ঐকান্তিক প্রয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাৰে সৃষ্টি হৈছিল ‘অসম সংঘ ভবন'ৰ যাত্ৰা ।"

Assam Sangha Bhawan in Dhubri
অসম সংঘ ভৱনত বৰ্তমানৰ কৰ্মকৰ্তাসকল (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ যোগ্য যে ১৯৫৬ চনত ধুবুৰীৰ কেইগৰাকী মান উদ্যোগী ব্যক্তিৰ লগতে নাট্যপ্ৰেমীৰ প্ৰচেষ্টাত উক্ত ভৱনটিতে এখন নাট্যমঞ্চৰ বিশেষ প্রয়োজনাৰ কথা চিন্তা কৰি ৰূপকোঁৱৰ নাট্য সমিতিৰ জৰিয়তে সভা ঘৰৰ সংলগ্ন কৰি গঢ়ি তোলা হৈছিল 'ৰূপকোঁৱৰ নাট্য মঞ্চ'।

ৰূপকোঁৱৰ নাট্য সমিতিয়ে ধুবুৰী অঞ্চলত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিনয়ৰে আৰম্ভ কৰিছিল নাট্য যাত্ৰা । এই অসম সংঘ ভৱনতে একেৰাহে বিভিন্ন ৰুচিৰ আধুনিক, ঐতিহাসিক, ধৰ্মমূলক বহু নাট মঞ্চস্থ কৰি ধুবুৰীত নাট্য আন্দোলনৰ সূচনা হৈছিল । ৰূপকোঁৱৰ নাট্য সমিতিৰ উদ্যোগত ধুবুৰীত একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা, অসম নাট্য সমিতিৰ অধিৱেশন পতাৰ উপৰিও অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ প্ৰতিভাৱান শিল্পীৰ দ্বাৰা সংগীত সন্মিলনো অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

Assam Sangha Bhawan in Dhubri
১৯৪৮ চনতে কৰা হৈছিল স্থাপন (ETV Bharat Assam)

উক্ত সন্মিলনৰ সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানলৈ সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বহুতো খ্যাতনামা গায়কৃ-গায়িকাৰ উপৰিও ভাৰতৰ খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী পাৰবিন চুলতানা, নৃত্যশিল্পী শুভলক্ষ্মী বৰুৱা, ৰেখা বৰা আদিয়ে ভাগ লৈছিল ।

অসমৰ প্ৰথিতযশা নাট্য শিল্পী নটসূৰ্য্য ফণী শৰ্মা, কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ লগতে আন আন বৰেণ্য শিল্পীয়ে অসম সংঘ ভৱনত ‘চিৰাজ’ নাটকখন মঞ্চস্থ কৰি ৰাইজক আনন্দ দিছিল আৰু ভৱনটি যুগজয়ী কৰি তুলিছিল ।

অসম সংঘ ভৱনক সাংস্কৃতিক চৰ্চাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ৰূপে গঢ় দিয়াৰ মানসেৰে বৰপেটাৰ পৰা অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক আনি এই অঞ্চলৰ ল'ৰা-ছোৱালীক বৰগীত গাবলৈ শিকোৱাৰ লগতে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল । স্থানীয় ল'ৰা-ছোৱালীৰ নৃত্য-গীতৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ কথা চিন্তা কৰি ৰূপকোঁৱৰ নাট্য মঞ্চতে কিছুকাল সংগীত বিদ্যালয় খুলি সংগীত শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ।

অসম সংঘ ভৱন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ দিন ধৰি ধুবুৰী চহৰ আৰু ইয়াৰ সংলগ্ন এলেকাৰ ৰাইজ আৰু চৰকাৰী সকলো মেল-মিটিং, প্রদর্শনী, সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক আলোচনা চক্ৰ আদি অনুষ্ঠিত কৰাৰ একমাত্ৰ মঞ্চ হৈ আছিল । স্কুলীয়া ল'ৰা-ছোৱালীৰ অধ্যয়নৰ কেন্দ্ৰ ৰূপেও ব্যৱহৃত হোৱাৰ উপৰিও অন্তঃক্ৰীড়াৰ অনুশীলন কৰাৰ একমাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান আছিল অসম সংঘ ভৱন ।

Assam Sangha Bhawan in Dhubri
অসম সংঘ ভৱনৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ (ETV Bharat Assam)

অসম সংঘ ভৱনৰ বৰ্তমান অৱস্থা সম্পৰ্কে ধুবুৰীৰ বিশিষ্ট সমাজসেৱক দিলীপ সৰকাৰে কয়, "অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই ধুবুৰীৰ অসম সংঘ ভৱনে অসমীয়া সংস্কৃতিক জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰি আহিছিল । কিন্তু আজি কিয় ধুবুৰীৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ সৈতে জড়িত থকা অসম সংঘ ভৱনটোৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ এই অৱহেলা ?"

২০১৮-১৯ বিত্তীয় বৰ্ষতেই অসম চৰকাৰৰ চি আই ডি এফ আঁচনিৰ অধীনত ধুবুৰী চহৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কেইবাখনো আঁচনিৰ লগতে অসম সংঘ ভৱনটি পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি, প্ৰায় ২ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে প্ৰাককলন, ভূমি পৰীক্ষা আদি কাৰ্য সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পিছতো ঐতিহ্যপূৰ্ণ অসম সংঘ ভৱনটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য থমকি ৰৈ যোৱাত তেওঁ আক্ষেপো প্ৰকাশ কৰে ।

DILAPIDATED CONDITION
HISTORICAL ASSAM SANGHA BHAWAN
DHUBRI
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM SANGHA BHAWAN

