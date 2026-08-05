১৯৫০ চনৰ বৰ ভূঁইকঁপে সলনি কৰিছিল নেকি অসমৰ বানৰ স্থিতি ?
বিধানসভাৰ ১০ বছৰৰ তথ্য অনুসৰি, ৮৩৬ জনৰো অধিক লোকৰ বান তথা বান সম্পৰ্কীয় কাৰণত মৃত্যু হৈছে । বিশেষজ্ঞই তুলিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ।
Published : August 5, 2026 at 8:07 PM IST
প্ৰণৱ কুমাৰ দাস
তেজপুৰ : অসমৰ বান সমস্যা এক এৰাব নোৱৰা সমস্যা । প্ৰতিবছৰে হোৱা বানত ৰাজ্যখনৰ ধন-জনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হয় । ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰে । বহু বছৰ ধৰি অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ দাবী উত্থাপন হৈ আহিছে যদিও এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰৰ কোনো এখন চৰকাৰে এই দাবীৰ প্ৰতি কাণসাৰ দিয়া নাই ।
আনহাতে, চলিত বৰ্ষৰ বানে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাৰ ভয়ংকৰ জলপ্ৰলয়ে এই দাবী পুনৰ প্ৰবল কৰাৰ লগতে উত্থাপন হৈছে বহুকেইটা আনুষংগিক প্ৰশ্নও । অসমৰ বান সমস্যা কেৱল প্ৰাকৃতিকেই নে ইয়াৰ অন্তৰালত মানৱসৃষ্ট কাৰকো আছে তাক লৈয়ো এতিয়া গভীৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ এই বছেৰেকীয়া দুৰ্যোগ সন্দৰ্ভত এক বিশ্লেষণাত্মক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।
বিধানসভাৰ তথ্য
অসমৰ বান কেৱল এক ঋতুগত দুৰ্যোগ নহয়; ই ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, জলবায়ু আৰু মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ ধ্বংসৰ এক জটিল সমীকৰণ । ৰাজ্যিক বিধানসভাত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি, ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহৰ আজিৰ তাৰিখলৈকে বান আৰু বান সম্পৰ্কীয় ঘটনাত ৮৩৬ গৰাকীতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে । এই তথ্যই স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে অসমৰ বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কেৱল উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যয়ে যথেষ্ট নহয়; ইয়াৰ মূল কাৰণসমূহ বৈজ্ঞানিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰাটোও সমানেই জৰুৰী ।
বিধানসভাৰ তথ্যই কি কয় ?
বিধানসভাৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২২ চনৰ বানত অসমত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক ১৮১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । আনহাতে, ২০১৭ চনত ১৬০ জন, ২০২০ চনত ১২৪ জন আৰু ২০২৪ চনত ১১০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০২৬ চনতো ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ সংখ্যাই ৮৫ অতিক্ৰম কৰিছে । চলিত বৰ্ষৰ বানত উজনি অসমৰ একাধিক জিলাত ৭.২ লাখতকৈ অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে (১১ জুলাইত বিভাগীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই বিধানসভাত দিয়া ভাষণ) ।
১৯৫০ চনৰ বৰ ভূঁইকঁপে কি সলনি কৰিলে ?
বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ ডঃ শৈলেন বৰঠাকুৰৰ মতে, ১৯৫০ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ বৰ ভূঁইকঁপ হৈছে অসমৰ বান ইতিহাসৰ এক টাৰ্নিং পইণ্ট । মিচিমি পাহাৰত সংঘটিত বৃহৎ ভূমিস্খলনে সোৱণশিৰি, দিবাং আৰু দিহাং (আজিৰ চিয়াং) নদীৰ প্ৰবাহ সাময়িকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত কৰিছিল । পিছত সেই প্ৰাকৃতিক বাধা ভাঙি যোৱাৰ লগে লগে প্ৰায় ৪৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পলস, শিল আৰু বালি ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ নামি আহে । ফলত নদীৰ তলি ওখ হয়, পানী ধাৰণ ক্ষমতা কমে আৰু বানৰ আশংকা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় ।
পলস আৰু খহনীয়াৰ ভয়াৱহতা
ডঃ বৰঠাকুৰে কয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰই আজিও বছৰি ৫৫৫ নিযুতৰ পৰা ১ বিলিয়ন টনলৈকে পলস কঢ়িয়াই আনে । ইয়াৰ ফলত নদীৰ মূল সুঁতি সঘনাই সলনি হয়, নতুন বালিচৰ সৃষ্টি হয় আৰু খহনীয়া তীব্ৰ হয় । ১৯৫০ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে ৪,২০৭ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভূমি নদীগৰ্ভত বিলীন হৈছে । ২,৫০০ খন গাঁও আৰু ৮ খন চহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে । মাজুলীৰ আয়তনো ১,২০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ পৰা প্ৰায় ৪০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস পাইছে ।
কেৱল ১৯৫০ চনৰ ভূঁইকঁপেই দায়ী নেকি ?
