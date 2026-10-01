ETV Bharat / state

দিখৌ নদীৰ উৎপত্তিস্থলত ভূমিস্খলন ! আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সজাগ হৈ থাকক

দিখৌ নদীৰে বৰ্তমান ২০% পানীহে বৈছে ৷ উৎপত্তিস্থল পৰিদৰ্শন কৰিছে বিভাগীয় বিষয়াই ৷ উজনিবাসীক সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তৰ আহ্বান ৷

DIKHOU RIVER SOURCE BLOCKAGE
দিখৌ নদীৰ উৎপত্তিস্থলত ভূমিস্খলন ! (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2026 at 4:10 PM IST

|

Updated : October 1, 2026 at 4:17 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : চাৰিওফালে হাহাকাৰ ৷ কাৰণ দিখৌ নদীৰ সুঁতি বন্ধ হৈ পৰিছে ৷ নাগালেণ্ডৰ দিখৌ নদীৰ উৎপত্তিস্থলত ভূমিস্খলন হৈছে ৷ এই ভূমিস্খলনৰ ফলত দিখৌ নদীৰ পানী বৈ যোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ হঠাতে হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত দিখৌ নদীখনৰ প্ৰায় ৮০% জলপ্ৰবাহ বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু বৰ্তমান নদীখনেৰে প্ৰায় ২০% পানীহে বৈ আছে ৷

যদিহে এনে হৈ থাকে তেন্তে আগন্তুক সময়ত উজনি অসমত, বিশেষকৈ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ভয়াৱহ পৰিস্থিতৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ বুধবাৰে নগালেণ্ডৰ লংলেং জিলাৰ অন্তৰ্গত ইয়ংছেই গাঁৱৰ চেয়াৰমেন তথা গাঁও প্ৰধানৰ ভাইৰেল ফোন কলক লৈ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হৈছিল ৷ বুধবাৰে ইয়ংছেই গাঁৱৰ গাঁও প্ৰধানে এই তথ্য দিয়াৰ পাছৰে পৰা অসমৰ প্ৰশাসনো সষ্টম হৈ পৰিছে ৷

নাগালেণ্ডৰ পৰা এই বাতৰি পোৱাৰ পাছতে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছে ৷ লগতে নাগালেণ্ডৰ নামনি অংশৰ (অসমৰ উজনি প্ৰান্ত) নদীকূলীয় গাঁওসমূহৰ ৰাইজক সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে ।

শিৱসাগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত মৃদুল যাদৱৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)

নদীৰ পানীৰ গতিবেগ সন্দৰ্ভত নামনিৰ কিছুমান গাঁৱত প্ৰশাসনে সোধা-পোছা কৰিছে ৷ গাঁওবাসীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, তেওঁলোকে নদীৰ পানীৰ স্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অস্বাভাৱিকতা দেখা পোৱা নাই । নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে এই সন্দৰ্ভত স্থলভিত্তিক পৰীক্ষণ (ground verification) চলালেহে ইয়াৰ ভিত্তিত পৰৱৰ্তী তথ্য প্ৰদান কৰিব পৰা যাব বুলি জনাইছিল ।

  • শিৱসাগৰ জিলাৰ আয়ুক্তৰ সংবাদমেল

বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেলযোগে শিৱসাগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত মৃদুল যাদৱে এই সন্দৰ্ভত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে ৷ উক্ত সংবাদমেলযোগে আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে বৰ্তমান সমগ্ৰ পৰিস্থিতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু নাগৰিকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে ।

DIKHOU RIVER SOURCE BLOCKAGE
দিখৌ নদীৰ উৎপত্তিস্থলত ভূমিস্খলন ! (ETV Bharat Assam)

এই পৰিস্থিতিত প্ৰশাসনে ৰাইজক আতংকিত নহৈ চৰকাৰী নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলিবলৈ আৰু জৰুৰী প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ সাজু কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে । লগতে পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া খবৰৰ বাবে কেৱল চৰকাৰী মাধ্যমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ আৰু জিলা প্ৰশাসন তথা স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশনা পালন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে ।

