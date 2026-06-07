বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ বাবে অনা গছপুলি হ'ল ছাগলীৰ খাদ্য
বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ নামত চৰকাৰী ধনৰ ব্যাপক অপচয় । নামত পৰিৱেশ দিৱস, কামত কিন্তু বিপৰীত ছবি ।
Published : June 7, 2026 at 12:04 PM IST
জনিয়া : ৫ জুনত ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰে ৰূপায়ণ কৰিলে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস । কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত কিদৰে ৰোপণ কৰা হ'ল গছপুলি । বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিতৰণৰ নামত চলিল চৰম ভেকোভাওনা । ছাগলীৰ খাদ্যত পৰিণত হৈছে চৰকাৰে যোগান ধৰা হেজাৰ হেজাৰ গছপুলি ।
ঘটনা অনুসৰি, ৰূপসী উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত থকা তিনিখনকৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ ৬ টা চিএলএফ (ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্বন) গ্ৰুপৰ নামত যোগান ধৰা হৈছিল মুঠ ২১,৯০০ টা গছপুলি । 'ৰূপসী ৱ'মেন ফ'ৰাম ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্বন'ৰ জৰিয়তে এই গছপুলিসমূহ হিতাধিকাৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰাৰ কথা আছিল ।
কিন্তু ৰূপসী উন্নয়ন খণ্ডৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে এই গছপুলিসমূহ বিতৰণেই কৰা নহ'ল । বিতৰণ নকৰি কলগাছিয়া গাঁও পঞ্চায়তত তেনেদৰেই মজুত কৰি থোৱা হৈছিল হেজাৰ হেজাৰ গছপুলি । যাৰ ফলত গছপুলিসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বিনিষ্ট হৈ পৰে ।
তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে, সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ ল’বলৈ সাংবাদিকে তাত উপস্থিত হৈ ভিডিঅ’ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতেই হুৱাদুৱা লাগে বিভাগীয় মহলত । সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰা দেখাৰ লগে লগেই নষ্ট হোৱা গছপুলিসমূহ আঁতৰাই পেলায় ৰূপসী উন্নয়ন খণ্ডৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ জীৱিকা সখীয়ে । কেৱল গছপুলি নষ্ট কৰাই নহয়, এই চিএলএফ গোটটোৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ ।
গছপুলি কঢ়িওৱা গাড়ীৰ ভাৰা আৰু শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য মজুৰি বিচৰাৰ বাবে তেওঁলোকক চৰম দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে চিএলএফ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে । ইফালে, সাংবাদিকক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিল ৰূপসী উন্নয়ন খণ্ডৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ বিষয়বৱীয়াসকল । পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ নামত লাখ লাখ চৰকাৰী ধন খৰচ কৰি অনা গছপুলি এইদৰে ছাগলীক খুৱাই আৰু নষ্ট কৰি কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰিলে ৰূপসী উন্নয়ন খণ্ডই ?