বিশেষজ্ঞসকলে স্পষ্টকৈ কৈছে— বৰ্তমানৰ বানৰ বাবে কেৱল ১৯৫০ চনৰ ভূঁইকঁপক দোষাৰোপ কৰাটো সঠিক নহয় । জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, অতিবৃষ্টি, বনাঞ্চল ধ্বংস, পাহাৰ কটা, নদীৰ বুকুত অবৈধ খনন, জলাহভূমি ধ্বংস আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত দখল এই সকলোবোৰে বানৰ তীব্ৰতা বহুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে ৷
ডঃ শৈলেন বৰঠাকুৰৰ পৰামৰ্শ
ডঃ বৰঠাকুৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাবে এক দীৰ্ঘম্যাদী বান আৰু খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৌশল গ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । তেওঁৰ মতে, নদীৰ প্ৰবাহ ব্যৱস্থাপনা, বৃহৎ জলাধাৰত পানী সংৰক্ষণ, পলস ব্যৱস্থাপনা আৰু বৈজ্ঞানিক নদী পৰিকল্পনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমন্বিত নীতি গ্ৰহণ নকৰিলে অসমৰ বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান সম্ভৱ নহয় ।
প্ৰকৃতিবিদ সৌম্যদ্বীপ দত্তৰ মত
প্ৰকৃতিবিদ, পৰিৱেশকৰ্মী আৰু 'নেচাৰ্ছ বেকন'ৰ সঞ্চালক সৌম্যদ্বীপ দত্তৰ মতে, ১৯৫০ চনৰ ভূমিকম্পই অসমৰ বহু নদীৰ গতিপথ আৰু ভূতাত্ত্বিক গাঁথনি সলনি কৰিছিল । কিন্তু তাৰ পিছত এই পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত প্ৰয়োজনীয় গৱেষণা হোৱা নাছিল । তাৰ বিপৰীতে দশকজুৰি পাহাৰ কটা, বনাঞ্চল ধ্বংস, অবৈধ শিল আৰু কয়লা খননে পৰিৱেশক অধিক স্পৰ্শকাতৰ কৰি তুলিছে ।
তেওঁৰ মতে, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউৰ নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ হোৱা বানক কেৱল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি ক'ব নোৱাৰি । ই এক মানৱসৃষ্ট প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ (Man-made Natural Disaster) । মানুহে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অব্যাহতভাৱে হস্তক্ষেপ কৰি থাকিলে এনেধৰণৰ দুৰ্যোগ বাঢ়ি যাব ।
তেওঁ লগতে কয়, বানপীড়িতসকলৰ প্ৰতি সহানুভূতি আৰু সাহায্য অতি প্ৰয়োজনীয় । কিন্তু ইয়াতকৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে মানুহক বুজোৱা যে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অন্যায় কৰিলে প্ৰকৃতিয়ে এদিন প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাবই ।
সৌম্যদ্বীপ দত্তই অসম-নাগালেণ্ড, অসম-অৰুণাচল আৰু অসম-মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী স্পৰ্শকাতৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহক সংৰক্ষিত এলেকা হিচাপে ঘোষণা কৰি পাহাৰ কটা, শিল ভঙা, অবৈধ খনন আৰু বনাঞ্চল ধ্বংস কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে । তেওঁৰ মতে, এই বিষয়টো কোনো ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ নহয়; ই অসমৰ ভৱিষ্যৎ, পৰিৱেশগত নিৰাপত্তা আৰু আগন্তুক প্ৰজন্মৰ অস্তিত্বৰ সৈতে জড়িত বিষয় ।
মূল প্ৰশ্ন
এতিয়া মূল প্ৰশ্ন এটাই— অসমৰ বান কেৱল অতিবৃষ্টিৰ ফল, নে ১৯৫০ চনৰ বৰ ভূঁইকঁপে সৃষ্টি কৰা ভূ-প্ৰাকৃতিক পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত গঢ়ি উঠা এক দীঘলীয়া উত্তৰাধিকাৰ ? বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াব পাৰিলেহে অসমৰ বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ পথ মুকলি হ'ব ।
আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ সম্পাদিত এই প্ৰতিবেদন