তেওঁ আৰু কয় যে ​বৰ্তমান বিহুবৰত দিখৌ নদীৰ পানীৰ স্তৰ স্থিৰ অৱস্থাতে থকা দেখা গৈছে । ​পৰিস্থিতি সঘনাই নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে আৰু নদীৰ পানীৰ স্তৰৰ নিয়মীয়া তথ্য ৰখা হ'ব । ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল । যদি কিবা অনাকাংক্ষিত তথ্য পোৱা যায়, তেন্তে জিলা জৰুৰীকালীন পৰিচালনা কেন্দ্ৰ (District Emergency Operation Centre-DEOC)-ক তৎকালীনভাৱে অৱগত কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰা হৈছে । লগতে কোনো বিপদ বা অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি হ’লে ৮৪৭১৮-৬৪৩৫৫ (মোবাইল), ০৩৭৭২-১০৭৭ (টোল ফ্ৰী) নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৷

Flood tollfree number
বিপদকালত মনত ৰাখিবলগীয়া নম্বৰ (ETV Bharat)
  • ভূমিস্খলন হোৱা স্থান

শেহতীয়া খবৰ মতে, বৃহস্পতিবাৰে ভূমিস্খলন হোৱা স্থানত নাগালেণ্ড প্ৰশাসন উপস্থিত হয় ৷ তেওঁলোকে সকলো দিশ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে ৷ লগতে নগালেণ্ডৰ মোককচাঙত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লংডিং প্ৰশাসনো উপস্থিত হৈছে ৷ নাগালেণ্ডত দিখৌৰ উৎসত পানী জমা হৈ থকা নাই বুলি লংডিং প্ৰশাসনে এই তথ্য সদৰী কৰে ৷

  • মন্ত্ৰী বিমল বড়া

বুধবাৰৰ পৰা চৰ্চাত থকা এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই এক ফেচবুক পোষ্টত কয়, -

‘‘কালিৰ পৰা প্ৰচাৰিত এটা Voice Message এ চৰাইদেও আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰাইজৰ মাজত কিছু উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি কৰিছে। আজি শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্তই লংডিং জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হয়। লংডিঙৰ আয়ুক্তই জানিবলৈ দিয়া মতে, পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ তেওঁলোকৰ এটা দলে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে। বৰ্তমানলৈ লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ঘটনাস্থলীত পানীৰ কোনো অস্বাভাৱিক বৃদ্ধি বা পানী জমা হোৱাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই। অসম–নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বিহুবৰতো পানীৰ স্তৰ বৰ্তমান সুস্থিৰ হৈ আছে । ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে অবগত কৰা হ’ল ।’’

  • দিখৌ নদীৰ উৎস বন্ধ হোৱাৰ ফলত কি হ’ব ?

দিখৌ নদীৰ উৎপত্তি নগালেণ্ডৰ জুনহেবোটো জিলাৰ নুৰুটো পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা হৈছে ৷ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ১৮২৩ মিটাৰ উচ্চতাত থকা নগা পাহাৰৰ এই উৎস ভূমিত নদীখনক 'লংডা' বা 'দিক্ষু' নামেৰে জনাজাত ৷

নগালেণ্ডৰ জুনহেবোটো, মোককচাং আৰু লংলেং জিলাৰ মাজেৰে বৈ আহি নদীখন অসমৰ চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ সীমান্তত অৱস্থিত নাগিনীমৰা হৈ অসমৰ সমতল ভূমিত প্ৰৱেশ কৰে । এই নদীখন শিৱসাগৰ জিলাৰ দিখৌমুখত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ পাৰৰ উপনৈ হিচাপে মিলিত হৈছে ৷ সেয়ে এই নদীখনত অসমত দিখৌ নদী বুলি কোৱা হয় ৷

