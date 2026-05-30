চৰকাৰী আঁচনিয়ে মানুহক এলেহুৱা কৰে ! অসমীয়া মহিলাই নকৰা কাম এটা কৰিয়েই পৰিয়াল চলাইছে গীতা চাংমায়ে
আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী আঁচনি লোৱা নাই এইগৰাকী মহিলাই ৷ পুৱতি নিশাই শোৱাপাটী এৰি গীতা চাংমাই ব্যস্ত হৈ পৰে নিজৰ কামত ৷
Published : May 30, 2026 at 12:30 PM IST
ডিব্ৰুগড়: মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা সময়তে চৰকাৰী আঁচনিলৈ অপেক্ষা নকৰি কৰ্মসংস্কৃতিৰে আদৰ্শ দেখুৱাইছে এগৰাকী মহিলাই ৷ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত আলিয়াচুকত গীতা চাংমাই নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বিগত প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি নিজে গাহৰি মাংস কাটি বিক্ৰী কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে ৷
চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিলৈ আশা নকৰি মহিলাগৰাকীয়ে নিজে গাহৰি চাফ-চিকুণ কৰি মাংস কাটি বিক্ৰী কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যাতায়ত কৰা বহুলোকৰ বাবে এতিয়া বিশ্বাসযোগ্য মাংসৰ দোকান হৈ পৰিছে গীতা চাংমাইৰ দোকানখন ৷ বছৰৰ প্ৰতিটো দিনতে গাহৰি মাংস বিক্ৰী কৰা গীতা চাংমায়ে বৰ্তমান মূল্যবৃদ্ধিৰ দিনতো ৩৫০ টকা দৰত গাহৰি মাংস বিক্ৰী কৰি আছে ৷
স্বামী থকাৰ পিছতো নিজে গাহৰি মাংস বিক্ৰী কৰি দুটিকৈ সন্তানক উচ্চ শিক্ষা দিয়াইছে তেওঁ ৷ গীতাৰ মতে চৰকাৰী আঁচনিয়ে হেনো মানুহক এলেহুৱা কৰে ৷ সেয়ে তেওঁ আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী আঁচনি লোৱা নাই ৷ পুৱতি নিশাই শোৱাপাটি এৰি প্ৰতিদিনে গাহৰি চাফ-চিকুণ কৰি পুৱা ৫ বজাৰ পৰাই পথৰ কাষত গাহৰি মাংস বিক্ৰী কৰে গীতা চাংমায়ে ৷
খোৱাঙৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে মাংস বিক্ৰী কৰা এই মহিলাগৰাকীক লৈ বাটৰুৱাসকলৰ মাজতো ব্যাপক চৰ্চা ৷ চৰকাৰী আঁচনিলৈ খাপ পিটি থকাতকৈ সেই মহিলাসকলকো এনেদৰে আগবাঢ়ি আহিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ৷
২৫ বছৰ ধৰি বিক্ৰী কৰি আহিছে গাহৰি :
সাহস আৰু চেষ্টা কৰিলে সকলো কামতেই কৰি সফলতা লাভ কৰিব পাৰি ৷ এই কথাশাৰীকেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে গীতা চাংমায়ে ৷ তেওঁ কয়, "বিগত ২০ৰ পৰা ২৫ বছৰ হৈ গ'ল এইদৰে গাহৰি মাংস কটা ৷ প্ৰতিদিনে ৪০ৰ পৰা ৫০ কেজি গাহৰি বিক্ৰী কৰোঁ ৷ কিন্তু দেওবাৰে অলপ বিক্ৰী বেছি হয় ৷ গাহৰি মাংসৰ ব্যৱসায় যিহেতু এজনে কৰিব নোৱাৰে সেয়ে মই গাহৰি কাটো আৰু স্বামীয়ে বিভিন্ন গাঁৱলৈ গৈ গাহৰি কিনি আনে ৷"
উৎসাহিত কৰে গ্ৰাহকসকলে :
গাহৰি মাংস বহুতৰ বাবে প্ৰিয় যদিও কোনো মহিলাই গাহৰি এটা মাৰি মাংসৰ ৰূপ দিয়াটো সপোনতো ভাবিব নোৱৰা কথা ৷ কিন্তু অসমীয়া মহিলাই নকৰা কামটো হাঁহিমুখেৰে কৰিয়েই পৰিয়াল চলাইছে গীতা চাংমায়ে ৷ গ্ৰাহকৰ পৰা লাভ কৰা উৎসাহ আৰু সহযোগিতাই যেন সাহসী কৰি তুলিছে গীতা চাংমাইক ৷ তেওঁ কয়, "গ্ৰাহকৰ পৰা ভাল সহযোগিতা লাভ কৰি আহিছোঁ ৷ গাঁও অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰাহক অহাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়ত কৰা গ্ৰাহকে ভিৰ কৰে মাংসৰ বাবে ৷ নিজে কাম কৰি খোৱাত লাজ নাই সেই কথা কৈ যায় গ্ৰাহকসকলে ৷
মাতৃ হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালনত সফল :
মাতৃ হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে মাংস কাটি বিক্ৰী কৰা কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে ? ঘৰৰ আন কামসমূহ কৰাৰ বাবে কেনেকৈ সময় উলিয়াইছে গীতা চাংমায়ে ? এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মোৰ মাংস কটাৰ বাবে ঘৰত কাম কৰাত কোনো অসুবিধা নহয় ৷ পুৱাই ওলাই অহাৰ আগতেই ঘৰৰ সকলো কাম কৰি আহো ৷ আকৌ দুপৰীয়া গৈ নিজৰ কামখিনি কৰি আহো ৷ পুৱা ৫ বজাতেই গাহৰি লৈ ওলাই আহো ঘৰৰ পৰা ৷"
আগ্ৰহী নহয় চৰকাৰী আঁচনিৰ প্ৰতি :
অসম চৰকাৰে মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে বিগত বৰ্ষত এখনৰ পাছত আন এখন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে ৷ আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ মহিলাই ৷ কিন্তু চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছে গীতা চাংমায়ে ৷ ইয়াৰো আছে এটা ডাঙৰ উদেশ্য ৷ তেওঁ কয়, "চৰকাৰী আঁচনি পোৱা নাই আৰু বিচাৰিও যোৱা নাই ৷ মহিলাসকলে যি আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিছে সেই ধনেৰে ঘৰ নচলে ৷ কিন্তু মহিলাসকলে আগবাঢ়ি আহি ব্যৱসায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে নিজৰ পৰিয়ালটো ভালদৰে চলাত সহায় কৰিব পাৰিব ৷"