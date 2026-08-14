ঐতিহাসিক দীঘলীপুখুৰীত পুনৰ মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু, সচেতন ব্য়ক্তিৰ চৰ্চা

ঐতিহাসিক দীঘলীপুখুৰীত পুনৰ মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু, সচেতন ব্য়ক্তিৰ চৰ্চা
বিগত ১৫-২০ দিনৰ পৰা দীঘলীপুখুৰীত মাছ মৰি ওপঙি উঠিছে । দীৰ্ঘদিনে পানী পৰিশোধন যন্ত্ৰবোৰ বিকল হৈ থকাৰ অভিযোগ ।
Published : August 14, 2026 at 8:09 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ ঐতিহাসিক পুখুৰীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম দীঘলীপুখুৰী । যাক বহুতে গুৱাহাটীৰ হৃদপিণ্ড বুলিও কয় । এই ঐতিহাসিক দীঘলীপুখুৰীত পুনৰ মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু হৈছে । বিগত ১৫-২০ দিন ধৰি দীঘলীপুখুৰীত অস্বাভাৱিকভাৱে মাছৰ মৃত্যুক লৈ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে ।
সম্প্ৰতি সহস্ৰাধিক সৰু-বৰ মাছ মৰি পানীত ওপঙি উঠা দেখা গৈছে । মাছবোৰ মৰি গেলি যোৱাৰ ফলত দীঘলীপুখুৰীৰ চৌপাশে দুৰ্গন্ধ বিয়পি পৰিছে । স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি দীঘলীপুখুৰীৰ পানী পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে স্থাপন কৰা পানী পৰিশোধন যন্ত্ৰসমূহো দীৰ্ঘদিন ধৰি বিকল হৈ আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ওচৰৰ নলা-নৰ্দমাৰ লেতেৰা পানী আৰু আৱৰ্জনা পুখুৰীত পেলোৱাৰ ফলত পানী প্ৰদূষিত হৈছে । পানীত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হোৱাৰ বাবেই মাছৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় লোকে ।
দীঘলীপুখুৰীত কৰ্মৰত পৰ্যটন বিভাগৰ সূত্ৰই কয়, "বিগত কিছুদিন ধৰি মাছবোৰৰ মৃত্যু হৈছে । কি কাৰণত মৃত্যু হৈছে সেই বিষয়ে ক'ব নোৱাৰো । কিন্তু মাছৰ মৃত্যু হোৱা খবৰ আমি কাৰ্যালয়ত দিছো তাৰ পিছতে পুখুৰীটো পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা মীন বিভাগলৈও কাৰ্যালয়ৰ পৰা চিঠি পঠিয়াইছে ।" আচৰিত কথা হ'ল যে এতিয়ালৈ এই ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ।
আনহাতে স্থানীয় বাসিন্দা ফাটিমা গুলবদনে কয়, "আগতেও হৈছিল । অক্সিজেন কমি গ'লে মাছৰ মৃত্যু হয় । তদুপৰি দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত থকা প্ৰশান্তি ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ৱাৰ মেম'ৰিয়েলৰ শৌচালয় আৰু প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ বৰ্জিত পানী পুখুৰীটোলৈ আহে । সেইবোৰেও পুখুৰীটোৰ পানী প্ৰদূষিত কৰিছে ।"
ইফালে দীঘলীপুখুৰী সংৰক্ষণৰ বাবে পূৰ্বে স্থানীয় লোক তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে লোৱা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "কেইবছৰমান আগতে দীঘলীপুখুৰীত হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গে হাজোৰ পৰা ৪০ হাজাৰ টকাৰ কাছ কিনি আনি এৰি দিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এটা সময়ত মীন বিভাগে ইয়াত মাছৰ পোনা উৎপাদন কৰিছিল । দীঘলীপুখুৰীত মাছ পালন কৰা হৈছিল । তাৰ পৰা মাছ বিক্ৰীও কৰিছিল । সেইটো আমি নিজেই দেখিছিলোঁ । বৰ্তমানৰ দীঘলীপুখুৰীৰৰ অৱস্থাই মনত আঘাত দিছে । মাছৰ মৃত্যু ৰোধ কৰিবলৈ দীঘলীপুখুৰীৰ দায়িত্বত থকা পৰ্যটন নিগম আৰু মীন বিভাগে শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।"
আনহাতে বিগত দুবছৰ ধৰি স্বেচ্ছামূলকভাৱে ৰিক্লেইম গুৱাহাটী নামৰ নাগৰিক সমাজৰ দ্বাৰা পৰিচালিত স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনেও দীঘলীপুখুৰী পৰিষ্কাৰ কৰি আহিছে । প্ৰতি দেওবাৰে তেওঁলোকে দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ আৰু পুখুৰীৰ তলত থকা জাৱৰবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি আহিছে । সেই গোটৰ সদস্য প্ৰাণঞ্জয় দাসে কয়, "আমি প্ৰতি দেওবাৰে দীঘলীপুখুৰী পৰিষ্কাৰ কৰো । আমি ১৯ জুলাই আৰু ২ আগষ্টত দীঘলীপুখুৰী পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ যাওতে দুটা মৰা মাছ দেখিছিলো । কিন্তু যোৱা দেওবাৰে বৰষুণৰ বাবে যোৱা নহ'ল । মই সন্দেহ কৰিছোঁ উৎকট গৰম, অক্সিজেনৰ অভাৱ নাইবা ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট মেচিনসমূহ বিকল হোৱাৰ ফলতো মাছৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে । বিগত বৰ্ষৰ শেষৰফালে পৰ্যটন বিভাগে ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট মেচিনসমূহ (পানী পৰিশোধন যন্ত্ৰ) দীঘলীপুখুৰীত স্থাপন কৰিছিল । তাৰ পিছত পুখুৰীটোৰ পানীবোৰ পৰিষ্কাৰ হৈছিল । কিন্তু বিগত ৬ মাহ মানৰ পৰা ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট মেচিনসমূহ বিকল হৈ আছে ।
লক্ষণীয়ভাৱে ২০২১ চনতো দীঘলীপুখুৰীত বহু মাছৰ অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যু হৈছিল । সেই সময়ত বিভিন্ন সংগঠন তথা ৰাইজৰ অভিযোগত সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে তৎপৰতাৰে এই সমস্যা সমাধানৰ কাম কৰিছিল । কিন্তু সম্প্ৰতি একেই সমস্যা দেখা দিয়াত এতিয়া ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ দাবী উঠিছে ।
লগতে পঢ়ক :
গুৱাহাটীত ১০০ কোটিৰো অধিক টকাৰ ড্ৰাগছ: পঞ্জাৱলৈ নিয়াৰ যো-জা কৰোতেই ধৰা পৰিল হৰদীপ