দিখৌ নদীৰ উৎপত্তিস্থল হঠাতে বন্ধ হৈ গ’লে নাইবা কোনো কাৰণত নদীৰ পানীৰ স্তৰ হঠাতে বাঢ়ি আহিলে উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ কেইবাখনো ঠাই আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহ আটাইতকৈ বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব ৷

শিৱসাগৰৰ বিশেষকৈ বিহুবৰ, নেপালী খুটি, বিহাৰী বস্তি, ৰে’লৱে ঘাট, নাজিৰা, শিৱসাগৰ নগৰ অঞ্চলৰ ফুকন নগৰ, আমোলাপট্টি, মেটেকা, শলগুৰি, চেৰেকাপাৰ, গৌৰীসাগৰ, দিখৌমুখ ইত্যাদি অঞ্চলত বাস লোক তথা পশুধনৰ ক্ষতি হ’ব ৷ আনহাতে, চৰাইদেউ জিলাৰো নৈপৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চল প্ৰভাৱিত হ’ব ৷

  • হঠাতে অহা বান

অসম এখন নদীমাতৃক ৰাজ্য ৷ বানৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বহু ক্ষতিসাধন হয় ৷ বানৰ সময়ত মানুহৰ পৰা আদি কৰি জীৱ-জন্তুৰ থকা ঠাই, খাদ্য, নিৰাপত্তা আদি বিভিন্ন বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ কেৱল বানৰ সময়তে নহয়, পানী শুকুৱাৰ পাছতো খোৱা-বোৱা, থকা ঠাই, বেমাৰ-আজাৰ আদিৰ সমস্যা আহে ৷

শেহতীয়াকৈ অসমত হোৱা বানৰ ফলত ধন-জনৰ বহু ক্ষতি হৈছিল ৷ ২০২৬ চনৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীত সমগ্ৰ অসমত মুঠ ১০৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ (ASDMA) চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, এই বানত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত হোৱা উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাত ৪৯ জন, চৰাইদেউত ২৯ জন আৰু যোৰহাটত ৯ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷

Assam Flood 2026
উজনিৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলো (Himanta Biswa Sarma FB Page)

জুলাই মাহত উজনি অসমৰ তিনি জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বানপানীৰ মূল কাৰণ কেৱল প্ৰাকৃতিক নাছিল ৷ ইয়াৰ আঁৰত মানৱ-সৃষ্ট আৰু ভৌগোলিক কাৰণো জড়িত আছিল ৷ ইফালে কোনো কোনোৱে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত এই বানৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি সদৰী কৰিছিল ৷ আনকি বহু ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে নাগালেণ্ডত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে অসমত বানৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ (IMD) আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ কথা নাকচ কৰিছিল ৷

চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত উজনিৰ তিনি জিলাত হোৱা বানৰ মূল কাৰণ আছিল -

১) নগা পাহাৰত হোৱা অস্বাভাৱিক বৰষুণ

জুলাই মাহৰ ১৮ ৰ পৰা ২০ তাৰিখৰ ভিতৰত নাগালেণ্ডৰ মন, মোককচাং আৰু ওখা জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছিল ৷ ফলত পাহাৰৰ পৰা বাগৰি অহা পানী অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নাগালেণ্ডৰ নামনিৰ সমতল (উজনি অসম) অংশলৈ বৈ আহিছিল ৷ ফলত উজনি অসমৰ তিনি জিলাত হঠাতে বানৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷

Assam Flood 2026
নগা পাহাৰৰ কিছু অংশ (ETV Bharat Assam)

২) দক্ষিণ পাৰৰ উপ-নৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি

সাধাৰণতে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পালে বানপানী হয় । কিন্তু এইবাৰ লুইতৰ বিপৰীতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ উপ-নৈসমূহ যেনে - দিখৌ, দিচাং, জাঁজী আৰু ধনশিৰি নদীৰ পানী হঠাতে বৃদ্ধি পোৱাত উজনিৰ তিনিখন জিলা বানৰ কৱলত পৰিছিল ৷

