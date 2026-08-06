বানত গৃহহাৰা বন্যাৰ্তক নতুনকৈ এখন ঘৰ সাজি দিবলৈ সাজু লেবাংকুলাবাসী
বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে নাহৰকটীয়াৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজ । গৃহহীন লোকক বাঁহৰ ঘৰ সাজি দিব ।
Published : August 6, 2026 at 7:32 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 7:53 PM IST
মৰাণ : শেহতীয়া বানত উজনি অসমৰ চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ কিছু অংশ বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল গৃহহীন হৈ পৰিছে । পানী কমিলেও কিছু কিছু স্থানত পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ হৈ আছে । বানে ঘৰ, সম্পত্তি উটুৱাই লৈ যোৱাত বহু পৰিয়ালে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । সপোনৰ ঘৰখন হেৰুৱাই একাংশ লোক দিশহাৰা হৈ পৰিছে ।
অৱশ্যে বানপীড়িতৰ কাষত সমগ্ৰ অসম থিয় দিছে । যিয়ে যেনেকৈ পাৰে সহায় কৰিছে । কোনোৱে খাদ্য সামগ্ৰী দিছে, কোনোৱে কাপোৰ আৰু কোনোৱে বাচন-বৰ্তন আদিও দিছে । কিন্তু তাৰ পিছতো একাংশ দৰিদ্ৰ বানপীড়িত লোকে নিজৰ ঘৰখন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে । সেইসকল লোকৰ বাবে ভগৱান হৈ থিয় দিছে এখন গাঁৱৰ ৰাইজ ।
বানপীড়িত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক সহায়ৰ বাবে নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰৰ লেবাংকুলা গাঁৱৰ ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে । তেওঁলোকৰ লক্ষ্য বানত সপোনৰ ঘৰখন হেৰুওৱা লোকসকলক এটাকৈ ঘৰ সাজি দিয়া । সেই লক্ষ্যৰে দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি গাঁওখনৰ ৰাইজে ঘৰ বনাবলৈ বাঁহকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সাজু কৰিছে ।
লেবাংকুলাৰ ৰাইজে ৮ আগষ্টৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে বান বিধ্বস্ত এলেকাত বাঁহৰ ঘৰ সাজিব । বাঁহ-বেতেৰে দুটা কোঠালীৰ একোটাকৈ ঘৰ সাজি দিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে । জয়পুৰ, লেবাংকুলা, তাঁতী পথাৰ আদিৰ বিভিন্ন লোকে বাঁহ, বেত, টকৌপাত আদি যোগান ধৰি লেবাংকুলাবাসীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ।
এই সম্পৰ্কে গাঁৱৰ এজন লোকে কয়, ‘‘বানাক্ৰান্ত ৰাইজক কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি আহিছোঁ । বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ বাঁহৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে । গাঁওখন যিহেতু কৃষি প্ৰধান গতিকে ৰাইজে যেনেদৰে পাৰিছে বাঁহ, বেত যোগান ধৰিছে । বাঁহ, বেত আৰু টকৌ পাতেৰে দুটা কোঠালীৰ একোটাকৈ ঘৰ সাজি দিয়াৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে বান সাহায্য প্ৰদানৰ নামত একাংশই ধন সংগ্ৰহ কৰি আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ সময়ত নাহৰকটীয়াৰ লেবাংকুলাবাসীৰ এই প্ৰচেষ্টাই নিশ্চিতভাৱে বানাক্ৰান্তক সাহস দিব । গাঁওখনৰ এই প্ৰচেষ্টাক এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসাও কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :