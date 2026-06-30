দিখাৰী নদীয়ে ভাবুকি কঢ়িয়াইছে জোনাইৰ আন এখন ৰে’লৱে দলঙলৈ

দিখাৰী নদীয়ে ভাবুকি কঢ়িয়াইছে জোনাইৰ আন এখন ৰে’লৱে দলঙলৈ
তীব্ৰ বান আৰু খৰস্ৰোতা দিখাৰী নৈৰ খহনীয়াৰ ফলত আন এখন ৰে’লৱে দলং যিকোনো মুহূৰ্ততে খহাই নিয়াৰ আশংকাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
Published : June 30, 2026 at 2:06 PM IST
জোনাই: চিমেন নৈৰ বানে এখন ৰে’লৱে দলঙৰ এটা অংশ ভাঙি পেলোৱাৰ পাছত পুনৰ জোনাইত সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে ৰে’ল যোগাযোগ । তীব্ৰ বান আৰু খৰস্ৰোতা দিখাৰী নৈৰ খহনীয়াৰ ফলত আন এখন ৰে’লৱে দলং যিকোনো মুহূৰ্ততে খহাই নিয়াৰ আশংকাৰ সৃষ্টি হৈছে । নৈখনৰ প্ৰবল সোঁতে দলংখনৰ খুঁটাৰ কাষত খহনীয়া চলাই থকাৰ ফলত পৰিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক হৈ পৰিছে ।
ইফালে, ৰে’ল বিভাগে খহি যোৱা অংশত জৰুৰীভাৱে মেৰামতিৰ কাম চলাই আছে যদিও নৈখনৰ প্ৰবল সোঁতৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্ততে দলংখন অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে যিকোনো মুহূৰ্ততে খহি পৰাৰ আশংকা কৰিছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে চিমেন চাপৰিৰ চিমেন নৈৰ ওপৰৰ ৰে’লৱে দলংখনো তীব্ৰ সোঁতৰ খহনীয়াত খহি পৰিছিল । এতিয়া দিখাৰী নৈৰ দলংখনো একে ধৰণৰ বিপদৰ সন্মুখীন হোৱাত সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে ।
দিখাৰী নৈৰ দলংখনত কোনো ধৰণৰ অঘটন ঘটিলে জোনাই–মূৰ্কংচেলেকৰ সৈতে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আদি স্থানলৈ ৰে’ল যোগাযোগ প্ৰায় ৬ মাহ পৰ্যন্ত ব্যাহত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । ফলত যাত্ৰীসকলৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।
আনহাতে, চিমেন নদীৰ ওপৰত থকা ৰে’লৱে দলঙৰ এটা খুঁটা খহাই নিয়াৰ ফলত তললৈ বহি যায় দলঙৰ এটা অংশ৷ ২৮ জুনৰ পৰা জোনাই মুৰ্কংচেলেক অভিমুখী সকলোবোৰ ৰে’লৰ চলাচল বাতিল কৰে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেই ৷ চিমেন চাপৰি আৰু তেলামৰ ৰে’লৱে দলং পুনৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত ৰে’ল চলাচল বন্ধ হৈ থাকিব ৷ অৱশ্যে চিলাপথাৰ পৰা সকলো ৰে’লৰ চলাচল অব্যাহত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক: জোনাইত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ ১ লাখ ২০ হাজাৰ টকাকৈ চৰকাৰী এককালীন সাহায্য ঘোষণা