৩) নাগালেণ্ডত অবাধ বনাঞ্চল ধ্বংস আৰু খনন কাৰ্য

পৰিৱেশ বিজ্ঞানীসকলৰ মতে, নাগালেণ্ডৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত বহু বছৰৰ পৰা ব্যাপক হাৰত কয়লা খনন, শিল আৰু বালিৰ কুৱেৰী তথা বনাঞ্চল ধ্বংস চলি আহিছে ৷ যাৰ ফলত পাহাৰৰ মাটি ঢিলা হৈ পৰিছিল ৷ সেয়ে পাহাৰৰ মাটি আৰু গছ-গছনিয়ে বৰষুণৰ পানী ধৰি ৰাখিব পৰাৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছিল ৷ পানীৰ সৈতে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পলস, বোকা আৰু শিল তললৈ উটি আহিছিল ৷ যাৰ ফলত বানৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷

৪) নদীৰ বুকুত গেদ বা পলস জমা হোৱা

নাগালেণ্ডৰ পাহাৰৰ পৰা উটি-ভাহি অহা বোকা, শিল আৰু বালি জমা হৈ দিখৌ আৰু দিচাং আদি নদীৰ তলিখন বহুখিনি বাম হৈ পৰিছিল ৷ যাৰ ফলত নদীসমূহৰ পানী ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা কমি গৈছিল ৷ সেয়ে অলপ বৰষুণতেই নদীৰ দুয়োপাৰ পানীৰে উপচি পৰাৰ লগতে মথাউৰি ভাঙি পৰিছিল ৷ ফলত বানৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷

Assam Flood 2026
উজনিৰ বানত ধ্বংস সকলো (Keshab Mahanta FB Page)

আনহাতে, নগা পাহাৰত বিশেষ কিছুমান ঠাইত দীৰ্ঘদিন ধৰি কয়লা খনন চলি আছে যদিও এইসমূহ ঠাইত বৰ বিশেষভাৱে ভূমিস্খলন হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ৷ সেয়ে কয়লা খননৰ বাবেই জুলাই মাহত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি একাংশই যি প্ৰচাৰ চলাইছিল, নাগালেণ্ডৰ ৰাইজে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাৎ কৰিছিল ।

এই সন্দৰ্ভত নাগালেণ্ডৰ কন্যাক ইউনিয়নৰ যুটীয়া সম্পাদক আন্নে কন্যাকে কৈছিল, ‘‘পাহাৰত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবেই অসমত বানপানী হৈছে । অসমত যিধৰণে ক্ষতি হৈছে, ঠিক সেইদৰে নাগালেণ্ডো যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । কয়লা খননৰ বাবেই বানপানী হৈছে বুলি চলোৱা প্ৰচাৰটো সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন ।’’

Assam Flood 2026
জুলাই মাহত উজনিত হোৱা বানৰ প্ৰলয় (Himanta Biswa Sarma FB Page)

লগতে পঢ়ক : প্ৰায় ডেৰ মাহ মথাউৰিতে জীৱন নিৰ্বাহ যোৰহাটৰ এগৰাকী অশীতিপৰ বৃদ্ধাৰ, চৰকাৰৰ সহায়ৰ কেৱল অপেক্ষা

লগতে পঢ়ক : হুইল চেয়াৰত বহিয়েই ৰচনা কৰা শতাধিক কবিতা, গীত উটুৱাই নিলে বলিয়া বানে

লগতে পঢ়ক : কয়লা খনন নে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ? উজনিৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ মূল কাৰণ কি ?

লগতে পঢ়ক : ETV Bharat Impact: বিদ্যালয় চৌহদ পৰিষ্কাৰ কৰিলে তিনি মিচিং জাতীয় সংগঠনে

Last Updated : October 1, 2026 at 4:17 PM IST

TAGGED:

দিখৌ নদীৰ উৎস
দিখৌ নদীৰ উৎপত্তিস্থলত ভূমিস্খলন
শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত
উজনি অসমত বান
DIKHOU RIVER SOURCE BLOCKAGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.