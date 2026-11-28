ভিক্ষাৰ জোলোঙা নহয়, ট্ৰাইচাইকেলেই জীৱনৰ সম্বল, আত্মসন্মানৰ যুঁজত মোবাৰক আলী
চিকিৎসাৰ নামত সৰ্বস্বান্ত আৰু শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হৈয়ো আত্মসন্মানক সাৰথি কৰি ট্ৰাইচাইকেলত পাচলি বিক্ৰীৰে পৰিয়াল চলাইছে নগাঁৱৰ মোবাৰক আলীয়ে, ৰকিবুল ৱাহিদৰ প্ৰতিবেদন...
Published : November 28, 2026 at 5:01 PM IST
নগাঁও: চিকিৎসাৰ নামত মাটি-বাৰী সকলো বিক্ৰী কৰি সৰ্বস্বান্ত হোৱাৰ পিছতো নগাঁৱৰ মোবাৰক আলীয়ে জীৱন সংগ্ৰামত হাৰ মনা নাই। শাৰীৰিক অক্ষমতা আৰু চৰম আৰ্থিক দুৰৱস্থাকো নেওচি ভিক্ষাৰ জোলোঙা লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰমৰ বিনিময়ত উপাৰ্জনৰ পথ বাছি লৈছে মোবাৰকে ।
এখন ট্ৰাইচাইকেলত পাচলি বিক্ৰী কৰিয়েই নগাঁও চহৰৰ সমীপৱৰ্তী বেঙেনাআটিৰ এইগৰাকী সংগ্ৰামী লোকে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ লগতে সন্তানকো শিক্ষিত কৰি তোলাৰ সপোন দেখিছে।
ভাগ্যৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস আৰু জীৱন যুদ্ধ
এসময়ত নিজৰ ভৰিৰে খোজ কাঢ়ি সকলো কাম কৰা মোবাৰক আলীৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি হৈছিল ২০০৭ চনত । সেই বছৰতে গছৰ পৰা পৰি তেওঁৰ ৰাজহাড়ত গুৰুতৰভাৱে আঘাত লাগে আৰু ভৰি দুখন সম্পূৰ্ণৰূপে অচল হৈ পৰে ।
নিজকে সুস্থ কৰি তুলিবলৈ ঘৰৰ মাটি-সম্পত্তি সকলো বিক্ৰী কৰি তেওঁ সুদূৰ পাটনালৈ গৈ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁ আৰোগ্য লাভ নকৰিলে । শাৰীৰিক অক্ষমতাৰ লগতে সা-সম্পত্তি হেৰুৱাই সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰা মোবাৰক আলীৰ সন্মুখত তেতিয়া পৰিয়াল চলোৱাটো এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছিল ।
ভিক্ষা নহয়, শ্ৰমহে জীৱনৰ মূলমন্ত্ৰ
আৰ্থিক সংকট আৰু শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততাৰ বাবে বহুতে ভিক্ষাবৃত্তিক জীৱিকা হিচাপে বাছি লয় । কিন্তু মোবাৰক আলীৰ বাবে সকলোতকৈ ডাঙৰ আছিল আত্মসন্মান । আনৰ ওচৰত হাত পতাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনেৰে পেটৰ ভাতমুঠি যোগাৰ কৰাৰ বাবে তেওঁ সিদ্ধান্ত লয়।
সেই উদ্দেশ্যেই এখন ট্ৰাইচাইকেলক সাৰথি কৰি তেওঁ আৰম্ভ কৰে পাচলিৰ ব্যৱসায় । প্ৰতিদিনে পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে ট্ৰাইচাইকেলখন চলাই বজাৰত পাচলি বিক্ৰী কৰি যি উপাৰ্জন হয়, তাৰেই তেওঁ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ লগতে সন্তানৰ পঢ়া-শুনাৰ খৰচ বহন কৰি আহিছে ।
কি কয় সংগ্ৰামী মোবাৰক আলীয়ে ?
নিজৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ বিষয়ে ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত বৰ্ণনা কৰি মোবাৰক আলীয়ে কয়, "২০০৭ চনত গছৰ পৰা পৰি মোৰ ৰাজহাড়ৰ লগতে ভৰি দুটাও অচল হৈ পৰিছিল । সুস্থ হোৱাৰ আশাত মাটি-সম্পত্তি সকলো বিক্ৰী কৰি পাটনাত গৈ চিকিৎসা কৰিছিলোঁ যদিও মই ভাল নহ'লোঁ ।
সা-সম্পত্তি হেৰুৱাই সৰ্বস্বান্ত হোৱাৰ পিছত ভিক্ষাৰ বাহিৰে যেন আন উপায় নাছিল । কিন্তু মোৰ বাবে আত্মসন্মান সকলোতকৈ ডাঙৰ আছিল । সেয়ে ভিক্ষাবৃত্তিৰ বিপৰীতে ট্ৰাইচাইকেলেৰে পাচলি বিক্ৰী কৰাৰ পথ বাছি ল'লোঁ । এতিয়া এনেদৰেই পৰিয়াল চলোৱাৰ লগতে সন্তানকো শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুযোগ দিছোঁ ।"
সমাজৰ বাবে এক অনন্য নিদৰ্শন
ধন-সম্পত্তি নাথাকিলেও আত্মসন্মানেই যে মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ, তাক নিজৰ কৰ্মেৰে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে মোবাৰক আলীয়ে । নিজৰ জীৱনৰ বহু সপোন আধৰুৱা হৈ ৰ'লেও সন্তানৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কৰাৰ লক্ষ্যৰে অহৰহ সংগ্ৰাম চলাই যোৱা মোবাৰক আলী বৰ্তমান সমাজৰ বহুতৰে বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে ।