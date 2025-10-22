দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কটাক লৈ কোনে মাতিছে মিছা-মন্ত্ৰী নে অভিনেতাই ?
দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কটাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত চলিছে তুমুল প্ৰক্ৰিয়া ।
Published : October 22, 2025 at 1:09 PM IST
গুৱাহাটী: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু সংগীতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ তদন্তক লৈ ৰাজ্য়জুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্য়াহত থকাৰ সময়তেই পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কটা প্ৰসংগ । দীঘলীপুখুৰীৰ সমীপৰ গছ কটাক লৈ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত চলিছে তুমুল প্ৰক্ৰিয়া । এইবাৰ এই বিষয়টোক লৈ বাকযুদ্ধ চলিছে অভিনেতা ৰবি শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ ।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সুযোগ লৈ দীঘলীপুখুৰীৰ সমীপৰ গছ সমূহ কটা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই । এটা ব্যক্তিগত নিউজ চেনেলত দিয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেতাগৰাকীয়ে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছিল,"জুবিন ঢুকোৱাৰ লগে লগে দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কেইডাল কাটি পেলালে । তেওঁলোকে জুবিনক ভাল পাওঁ বুলি ক'লে মই কিয় মানিম ?" লগতে এইক্ষেত্ৰত ৰাইজক সজাগ হবলৈ আহ্বান জনাইছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে ।
অভিনেতাগৰাকীৰ এই মন্তব্যত সামাজিক মাধ্যমত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া । অভিনেতাগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । মন্ত্ৰী হাজৰীকাই সামাজিক মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰে, "ৰবি শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনাক কোনোবাই ভুল পথেৰে পৰিচালিত কৰিছে । আমাৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ পাছত দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কটা কথাটো এক অপপ্ৰচাৰ । এই সন্দৰ্ভত মই স্পষ্ট কৰি দিব খোজো যে দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কোনেও কটা নাই, দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কাটিবলগীয়া কোনো কথাও আহি পৰা নাই । এই অভিযোগ সম্পূৰ্ণ ভুৱা, ভিত্তিহীন ।" মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছত অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এক ভিডিঅ' আপলোড কৰি উল্লেখ কৰি কয়, "মই বাৰু মিছা কথাই কৈছো; কিন্তু ভিডিঅ'ই মিছা কথা নকয় ।"
ইফালে, এই সমগ্র প্ৰসংগত কালিৰ দিনটোত সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ এডালো গছ কটা হোৱা নাই । এইটো তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় । প্ৰতিজোপা গছ জীয়াই আছে । মৃত্যুৰ আগতে গছবোৰ জীয়াই থাকিব বুলি মই জুবিনক কথা দিছিলো । এইবোৰ হৈছে অপপ্ৰচাৰ ।"