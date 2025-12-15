কি দিন পৰিল ! অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত লৈছে কুকুৰাই উমনি
ৰাইজৰ অভিযোগ- দুই তিনি বছৰ ধৰি কেন্দ্ৰলৈ যোৱাই নাই অংগনৱাড়ী কৰ্মী । শিশুৰ বাবে অহা খাদ্যও নিদিয়ে ।
Published : December 15, 2025 at 3:45 PM IST
কলিয়াবৰ : ৰাজ্যৰ এটা অতি বিয়াগোম বিভাগ হৈছে শিশু কল্যাণ বিভাগ । মূলতঃ সমাজ কল্যাণ বিভাগ আৰু মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ অধীনত কাম কৰে এই বিভাগটোৱে । এই বিভাগটোৱে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি আৰু শিশু সুৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে । কিন্তু এই বিভাগটোৰ দুৰ্নীতিৰ কাহিনী ক'লেও যেন অন্ত নপৰে !
শিশুৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিবলগীয়া এই বিভাগটোত সংঘটিত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দুৰ্নীতি পোহৰলৈ আহিছে নগাঁৱৰ কলিয়াবৰত । অঞ্চলটোৰ এটা অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ দুৰৱস্থা দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব । পুৱাৰ ভাগত সচৰাচৰ শিশুসকলে ভিৰ কৰিবলগীয়া এই অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত এটাও শিশু নাযায় । কাৰণ তাত যোৱাৰ পৰিৱেশে নাই ।
কেন্দ্ৰটোত নিয়োজিত অংগনৱাড়ী কৰ্মীগৰাকীকো বহুদিন দেখা নাই স্থানীয় ৰাইজে । তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া কেন্দ্ৰটো হাঁহ-কুকুৰাৰ গঁৰালত পৰিণত হৈছে । সুৰক্ষিত স্থান হিচাপে ভাবি তাত কুকুৰাই কণী পাৰিছে আৰু উমনি লৈছে । এই দৃশ্য দেখা পিছত আচৰিত সাংবাদিক আৰু অঞ্চলটোৰ সচেতন ৰাইজ ।
এই পৰিৱেশ কলিয়াবৰ সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত ৩৫ নং মুছলিম চুক অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ । অভিযোগ অনুসৰি অংগনৱাড়ী কৰ্মীগৰাকী বিগত ৩ বছৰ ধৰি অহা নাই কেন্দ্ৰটোলৈ । যাৰ পৰিণতিত কেন্দ্ৰটোলৈ চৰকাৰীভাৱে যোগান ধৰা সা-সামগ্ৰী, আচবাব ভাঙি ছিঙি গৈছে । শিশুসকলৰ বাবে চৰকাৰে যোগান ধৰা কিতাপ, স্কুল বেগ, খেলা সামগ্ৰী বিতৰণ নকৰাৰ ফলত কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰতে জহি-খহি গৈছে ।
কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰতে কুকুৰাই কণী পাৰিছে । মুঠতে কুকুৰাৰ গঁৰালত পৰিণত হৈছে অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰটো । স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মতে কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মীগৰাকীয়ে চৰকাৰী দৰমহা ঠিকেই পায় আছে কিন্তু কেন্দ্ৰটোলৈহে নাহে ।
এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "প্ৰায় দুই-তিনি বছৰ হ'ল বাইদেউ নাহেই । আমি এতিয়া আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক বেলেগ কেন্দ্ৰলৈ নিওঁ । কিন্তু তেওঁলোকে কয় তোমালোকৰ কেন্দ্ৰ আছে নহয়, প্ৰতিবাদ নকৰা কিয় ? এতিয়া আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ ভৱিষ্যৎ বেয়া হৈ যাব । বেলেগ বাইদেউসকলে যিমান কষ্ট কৰিছে, এইজনী বাইদেউৱে ওপৰতে বহি দৰমহা খাই আছে । এনেদৰে আমি চকুৰ আগত দুৰ্নীতি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ ।"
কেন্দ্ৰটোৰ দুৰৱস্থা সন্দৰ্ভত আন এগৰাকী ক্ষোভিত মহিলাই কয়, "কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰ-বাহিৰৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া । দৰ্জা নাই, ভিতৰত কুকুৰাই কণী পাৰিছে । কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মী মেৰিনা বেগম বাইদেউৰ জীয়েকক সুধিছিলোঁ, তোমাৰ মাৰ কেন্দ্ৰটো কোনে চলায় ? কলেজত পঢ়া ছোৱালীগৰাকীয়ে কৈছে মই পঢ়াওঁ । তেনেহ'লে ল'ৰা-ছোৱালীক নপঢ়োৱা কিয় ? তেওঁ ক'লে আপুনি ল'ৰা-ছোৱালীকেইটাক স্কুললৈ লৈ যাব । তুমি কলেজলৈ যোৱা যদি তুমি কেতিয়া পঢ়ুওৱা ? ক'লে- মই কলেজ যোৱাৰ আগতেই পঢ়াওঁ । ইমান সোনকালে ল'ৰা-ছোৱালী কেনেকৈ আনিম ? আনিলেও ঘৰৰ এইটো অৱস্থা । তাত ল'ৰা-ছোৱালীয়ে পঢ়িব কেনেকৈ ?"
আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "শিশুসকলৰ বাবে অহা খাদ্যও নাপাও । শীৰ্ষ মহলত জনাম বুলি ক'লেও বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি দিয়ে ।" ৰাইজৰ অভিযোগৰ পিছত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আচলতে কাৰ আশীৰ্বাদত মেৰিনা বেগম নামৰ কৰ্মীগৰাকীয়ে অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত উপস্থিত নোহোৱাকৈয়ে দৰমহা লৈ আছে ? কৰ্মীগৰাকীৰ এনে কৰ্ম-কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সমাজ কল্যাণ বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ।
